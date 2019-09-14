РПЛ

Москва 24Москва 24Опять двойка: как «Спартак» проиграл дома «Уралу»

Спартак — Урал
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Самуэль Жиго
12′
42′
Отман Эль-Кабир
48′
Владимир Ильин
55′
Рафал Аугустыняк
60′
Отман Эль-Кабир
Джордан Ларссон
Эсекиэль Понсе
62′
Гус Тил
64′
69′
Вараздат Ароян
Андрей Ещенко
Николай Рассказов
71′
71′
Николай Димитров
Михал Кухарчик
78′
Андрей Панюков
Андрей Егорычев
Самуэль Жиго
84′
Николай Рассказов
90′+1′
90′+2′
Отман Эль-Кабир
Исламжан Насыров
14 сентября московский "Спартак" в рамках девятого тура Российской премьер-лиги на своем поле уступил екатеринбургскому "Уралу". Встреча закончилась со счетом 1:2. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как красно-белые потерпели третье поражение кряду.
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