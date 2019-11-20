Футбол
NewInformОпубликованы составы корзин для жеребьевки Евро-2020
Россия уже точно сыграет с Бельгией и Данией. Сегодня, 20 ноября, завершились последние матчи отборочного этапа к финальной части Евро-2020. Теперь известны составы корзин для жеребьевки групповой стадии.
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Определены 20 из 24 участников Евро-2020. Еще 16 сборных сыграют в стыках Лиги наций
Спорт-Экспрессвчера в 17:22
Бельгия и Дания - соперники сборной России по Евро-2020: состав корзин для жеребьёвки
Евро-футбол.рувчера в 16:57
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Сирийские курды подожгли броневик «Тайфун» российского патруля
Общество
ООН определила наименее развитые страны мира
Специалисты представили Доклад по наименее развитым странам.
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В Эстонии потребовали от России вернуть «аннексированные территории»
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Происшествия
Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео
В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Общество
Госдума приняла закон о расчете военных пенсий
Госдума до 2021 года «заморозила» ежегодное увеличение пенсий на 2% для военных, пишет «Российская газета».
Общество
Политолога Крашенинникова оштрафовали за неуважение к власти
Ленинский районный суд Екатеринбурга признал оппозиционного политолога Федора Крашенинникова виновным в неуважении к власти.
Политика
МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.
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Уткин жестко раскритиковал Дзюбу
Известный блогер и спортивный журналист Василий Уткин подверг жесткой критике игру форварда сборной России по футболу Артема Дзюбы в матче против сборной Сан-Марино в отборочном турнире Чемпионата Европы-2020.
Шоу-бизнес
Анастасии Заворотнюк приносят в больницу дочку
Ходит и разговаривает - Заворотнюк находится не в клинике и не в хосписе, а в реабилитационном центре, где ее приводят в норму, - рассказал друг Петра Чернышева, мужа актрисы.
Политика
В Раде предсказали уничтожение Украины из-за Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский со своей командой принесет "разорение и уничтожение" нации, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
Армия и оружие
Армия Израиля заявила, что атаковала в Сирии десятки объектов
Путешествия
Парламент Турции одобрил введение налога на проживание в отелях
Парламент Турции проголосовал за поправку к закону о налогах на услуги, который предусматривает введение с 1 апреля 2020 года двухпроцентного налога на проживание в отелях, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы парламента.
Единоборства
Выходившая в хиджабе боец ММА скончалась на турнире
В Великобритании скончалась Саида Саи Алетаха, 26-летняя девушка-боец по смешанным единоборствам (ММА).
Армия и оружие
Столтенберг сравнил военные бюджеты НАТО и России
Бюджет Североатлантического альянса в 20 раз превышает военный бюджет России из-за высокой себестоимости оружия и затрат на личный состав, заявил 19 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбрег.
Экономика
ЦБ вернулся к идее уравнять комиссии за карточные переводы
С другой стороны, инициатива ЦБ и ФАС может привести к тому, что комиссии появятся за переводы внутри банков, допускает он.
Политика
В «Нафтогазе» усомнились в рекомендации ЕС закупать газ в России
"Нафтогаз" опроверг сообщения о том, что Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала Киеву вернуться к прямым закупкам природного газа в России с 2020 года.
Гаджеты
Новый смартфон Sony Xperia получит мощный аккумулятор
Очевидно, компания Sony занята разработкой нового смартфона линейки Xperia с улучшенным автономным режимом работы.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Здоровье
Минздрав прокомментировал увольнение детского трансплантолога Каабака
В Минздраве РФ прокомментировали сообщения СМИ об увольнении из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, оперировавшего младенцев.
Происшествия
В Краснодарском крае пропала девятилетняя девочка в казачьей форме
В Новокубанском районе (Краснодарский край) вторые сутки ведут поиски девятилетней девочки Елизаветы Н. В момент исчезновения несовершеннолетняя была одета в казачью форму.
Происшествия
Сестры Хачатурян попросили суда присяжных
Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, подала ходатайство о проведении судебного заседания при участии присяжных.
Происшествия
Директор колледжа в Благовещенске уволен после стрельбы
Директор Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктор Петухов уволен после стрельбы в учебном заведении, сообщила пресс-служба регионального Минобрнауки.
Экономика
В правительстве создадут новый орган управления структурными реформами
Минэкономразвития подготовило, а правительство согласовало план структурных реформ, реализация которых «критически необходима» для выхода экономики России на темпы роста выше среднемировых — не менее 3% с 2021 года.
Экономика
СМИ: Михельсон попросил у Путина 20 миллиардов для камчатского терминала
Основной владелец ПАО НОВАТЭК Леонид Михельсон попросил президента РФ Владимира Путина найти 20 миллиардов рублей на создание инфраструктуры терминала по перевалке сжиженного газа на Камчатке.
Теннис
Россия проиграла Испании в матче Кубка Дэвиса
Мужская сборная России проиграла команде Испании в матче группового этапа Кубка Дэвиса.
Политика
Владимир Зеленский лишил Юлию Тимошенко «сладенького»
Общество
С 22 ноября медосвидетельствование водителей пойдет по новому порядку
С 22 ноября медосвидетельствование водителей пойдет по новому порядку, сообщает «Российская газета».
Происшествия
ФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова
В пресс-службе ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти РБК сообщили, что на данный момент бывший доцент СПбГУ Олег Соколов чувствует себя прекрасно, отказавшись от дальнейших комментариев.
Футбол