Футбол

ProstoProSportProstoProSportВ УЕФА утвердили составы корзин при жеребьевке Евро-2020

Составы корзин при жеребьевке финальной стадии Евро-2020 утвердили в УЕФА.
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Евро в 12 странах – эксперимент УЕФА из-за экономического кризиса. Больше такое не планируется

Sports.ruвчера в 14:48

УЕФА утвердил корзины для жеребьёвки Евро-2020: России точно сыграет с Бельгией и Данией

Sport.ruвчера в 09:14

УЕФА утвердил корзины для жеребьевки Евро-2020: уже известны 2 из 3 соперников России по группе

Sport24.ruвчера в 08:12

Дата, время, участники, условия. Вся информация о жеребьевке финального турнира Евро-2020

Спорт-Экспрессвчера в 09:40

Кто вышел на Евро-2020, расклады на жеребьёвке, инфографика

Чемпионатвчера в 01:00

Определены 20 из 24 участников Евро-2020

Матч ТВ19 ноября в 17:23

Определены 20 из 24 участников Евро-2020

Sportbox.RU19 ноября в 17:23
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Политика

ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти

По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.
РБК вчера в 16:00
Общество

На бывшего главу МЧС Севастополя завели уголовное дело

Как сообщили в следственном комитете, экс-начальник ГУ МЧС по Севастополю стал фигурантом уголовного дела.
Примечания 03:52
Происшествия

В центре Петербурга мужчину ударили ножом в метро

В Санкт-Петербурге мужчину ударили ножом в вестибюле станции «Площадь Восстания», сообщили РБК в региональном главке МВД.
РБК 04:05
Политика

ФСБ: задержанные корабли были переданы Украине в нормальном состоянии

Задержанные в ноябре 2018 года за провокацию в керченском проливе корабли были переданы Украине в нормальном состоянии и с рабочей сантехникой.
Газета.Ru 03:43
Космос

Прототип Starship Mk1 компании SpaceX взорвался на испытаниях

Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 американской компании SpaceX взорвался во время испытаний на полигоне в Бока Чика (штат Техас).
Известия 02:34
Шоу-бизнес

Алла Пугачева появилась на концерте группы «Цветы» в неопрятном виде

Алла Пугачева появилась на концерте группы «Цветы» Стаса Намина. Многие отметили, что певица выглядела неопрятно и растеряно.
OAnews вчера в 03:53
Политика

Железняк: угрозы санкций США не сорвут «Северный поток-2»

Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток — 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год, заявил американский сенатор-республиканец Тед Круз.
REGNUM 04:07
Теннис

Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса

Сборная России вышла в четвертьфинал обновлённого Кубка Дэвиса. Это стало известно за сутки до окончания группового этапа.
Чемпионат 00:45
Единоборства

Хабиб назвал Макгрегора идиотом

Российский боец Хабиб Нурмагомедов прокомментировал отношение и возможный реванш с ирландцем Конором Макгрегором.
ProstoProSport 02:18
Политика

Малайзия рассчитывает, что все улики по делу MH17 будут обнародованы

Малайзия рассчитывает, что все улики по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году будут обнародованы.
ТАСС 04:31
Политика

США начинают поставки сжиженного газа на Украину

Life.ru вчера в 21:03
Футбол

AS: Зидан отстранит Бэйла от тренировок с основой «Реала»

По сведениям испанского сайта As.com главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отстранит нападающего от тренировок с основным составом команды.
Bobsoccer вчера в 10:44
Культура

«Новый гимн России»: к Путину обратилась ростовская группа «Каста»

Ростовская рэп-группа «Каста» написала «новый гимн Российской Федерации» — государственный символ страны.
REGNUM 04:50
Общество

Пензенские православные отметили Михайлов день

Прихожане храма Михаила Архангела на площади Победы в Пензе отметили один из самых известных церковных праздников ноября Михайлов день в четверг, 21 ноября.
ГТРК Пенза 04:51
Общество

Костромские водители «штурмуют» наркодиспансер

Огромная очередь к регистратуре наркодиспансера растянулась на весь первый этаж.
ГТРК Кострома вчера в 07:25
Общество

Apple подала в суд на российский патент о функции экстренных вызовов

Американская компании Apple подала в суд по интеллектуальным правам на Федеральную службу по интеллектуальной собственности о признании недействительным российского патента на "мобильный телефон с экстренной связью".
Газета.Ru 02:16
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк возмутилась возвращением Ротару в Россию

News.ru вчера в 17:24
Происшествия

В Москве недовольный пробками мужчина открыл стрельбу по таксистам

Полиция столицы проводит проверку по факту стрельбы по таксистам в центре города, задержан подозреваемый, сообщает в четверг пресс-служба полиции центрального округа ГУМВД.
РИА Новости 02:45
Общество

Водителей обяжут проходить внеплановое медосвидетельствование

Отмечается, что водителей, у которых в ходе медосмотров выявят новую болезнь или ухудшение здоровья могут лишить водительских удостоверений.
Общественная служба новостей вчера в 08:42
Экономика

«Газпром» продаст на бирже 3,59% акций

Компания "Газпром газораспределение" продаст на Московской бирже пакет акций материнской компании.
РИА Новости 04:51
Шоу-бизнес

После похудения на 100 кг и пластики у Семчева начались проблемы

7Дней.ру 03:30
Экономика

В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Известия 19 ноября в 10:25
Шоу-бизнес

Лолиту Милявскую допросила полиция по заявлению ее мужа

По данному факту Иванов обратился в полицию. Во взломе он подозревает Лолиту.
Privet-Rostov.ru 03:22
Политика

Путин назвал современные технологии добычи сланцевой нефти варварскими

Сегодняшние технологии добычи сланцевой нефти и газа являются варварскими с точки зрения экологии и России они не нужны, несмотря на все экономические преимущества, заявил президент Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ Капитала "Россия зовет!".
РИА Новости вчера в 07:42
Шоу-бизнес

Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья

Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
WMJ.ru вчера в 14:49
Армия и оружие

National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»

REGNUM вчера в 23:44
Политика

Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.
REGNUM 00:37
Кино

Фильм «Джокер» может получить продолжение

Neva.Today вчера в 11:10
Технологии

Павел Дуров призвал пользователей удалить мессенджер WhatsApp

Известия вчера в 17:47
Общество

Два новых дела заведены по факту хищений на космодроме Восточный

Следственный комитет России возбудил два новых дела, связанных с махинациями на космодроме Восточный. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 04:48
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