Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаОпубликованы спутниковые снимки результатов удара по базе США в Ираке

В интернете появились снимки, на которых запечатлен результат ракетной атаки Ирана на американскую базу в Ираке. Снимки, сделанные со спутника, разместил в Twitter телеканал CNN. Они наглядно демонстрируют ущерб, нанесенный военной базе.
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Показаны повреждения базы США в Ираке после ракетного удара Ирана

Lenta.ru12:04

Bloomberg опубликовал фото последствий удара по американским базам

РИА Новости13:50

Опубликованы спутниковые снимки результатов удара по базе США в Ираке

Российская газета14:15

Опубликованы снимки последствий ракетного удара по одной из баз США в Ираке

Коммерсантъ17:38

Bloomberg опубликовал снимки повреждений военной базы США

News.ru14:23

СМИ опубликовали фото баз США после ракетного удара

Телеканал 360°16:18

СМИ опубликовали снимки последствий удара Ирана по американским базам в Ираке

Life.ru15:09
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Армия и оружие

Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада

Две ракеты упали в районе Багдада, где располагаются правительственные учреждения и зарубежные посольства, пишет 8 января AL-MAYADEEN.
Известия 15:52
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Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета 16:33
Происшествия

Бывший игрок «Ювентуса» был обстрелян в Греции

После инцидента Ковачевич был доставлен в больницу с повреждением колена, однако остается неизвестно, был ли бывший футболист ранен или получил травму при падении.
Газета.Ru 06:23
Армия и оружие

Трамп объявил о новых санкциях против Ирана

Новые санкции и военный потенциал США Как отметил американский лидер, Вашингтон немедленно введет новые санкции против Тегерана.
РИА Новости 12:22
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«Валенсия» с Черышевым пропустила «Реал» в финал Суперкубка Испании

Вести.Ru 16:15
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Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей

Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
iReactor вчера в 15:19
Общество

Первый канал перенес показ шоу с участием Загитовой на 12 января

РИА Новости 08:07
Происшествия

МВД Украины: причины крушения лайнера будет устанавливать Иран

Причины авиакатастрофы Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" близ Тегерана будет устанавливать Иран, сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.
РИА Новости 16:37
Происшествия

Причиной крушения под Тегераном самолета стало возгорание двигателя

Ранее сообщалось, что украинский самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни.
Газета.Ru 01:06
Происшествия

В Новосибирской области горит крупный торговый комплекс

В городе Искитим Новосибирской области возник пожар в торговом комплексе "Центральный".
Вести.Ru 00:25
Политика

Президенты России и Турции запустили «Турецкий поток»

Трубопровод доставит газ в Турцию, а также в страны Южной, Юго-восточной и Центральной Европы.
Российская газета 08:32
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Названо имя исполнителя главной роли в сериале «Властелин колец»

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Футбол

Роналду занял 49-е место в списке самых дорогих футболистов мира

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» португалец Криштиану Роналду занял в рейтинге 49-е место. Его стоимость оценили в €80,3 млн.
РБК вчера в 07:29
Энергетика

Лукашенко устроил нефтяной коллапс в Белоруссии из-за 10 долларов

Александр Лукашенко отказался санкционировать подписание контрактов на поставку российской нефти белорусским НПЗ без скидки $10 с тонны.
REGNUM 10:38
Политика

Украина отправит своих экспертов в Иран в связи с крушением самолёта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона отправит в Иран своих специалистов, которые будут привлечены к расследованию причин авиакатастрофы в Тегеране, идентификации и репатриации тел украинцев.
RT на русском 10:14
Происшествия

Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране

BFM.ru 17:32
Гаджеты

У смартфонов Xiaomi и Redmi появились новые полезные функции

В недавнем обновлении глобальной прошивки MIUI Global ROM представлена обновлённая версия MIUI Launcher.
iXBT.com 06 января в 10:38
Здоровье

Законопроект о посмертном донорстве обсудят в Госдуме

В новом году Госдума может рассмотреть законопроект, который закрепляет в России понятие презумпции согласия на посмертное донорство органов.
ИА Грозный-Информ 05 января в 16:59
Культура

Сергей Шнуров подшутил над фильмами «Вторжение» и «Союз спасения»

Шнуров в стихах рассказал о том, как расхвалили премьеры многие СМИ, и задался вопросом, стоит ли ему покинуть теплые края и вернуться в Россию, чтобы успеть посмотреть «чудо-фильмища» на широком экране.
Радио Комсомольская правда 09:26
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CES 2020: представлены накопители Samsung 980 PRO с PCIe 4.0

Технологический гигант Samsung привёз на выставку CES 2020 новейшие SSD-накопители 980 PRO типа M.2 NVMe, которые поддерживают интерфейс PCIe 4.0.
Игромания.ру 07:26
Армия и оружие

СМИ сообщили об атаке на военные базы в Ираке с помощью новейших ракет

Атака на базы в Ираке, где дислоцированы американские военные, стала ответом Ирана на удар США по объектам в районе Багдада, в результате чего погиб командир элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Аль-Кудс» Касем Сулеймани.
РБК 13:47
Политика

Украинцам усложнят правила въезда в страны Европы

С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщил "Обозреватель".
РИА Новости вчера в 09:10
Шоу-бизнес

Вера Брежнева поделилась редким семейным фото

В конце декабря Брежнева поделилась фото с 10-летней дочерью и со своим мужем Константин Меладзе, а чуть позже опубликовала романтический снимок с супругом.
Вокруг ТВ вчера в 10:30
Кино

Новый персонаж появится в седьмом сезоне «Сватов»

На новую роль в сериале «Сваты» взяли 12-летнюю актрису Марию Тарасову. Девочка появится в седьмом сезоне проекта.
ИнфоСМИ 05:15
Религия

Путин подарил икону Божией Матери «Тихвинская» петербургскому собору

Президент России Владимир Путин подарил Спасо-Преображенскому собору в Санкт-Петербурге икону Божией Матери «Тихвинская» с предстоящими святыми.
Московский Комсомолец 06 января в 17:47
Общество

В России утвердили правила маркировки ряда товаров

Правительство России утвердило правила маркировки ряда товаров, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт кабмина.
RT на русском 06:39
Кино

Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар 2»

В официальном Twitter-аккаунте кинофраншизы "Аватар" опубликованы первые концепт-арты сиквела одного из самых знаменитых фильмов Джеймса Кэмерона.
Российская газета вчера в 17:25
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Россиян предупредили о риске отравления из-за снега и сосулек

НТВ вчера в 03:21
Армия и оружие

ВС США остаются в боевой готовности, заявил глава Пентагона

Глава Минобороны США Марк Эспер заявил, что ВС США сохраняют боеготовность.
Политика Сегодня 17:46
Транспорт

Маршруты трех рейсов «России» скорректированы в обход Ирана и Ирака

Входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия" скорректировала маршруты трех рейсов в обход воздушного пространства Ирана и Ирака.
Газета.Ru 08:12
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