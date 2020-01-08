Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаОпубликованы спутниковые снимки результатов удара по базе США в Ираке

В интернете появились снимки, на которых запечатлен результат ракетной атаки Ирана на американскую базу в Ираке. Снимки, сделанные со спутника, разместил в Twitter телеканал CNN. Они наглядно демонстрируют ущерб, нанесенный военной базе.
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