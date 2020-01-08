Армия и оружие

iReactoriReactorBloomberg показал фотографии последствий удара по базам США в Ираке

Агентство Bloomberg опубликовало спутниковые снимки, на которых, по предварительным данным, запечатлены последствия иранского ракетного удара по американской базе «Эйн-аль-Асад» в Ираке. Фотографии появились на официальном аккаунте в Twitter. На них можно увидеть воронки от ракетных взрывов.
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Показаны повреждения базы США в Ираке после ракетного удара Ирана

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