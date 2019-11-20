Россия уже точно сыграет с Бельгией и Данией. Сегодня, 20 ноября, завершились последние матчи отборочного этапа к финальной части Евро-2020. Теперь известны составы корзин для жеребьевки групповой стадии.

Политика МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.

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