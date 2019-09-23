Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuОпухоль Заворотнюк признали неоперабельной, пишут СМИ

После трехнедельного наблюдения актрисы Анастасии Заворотнюк врачи пришли к выводу, что у нее неоперабельная опухоль мозга, сообщает Mash. Утверждается, что сейчас ее состояние будут поддерживать исключительно медикаментами.
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