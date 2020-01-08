Армия и оружие
Российская газетаОпубликованы спутниковые снимки результатов удара по базе США в Ираке
В интернете появились снимки, на которых запечатлен результат ракетной атаки Ирана на американскую базу в Ираке. Снимки, сделанные со спутника, разместил в Twitter телеканал CNN. Они наглядно демонстрируют ущерб, нанесенный военной базе.
Читать в источнике
Оценить165
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 21:00, Ашберн
Экономика
В России могут вырасти цены на хлеб и овощи
Как сообщили эксперты в беседе с «Ura.ru», в большей степени это касается хлеба, различной выпечки, яиц, овощей, фруктов и разных видов круп.
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год
Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.
Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Политика
Трюдо обсудил с Трампом крушение украинского самолета в Иране
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию на Ближнем востоке и крушение украинского авиалайнера в Иране.
Общество
Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году
"Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные", - рассказал замруководителя ведомства Иван Шкловец РИА Новости.
Космос
Иллюминаторы МКС укрепят нанопокрытием, разработанным в Томске
Происшествия
IKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка
Шведская компания IKEA выплатит $46 млн компенсации американской семье из-за смерти двухлетнего ребенка в результате падения на него комода, сообщает CBS News.
Кино
«Холоп» стал самой кассовой российской комедией
Армия и оружие
SANA сообщило о выводе американских военных с двух баз в Сирии
Американские военные покинули две базы на северо-востоке Сирии и направились в сторону Ирака, сообщает правительственное агентство SANA со ссылкой на корреспондента в регионе.
Происшествия
В Бурятии бизнесмен на внедорожнике насмерть сбил 17-летнюю девушку
Кино
Кристиан Бэйл может сыграть в фильме «Тор: Любовь и гром»
Технологии
В Челябинской области появилось мобильное приложение МФЦ
По словам представителя ведомства, в 2020 году в МФЦ Челябинской области появится роботизированный колл-центр, который ответит на вопросы жителей о статусе или результате оказания услуги.
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Шоу-бизнес
Настасью Самбурскую возмутило поведение соотечественников на Бали
Певицу возмутило поведение некоторых соотечественников, не способных нормально проводить время на пляже.
Авто
В Сети показали концепт Lada Vesta Premium
В Сети появилось первое фото неофициального концепта Lada Vesta Premium.
Экономика
Система быстрых платежей стала платной
С января Банк России стал взимать плату с банков за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) - от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы, большинство банков-участников решили поэтому ввести комиссии для клиентов.
Политика
Украинцам усложнят правила въезда в страны Европы
С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщил "Обозреватель".
Футбол
Матчи 21-го тура РПЛ будут посвящены памяти капитана «Спартака» Нетто
Матчи 21-го тура чемпионата России среди команд премьер-лиги будут посвящены памяти капитана московского "Спартака" и сборной СССР 1950-1960-х годов Игоря Нетто, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Авто
Toyota может вернуть кроссовер Venza в модельный ряд
Как стало известно «Автоновостям дня», японская марка хочет вернуть Venza в качестве гибридного кроссовера, способного конкурировать с Honda Passport и Ford Edge.
Наука
Наличие в доме собак снижает риск развития шизофрении
В эксперименте приняло участие более 1000 человек. Тесное общение с собаками в детском возрасте снижает риска развития шизофрении у ребенка.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Общество
В Роскачестве назвали самые качественные российские товары
Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.
Армия и оружие
Глава Пентагона заявил о сохранении бдительности США после атаки Ирана
США сохранят бдительность и продолжат принимать силовые меры защиты после нападения Ирана на военные базы в Ираке, где были дислоцированы американские военные.
Культура