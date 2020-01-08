В интернете появились снимки, на которых запечатлен результат ракетной атаки Ирана на американскую базу в Ираке. Снимки, сделанные со спутника, разместил в Twitter телеканал CNN. Они наглядно демонстрируют ущерб, нанесенный военной базе.

Опубликованы спутниковые снимки результатов удара по базе США в Ираке

Политика Раскрыты детали послания Путина Федеральному собранию Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в выставочном зале «Манеж».

Общество В Росстандарте рассказали об изменении порядка поверки счетчиков Единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения станет запись в реестре Росстандарта (Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений), бумажные свидетельства о поверке будут носить дополнительный информационный характер и оформляться по желанию владельца прибора.

Экономика Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.

Технологии Samsung представила проект «искусственного человека» Neon Южнокорейская компания Samsung представила проект видеопомощника Neon на выставке потребительской электроники CES 2020 в Лас-Вегасе.

Общество Потепление в России сохранится до конца недели Что касается столичного региона, то до 8 января ожидается потепление до +2°, возможен мокрый снег, гололед и ветер 5-7 метров в секунду.

Технологии Sony показала логотип PlayStation 5 Sony в рамках своей пресс-конференции на CES 2020 представила официальный логотип PlayStation 5, который выполнен в стиле PlayStation 4. Помимо этого, в рамках презентации президент игрового подразделения корпорации Джим Райан показал слайд с особенностями консоли нового поколения, о которых мы в подробностях слышали в течение 2019 года.

Политика Зеленский направил в Иран украинский самолёт Владимир Зеленский сообщил: "В среду вечером в Иран, где разбился самолет, вылетит украинский борт с экспертами и поисково-спасательной группой".

Политика Жители России назвали главного виновника пенсионной реформы Наибольшую ответственность за пенсионную реформу жители России возложили на российскую власть в целом: почти треть населения считает, что в принятии этой реформы виновата социально-политическая система как таковая.

Политика После переговоров с Путиным Эрдоган отвернулся от поддержки ПНС Ливии Согласно сайту Кремля, в ходе встречи лидеры России и Турции сделали совместное заявление после переговоров в Стамбуле, в котором призвали ПНС и ЛНА объявить перемирие начиная с ночи с 11 на 12 января.

Космос В Архызе пройдет конференция астрономов и астрофизиков Напомним, в ноябре 2019 года на крупнейший в России телескоп Специальной астрофизической обсерватории РАН вернули старое зеркало .

Общество Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году "Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные", - рассказал замруководителя ведомства Иван Шкловец РИА Новости.

Общество Дикого кота поймали в курятнике в Приморье Как рассказали в центре спасения животных «Тигр», дикий кот сильно повредив лапу, угодив в капкан в курятнике.