Шоу-бизнес

ТелепрограммаТелепрограммаОпухоль Анастасии Заворотнюк назвали неоперабельной

Актриса продолжает лежать в больнице под наблюдением медиков, ее состояние остается тяжелым. Согласно новой информации СМИ, онкологи вынесли свой вердикт артистке после трех недель исследований.
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В сети сообщили, что опухоль Заворотнюк оказалась неоперабельной

Газета.Ruвчера в 12:05

Лечащие врачи Анастасии Заворотнюк вынесли неутешительный вердикт

7Дней.рувчера в 09:22

Стали известны результаты трехнедельного наблюдения врачей за Заворотнюк

Lenta.ruвчера в 08:46

Врачи заявили, что опухоль Заворотнюк неоперабельна

ФАНвчера в 09:10

СМИ: врачи признали опухоль Заворотнюк неоперабельной

Московский Комсомолецвчера в 08:54

Опухоль Анастасии Заворотнюк назвали неоперабельной

Телепрограммавчера в 09:22

Вердикт врачей об Анастасии Заворотнюк: опухоль неоперабельна

Дни.рувчера в 08:43
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Автоматически обработано 7008 источников, обновлено вчера в 23:53, Вашингтон
Политика

Сенатор осудил позицию Трампа и Дуды по «Северному потоку — 2»

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сделал заявление, касающееся обсуждения президентом США Дональдом Трампом и лидером Польши Анджеем Дудой возможностей воспрепятствования реализации проекта "Северный поток — 2". Об этом сообщает RT.
Газета.Ru вчера в 19:00
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Авиадебошира из Самары задержали в Шереметьеве

Вести.Ru вчера в 15:50
Авто

Россиян предупреждают о скором росте цен на автомобили

Грядущий рост цен на автомобили подтвердил замглавы корпоративных продаж "Авилона" Андрей Гусев: "Изменение прайс-листов производителями традиционно можно ожидать с января 2020 года", — приводит его слова РИА "Новости".
Автоновости дня 22 сентября в 21:34
Происшествия

В сгоревшем ТЦ «Максим» во Владивостоке создан оперативный штаб

За зданием торгового центра «Максим», где в субботу произошел крупный пожар, создан оперативный штаб, куда предприниматели-погорельцы могут обратиться по любым вопросам.
Владивосток-Новости вчера в 21:05
Политика

Шойгу ответил на заявления Кудрина о больших расходах на оборону

Министр обороны России Сергей Шойгу возразил председателю Счетной палаты Алексею Кудрину на его слова о том, что Россия тратит на оборону и содержание армии недопустимо огромные средства.
Газета.Ru 22 сентября в 10:16
Армия и оружие

В США представили новый танк Griffin II

Башня Griffin II / ©General Dynamics Проект Griffin II стал одним из двух финалистов, ранее отобранных американскими военными для участия в программе Mobile Protected Firepower (MPF), направленной на создание легкого танка для Вооруженных сил США.
Naked Science вчера в 09:28
Экономика

«Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook

Туроператор «Интурист» работает в плановом режиме на фоне новостей о прекращении деятельности его британского владельца — компании Thomas Cook.
РБК вчера в 04:52
Кино

«Игра престолов» получила «Эмми» как лучший драматический сериал

19 мая вышел последний эпизод сериала. В 2018 году сериал также получил «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал».
Известия вчера в 00:37
Происшествия

В Екатеринбурге горит цех дизель-моторного завода

ТАСС вчера в 22:08
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В России насчитали около 3 млн премиальных автомобилей

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Кино

Опубликован трейлер продолжения «Холодного сердца»

VSE42.RU вчера в 22:37
Политика

Соловьев резко отреагировал на «либеральный бред» о России

Телеведущий Владимир Соловьев ударил по барьеру в студии "России 1" и кричал в прямом эфире из-за "либерального бреда про российскую историю".
РИА Новости вчера в 18:22
Технологии

Испытания комплекса «Махаон-Практика» показали на видео

Профиль вчера в 08:07
Хоккей

СКА в серии буллитов уступил ЦСКА

Спорт день за днем вчера в 15:18
Футбол

«Барселона» завершит реконструкцию стадиона «Камп Ноу» к 2024 году

Sport24.ru вчера в 11:01
Авто

Ravon перезапустил продажи в России

В 2018 году, в связи с резким повышением цен, поставки автомобилей узбекской марки Ravon в Россию были прекращены, сегодня компания объявила, что отгрузка моделей 2019 года вновь начата.
Autorating.ru вчера в 04:38
Интернет

Названы самые распространенные и небезопасные пароли

Эксперты по кибербезопасности назвали самые распространенные и небезопасные пароли.
Территория новостей 22 сентября в 03:21
Путешествия

Три европейских лоукостера подали заявки на полеты из Пулково

Европейские лоукостеры Rуапаіr, ЕаsуJет и Wizz Аіr в августе 2019 года подали заявки на разрешение полетов из петербургского международного аэропорта Пулково.
Известия вчера в 22:01
Футбол

Глушаков отреагировал на лайк Цорна под сравнением Кононова с Кличко

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал реакцию генерального директора «Спартака» Томаса Цорна на комментарий, в котором главного тренера москвичей Олега Кононова сравнили с бывшим чемпионом мира по боксу Виталием Кличко.
Sportbox.RU вчера в 12:13
Футбол

Лионеля Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА

Известия вчера в 16:50
Армия и оружие

ВВС Израиля получили очередную пару истребителей F-35I Adir

Военное обозрение 21 сентября в 12:16
Экономика

Путин поручил узаконить ипотеку под два процента годовых

Изменения в российское законодательство, предусматривающие субсидирование процентной ставки по ипотеке на Дальнем Востоке до 2 процентов годовых, должны быть внесены до 15 декабря 2019 года.
Lenta.ru вчера в 03:57
Происшествия

В Анапе 11 полицейских наказали по делу об изнасиловании волейболистки

Известия вчера в 11:06
Происшествия

Экстрадированный в США россиянин признал вину в кибератаках

В прошлом году Тюрин был арестован в Грузии и экстрадирован в США, сообщает Bloomberg.
Российская газета вчера в 21:40
Происшествия

С загоревшейся у берегов Курил плавбазы эвакуировали более 350 человек

Российская газета вчера в 20:39
Спорт

IAAF продлила отстранение российских легкоатлетов

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение не восстанавливать статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает Reuters.
РБК вчера в 11:56
Происшествия

В Екатеринбурге пропал журналист

Вести.Ru вчера в 15:58
Спорт

Колобков заявил о начале разбирательств несовпадений баз WADA и РУСАДА

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что специалисты Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) будут совместными усилиями выяснять, в чем заключается несоответствие баз данных организаций.
iReactor вчера в 06:51
Происшествия

Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ

В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru вчера в 05:16
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Росстат назвал средний возраст невест в России

Российская газета вчера в 03:25
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Анастасия Заворотнюк
Российская актриса
Советская и российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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