Армия и оружие
Российская газетаОпубликованы спутниковые снимки результатов удара по базе США в Ираке
В интернете появились снимки, на которых запечатлен результат ракетной атаки Ирана на американскую базу в Ираке. Снимки, сделанные со спутника, разместил в Twitter телеканал CNN. Они наглядно демонстрируют ущерб, нанесенный военной базе.
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Армия и оружие
Две ракеты упали в «зеленой зоне» в Багдаде
Футбол
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Пятикратный обладатель «Золотого мяча» португалец Криштиану Роналду занял в рейтинге 49-е место. Его стоимость оценили в €80,3 млн.
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В Росстандарте рассказали об изменении порядка поверки счетчиков
Единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения станет запись в реестре Росстандарта (Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений), бумажные свидетельства о поверке будут носить дополнительный информационный характер и оформляться по желанию владельца прибора.
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Церемония «Оскар» снова пройдет без ведущего
Церемония вручения кинопремии «Оскар» снова пройдет без ведущего. Об этом сообщила Американская киноакадемия в Twitter.
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«Камаз-Мастер» борется за первенство в 4-м этапе «Ралли Дакар»
Продолжается 4-й этап легендарного «Дакара». Гонка в этом году проходит в Саудовской Аравии.
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Жириновский прокомментировал свои слова о «крепостных и холопах»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в словах "холопы" и "крепостное право" нет ничего предосудительного.
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Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
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Что касается столичного региона, то до 8 января ожидается потепление до +2°, возможен мокрый снег, гололед и ветер 5-7 метров в секунду.
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Sony в рамках своей пресс-конференции на CES 2020 представила официальный логотип PlayStation 5, который выполнен в стиле PlayStation 4. Помимо этого, в рамках презентации президент игрового подразделения корпорации Джим Райан показал слайд с особенностями консоли нового поколения, о которых мы в подробностях слышали в течение 2019 года.
Политика
Турция поднимет вопрос о «деоккупации» Крыма во время визита Путина
Турецкие власти поднимут вопрос о «деоккупации» Крыма во время официального визита в страну президента России Владимира Путина.
Армия и оружие
Постпред Ирана при ООН заявил о завершении мести за Сулеймани
Иран завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани и не станет предпринимать новых военных действий при условии отсутствия агрессии со стороны Вашингтона.
Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Политика
Зеленский направил в Иран украинский самолёт
Владимир Зеленский сообщил: "В среду вечером в Иран, где разбился самолет, вылетит украинский борт с экспертами и поисково-спасательной группой".
Политика
Жители России назвали главного виновника пенсионной реформы
Наибольшую ответственность за пенсионную реформу жители России возложили на российскую власть в целом: почти треть населения считает, что в принятии этой реформы виновата социально-политическая система как таковая.
Общество
Илон Маск сплясал на открытии завода Tesla в Китае
Илон Маск зажигательным танцем открыл презентацию нового завода Tesla в Шанхае.
Шоу-бизнес
У Джастина Бибера обнаружили смертельно опасную болезнь
Экономика
«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от «Газпрома» деньги
"Нафтогаз" Украины не планирует тратить полученные от России по вердикту Стокгольмского арбитражного суда 2,9 миллиарда долларов на погашение своих долгов.
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После переговоров с Путиным Эрдоган отвернулся от поддержки ПНС Ливии
Согласно сайту Кремля, в ходе встречи лидеры России и Турции сделали совместное заявление после переговоров в Стамбуле, в котором призвали ПНС и ЛНА объявить перемирие начиная с ночи с 11 на 12 января.
Политика
Беларусь и ЕС договорились об упрощении визового режима
Беларусь и Евросоюз пришли к соглашению об упрощении визового режима и реадмиссии.
Космос
В Архызе пройдет конференция астрономов и астрофизиков
Напомним, в ноябре 2019 года на крупнейший в России телескоп Специальной астрофизической обсерватории РАН вернули старое зеркало .
Общество
Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году
"Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные", - рассказал замруководителя ведомства Иван Шкловец РИА Новости.
Общество
Дикого кота поймали в курятнике в Приморье
Как рассказали в центре спасения животных «Тигр», дикий кот сильно повредив лапу, угодив в капкан в курятнике.
Космос
Названы два способа двигать Солнце
Мэтт Каплан, астрофизик из Университета штата Иллинойс (США) вывел метафору космического корабля на новый уровень, описав две гигантские машины, способные двигать целые звездные системы.
Экономика
Медведчук заявил о росте долгов украинцев за ЖКУ
По данным Государственной службы статистики, на которую ссылается Медведчук, больше всего долгов за поставку газа и отопления.
Общество
Таксист выгнал Марию Погребняк из машины и выбросил ее вещи на дорогу
Водитель такси насильно высадил из автомобиля супругу российского футболиста Павла Погребняка Марию.