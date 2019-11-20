Футбол

NewInformNewInformОпубликованы составы корзин для жеребьевки Евро-2020

Россия уже точно сыграет с Бельгией и Данией. Сегодня, 20 ноября, завершились последние матчи отборочного этапа к финальной части Евро-2020. Теперь известны составы корзин для жеребьевки групповой стадии.
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