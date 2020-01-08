Армия и оружие
iReactorBloomberg показал фотографии последствий удара по базам США в Ираке
Агентство Bloomberg опубликовало спутниковые снимки, на которых, по предварительным данным, запечатлены последствия иранского ракетного удара по американской базе «Эйн-аль-Асад» в Ираке. Фотографии появились на официальном аккаунте в Twitter. На них можно увидеть воронки от ракетных взрывов.
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OnePlus представила смартфон будущего с исчезающими камерами
Армия и оружие
Две ракеты упали в «зеленой зоне» в Багдаде
Две ракеты упали в "зеленой зоне" в Багдаде, где расположены правительственные учреждения и посольства, рассказал источник РИА Новости.
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Российский телеведущий Владимир Соловьев назвал президента США Дональда Трампа «бизнесменом, а не воином» после его решения ввести санкции в ответ на атаку Ирана.
Армия и оружие
Трамп: ни один американец не пострадал при атаках Ирана
Президент США Дональд Трамп сделал заявление после ракетных ударов Ирана по американским военным базам в Ираке.
Политика
Зеленский проводит совещание по крушению украинского лайнера в Иране
Президент Украины Владимир Зеленский проводит рабочее совещание по вопросам, связанным с крушением украинского лайнера Boeing 737 под Тегераном, передает ТАСС.
Общество
В Австралии более миллиарда животных погибли во время лесных пожаров
Более 1 миллиарда животных погибли в результате продолжающихся лесных пожаров в Австралии, сообщила пресс-служба университета Сиднея со ссылкой на проведенное исследование.
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Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
Общество
Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году
"Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные", - рассказал замруководителя ведомства Иван Шкловец РИА Новости.
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в словах "холопы" и "крепостное право" нет ничего предосудительного.
Здоровье
Названа причина вспышки пневмонии в Китае
Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса.
Хоккей
Кузнецов набрал один балл, но «Вашингтон» все равно прервал победную серию в НХЛ
"Кэпиталз" прервали свою победную серию из трех матчей.
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В реанимации кемеровской больницы закончились лекарства
Как стало известно СМИ, в отделении реанимации клинической больницы №2 города Кемерово закончились лекарства и расходные материалы.
Кино
«Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории
Отечественная картина Клима Шипенко «Холоп» стала самой кассовой комедией за всю историю российского проката.
Происшествия
Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве
По подозрению в браконьерском убийстве косули в Бронницком охотничьем хозяйстве в Подмосковье был задержан чиновник от представительства Свердловской области в столице Александр Овчаров, передает телеканал РЕН ТВ.
Шоу-бизнес
Супруга Стаса Костюшкина Юлия исполнила на Пхукете зажигательный танец
Недавно на своей странице в Instagram Стас Костюшкин поделился зажигательным танцем супруги Юлии с семейного отдыха в Тайланде.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина показала «последствия долгого пребывания на солнце»
На своей странице в Instagram знаменитость разместила фото, которое, по её мнению, демонстрирует последствия долгого пребывания на солнце.
Общество
Цена нефти WTI выросла после ударов Ирана по базам США
Стоимость нефти марки WTI поднималась сегодня на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) более, чем на 4%. На 04:08 по московскому времени февральские фьючерсы на эту нефть поднялись в цене 3,87%, сообщает РИА Новости.
Общество
Таксист выгнал Марию Погребняк из машины и выбросил ее вещи на дорогу
Водитель такси насильно высадил из автомобиля супругу российского футболиста Павла Погребняка Марию.
Культура
«Фантастических тварей» Джоан Роулинг сравнят с реальными животными
Волшебным зверям из фильмов "Фантастические твари", снятых по сценариям Джоан Роулинг, посвятят новое телешоу, сообщает Variety.
Общество
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Показ шоу, главную роль в котором исполняет олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, был запланирован на 8 января (начало — 17.30 по московскому времени), но затем исчез из сетки вещания.
Энергетика
«Газпром» снижает экспорт в Европу
Поставки газа в 2020 году резко сократились В новом году «Газпром» резко сократил экспорт газа в Европу, стремясь привести предложение своего газа в соответствие с низким спросом из-за теплой погоды и высокими накопленными запасами.
Общество
Обновлен рейтинг наиболее привлекательных паспортов в мире
Швейцарская компанияНепlеу & Partners обновила свой ежегодный рейтинг привлекательности паспортов разных стран мира.
Автоспорт
Мартин Брандл о контракте Ферстаппена с Red Bull
7 января в Red Bull Racing объявили о продлении контракта с Максом Ферстаппеном до 2023 года включительно, и это подтверждает абсолютную уверенность гонщика и команды в том, что продолжение сотрудничества позволит обеим сторонам добиться поставленных целей.
Шоу-бизнес
Маленькая дочь Игоря Николаева заинтересовалась музыкой
Поклонники попросили певца активнее публиковать снимки и видео с дочерью, которая, по их мнению, с такими талантами и упорством вполне может составить конкуренцию отцу и записать хиты, которые встанут на один уровень с «Такси, такси», «Пять причин» и «Выпьем за любовь».