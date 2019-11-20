Россия уже точно сыграет с Бельгией и Данией. Сегодня, 20 ноября, завершились последние матчи отборочного этапа к финальной части Евро-2020. Теперь известны составы корзин для жеребьевки групповой стадии.

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Общество Путин призвал добиться роста реальных доходов россиян Несмотря на рост зарплат, располагаемые реальные доходы россиян стоят на месте, заявил президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!».

Футбол РФС обещает найти и наказать фанатов, оскорбивших Артема Дзюбу Руководство Российского футбольного союза со всей серьезностью отнеслось к скандалу, случившемуся на матче Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России, когда группа российский фанатов скандировала оскорбления в адрес капитана нашей команды Артема Дзюбы.

Политика Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1» В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.

Экономика Госдума обсудит Основные направления денежно-кредитной политики Депутаты комитета Госдумы по финрынку в проекте постановления по вопросам основных направлений государственной денежно-кредитной политики на 2020—2022 годы рекомендовал Центробанку объяснять свои действия более понятными для граждан словами.

Общество В России могут ввести внеочередной медосмотр для водителей МВД и Министерство здравоохранения России разработали изменения в закон о безопасности дорожного движения, которые предусматривают введение внеочередного медосмотра водителей, у которых обнаружат новые заболевания.

Общество В Италии сообщили о свадьбе Роналду Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду женился на своей подруге Джорджине Родригес, передает Mundo Deportivo со ссылкой на итальянский журнал Novella 2000.

Шоу-бизнес После лечения Анастасия Заворотнюк начала самостоятельно ходить Борющаяся с тяжелым онкологическим заболеванием российская популярная актриса Анастасия Заворотнюк в настоящее время пошла на поправку, самостоятельно ходит и даже уже видится со своей младшей годовалой дочерью.

Политика Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Общество В Карском море всплыла уже вторая нитка «Газпрома» через Байдарацкую губу "Газпром" раскрыл информацию о нарушении проектного положения уже двух из четырех ниток подводного перехода через Байдарацкую губу на Ямале: в прошлом году стало известно, что всплывала первая нитка, сейчас - четвертая, которая также называется резервной.

Авто В Лос-Анджелесе Kia представит новый компактный кроссовер Уже совсем скоро откроет свои двери автосалон в Лос-Анджелесе, накануне которого компания Kia анонсировала дебют нового кроссовера.

Общество Госдума продлила заморозку военных пенсий В результате довольствие в октябре 2020 года увеличится на 3%. При этом заместитель министра обороны Леонид Горин отмечает, что в целом военные пенсии растут с положительной динамикой.