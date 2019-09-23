Шоу-бизнес

ТелепрограммаТелепрограммаОпухоль Анастасии Заворотнюк назвали неоперабельной

Актриса продолжает лежать в больнице под наблюдением медиков, ее состояние остается тяжелым. Согласно новой информации СМИ, онкологи вынесли свой вердикт артистке после трех недель исследований.
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В сети сообщили, что опухоль Заворотнюк оказалась неоперабельной

Газета.Ru12:05

Лечащие врачи Анастасии Заворотнюк вынесли неутешительный вердикт

7Дней.ру09:22

Стали известны результаты трехнедельного наблюдения врачей за Заворотнюк

Lenta.ru08:46

Врачи: «Опухоль Анастасии Заворотнюк неоперабельна»

StarHit.ru09:00

СМИ: врачи признали опухоль Заворотнюк неоперабельной

Московский Комсомолец08:54

Опухоль Анастасии Заворотнюк назвали неоперабельной

Телепрограмма09:22

Вердикт врачей об Анастасии Заворотнюк: опухоль неоперабельна

Дни.ру08:43
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Эксперты по кибербезопасности назвали самые распространенные и небезопасные пароли.
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Анастасия Заворотнюк
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Советская и российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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