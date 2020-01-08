Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаОпубликованы спутниковые снимки результатов удара по базе США в Ираке

В интернете появились снимки, на которых запечатлен результат ракетной атаки Ирана на американскую базу в Ираке. Снимки, сделанные со спутника, разместил в Twitter телеканал CNN. Они наглядно демонстрируют ущерб, нанесенный военной базе.
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Опубликованы снимки последствий ракетного удара по одной из баз США в Ираке

Коммерсантъвчера в 17:38

Опубликованы спутниковые снимки результатов удара по базе США в Ираке

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Что случилось этой ночью: среда, 8 января

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Bloomberg опубликовал снимки последствий удара по базе США в Ираке

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Lenta.ruвчера в 12:04

CNN опубликовала фото последствий ракетной атаки Ирана

Московский Комсомолецвчера в 13:57
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 01:30, Ашберн
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Принц Гарри и Меган Маркл рассматривают вариант переезда в Канаду

Bimru.ru вчера в 10:48
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Раскрыты детали послания Путина Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в выставочном зале «Манеж».
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Армия и оружие

США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном

Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе, передает Рейтер со ссылкой на документ.
РИА Новости вчера в 23:48
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«Камаз-Мастер» борется за первенство в 4-м этапе «Ралли Дакар»

Продолжается 4-й этап легендарного «Дакара». Гонка в этом году проходит в Саудовской Аравии.
Вести Татарстан вчера в 10:06
Происшествия

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РИА Новости вчера в 06:29
Общество

Более миллиарда животных погибли в лесных пожарах Австралии

Более одного миллиарда животных погибли в Австралии из-за масштабных лесных пожаров.
Газета.Ru вчера в 21:13
Происшествия

Авиавласти Ирана подготовили отчет о причинах гибели украинского Boeing

Самолет «Международных авиалиний Украины», разбившийся после вылета из Тегерана в ночь на 8 января, загорелся перед катастрофой и пытался вернуться в аэропорт, следует из предварительного отчета Организации гражданской авиации Ирана, сообщается на сайте ведомства.
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Назван способ продлить жизнь на 10 лет

Известия вчера в 23:11
Армия и оружие

«А у нас всё ещё старый металлолом БМП-1»: в Польше высказались о новой бронетехнике в ВС РФ

В польском СМИ военной тематики Defence24 вышел материал, посвящённый планируемым в 2020 году поставкам в ВС РФ новейших средств бронетехники.
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Разбившийся в Иране украинский самолет прошел проверку 6 января

Разбившийся в Иране украинский самолет прошел техническую проверку 6 января, заявили представители авиакомпании «Международные авиалинии Украины».
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Общество

Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье, написал открытое письмо, адресованное семьям его жертв.
Газета.Ru 00:59
Происшествия

В Екатеринбурге ищут школьницу, пропавшую 31 декабря

Сотрудники полиции разыскивают тринадцатилетнюю девочку, которая пропала в Екатеринбурге 31 декабря, сообщает пресс-группа городского УМВД.
РИА Новости 01:13
Общество

В Петербурге снова эвакуируют суды

Сегодня, 9 января, в Петербурге продолжилась волна эвакуации судов.
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По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Известия вчера в 17:50
Армия и оружие

WP: Иран специально выверял удары, чтобы нанести минимум ущерба США

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Шкурин перешел в «Динамо-Брест». Ранее им интересовался ЦСКА

Спорт-Экспресс вчера в 21:06
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Названа причина вспышки пневмонии в Китае

Причиной вспышки пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй стал новый вид вируса, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на группу экспертов.
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В Сети появились рендеры iPhone SE 2

RuNews24.ru вчера в 15:37
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В России создают собственную вакцину против менингита

В России создают собственную вакцину против гемофильной палочки, которая является основной причиной развития бактериального менингита у детей.
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Происшествия

В Омске пережившая ДТП женщина скончалась в повторной аварии

«Пациентка находилась в коме, на искусственной вентиляции легких, в результате повторной аварии она скончалась на месте ДТП», — рассказали представители пресс-службы.
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Поставки газа в 2020 году резко сократились В новом году «Газпром» резко сократил экспорт газа в Европу, стремясь привести предложение своего газа в соответствие с низким спросом из-за теплой погоды и высокими накопленными запасами.
Коммерсантъ вчера в 14:36
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Синоптики предупредили о начале «европейской» зимы в Москве

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