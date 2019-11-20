Футбол
ProstoProSportВ УЕФА утвердили составы корзин при жеребьевке Евро-2020
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Дата, время, участники, условия. Вся информация о жеребьевке финального турнира Евро-2020
Спорт-Экспрессвчера в 09:40
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Политика
ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти
По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.
Общество
На бывшего главу МЧС Севастополя завели уголовное дело
Как сообщили в следственном комитете, экс-начальник ГУ МЧС по Севастополю стал фигурантом уголовного дела.
Происшествия
В центре Петербурга мужчину ударили ножом в метро
В Санкт-Петербурге мужчину ударили ножом в вестибюле станции «Площадь Восстания», сообщили РБК в региональном главке МВД.
Политика
ФСБ: задержанные корабли были переданы Украине в нормальном состоянии
Задержанные в ноябре 2018 года за провокацию в керченском проливе корабли были переданы Украине в нормальном состоянии и с рабочей сантехникой.
Космос
Прототип Starship Mk1 компании SpaceX взорвался на испытаниях
Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 американской компании SpaceX взорвался во время испытаний на полигоне в Бока Чика (штат Техас).
Шоу-бизнес
Алла Пугачева появилась на концерте группы «Цветы» в неопрятном виде
Алла Пугачева появилась на концерте группы «Цветы» Стаса Намина. Многие отметили, что певица выглядела неопрятно и растеряно.
Политика
Железняк: угрозы санкций США не сорвут «Северный поток-2»
Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток — 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год, заявил американский сенатор-республиканец Тед Круз.
Теннис
Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса
Сборная России вышла в четвертьфинал обновлённого Кубка Дэвиса. Это стало известно за сутки до окончания группового этапа.
Единоборства
Хабиб назвал Макгрегора идиотом
Российский боец Хабиб Нурмагомедов прокомментировал отношение и возможный реванш с ирландцем Конором Макгрегором.
Политика
Малайзия рассчитывает, что все улики по делу MH17 будут обнародованы
Малайзия рассчитывает, что все улики по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году будут обнародованы.
Политика
США начинают поставки сжиженного газа на Украину
Футбол
AS: Зидан отстранит Бэйла от тренировок с основой «Реала»
По сведениям испанского сайта As.com главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отстранит нападающего от тренировок с основным составом команды.
Культура
«Новый гимн России»: к Путину обратилась ростовская группа «Каста»
Ростовская рэп-группа «Каста» написала «новый гимн Российской Федерации» — государственный символ страны.
Общество
Пензенские православные отметили Михайлов день
Прихожане храма Михаила Архангела на площади Победы в Пензе отметили один из самых известных церковных праздников ноября Михайлов день в четверг, 21 ноября.
Общество
Костромские водители «штурмуют» наркодиспансер
Огромная очередь к регистратуре наркодиспансера растянулась на весь первый этаж.
Общество
Apple подала в суд на российский патент о функции экстренных вызовов
Американская компании Apple подала в суд по интеллектуальным правам на Федеральную службу по интеллектуальной собственности о признании недействительным российского патента на "мобильный телефон с экстренной связью".
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк возмутилась возвращением Ротару в Россию
Происшествия
В Москве недовольный пробками мужчина открыл стрельбу по таксистам
Полиция столицы проводит проверку по факту стрельбы по таксистам в центре города, задержан подозреваемый, сообщает в четверг пресс-служба полиции центрального округа ГУМВД.
Общество
Водителей обяжут проходить внеплановое медосвидетельствование
Отмечается, что водителей, у которых в ходе медосмотров выявят новую болезнь или ухудшение здоровья могут лишить водительских удостоверений.
Экономика
«Газпром» продаст на бирже 3,59% акций
Компания "Газпром газораспределение" продаст на Московской бирже пакет акций материнской компании.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Шоу-бизнес
Лолиту Милявскую допросила полиция по заявлению ее мужа
По данному факту Иванов обратился в полицию. Во взломе он подозревает Лолиту.
Политика
Путин назвал современные технологии добычи сланцевой нефти варварскими
Сегодняшние технологии добычи сланцевой нефти и газа являются варварскими с точки зрения экологии и России они не нужны, несмотря на все экономические преимущества, заявил президент Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ Капитала "Россия зовет!".
Шоу-бизнес
Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья
Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
Армия и оружие
National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Политика
Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.
Кино
Фильм «Джокер» может получить продолжение
Технологии
Павел Дуров призвал пользователей удалить мессенджер WhatsApp
Общество
Два новых дела заведены по факту хищений на космодроме Восточный
Следственный комитет России возбудил два новых дела, связанных с махинациями на космодроме Восточный. Об этом сообщается на сайте ведомства.