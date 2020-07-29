Экономика
РИА Пензенской областиОпытные пензенские водители смогут сэкономить на ОСАГО
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с чего всё началось
Правда, учитываются только те нарушения, которые выявлены на дорогах непосредственно инспекторами ДПС.Российская газетавчера в 18:02
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Политика
Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал чрезвычайным происшествием задержание россиян в Белоруссии, передает агенство БелТА.
Ведомости 12:08
Экономика
Сбербанк подарит россиянам 500 рублей за оформление зарплатной карты
Получить денежный бонус в размере 500 рублей предложил Сбербанк своим клиентам, владеющим картами Visa Classic и Visa Gold.
Народные новости 02:31
Политика
Володин поручил проверить наличие двойного гражданства у депутатов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил Комитету по безопасности и противодействию коррупции и Комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики запросить в Центризбиркоме информацию о возможном наличии двойного гражданства у некоторых депутатов.
Lenta.ru 11:12
Общество
Половина россиян не верит в высадку американцев на Луну
"Никакой высадки американцев на Луну не было", - считают 57 процентов россиян. Таков итог последнего опроса ВЦИОМ.
Российская газета 07:34
Политика
Минфин США расширил санкции против Сирии
Министерство финансов США в среду, 29 июля, расширило санкционный список против Сирии, добавив в него четырех человек и 10 организаций.
Известия 11:32
Общество
Жена Артема Чайки заявила о разводе и угрозах отобрать у нее детей
Жена Артема Чайки - старшего сына бывшего генпрокурора России Юрия Чайки - попросила мужа вернуть паспорт и получить развод.
Русская Планета 03:54
Футбол
Смолов вернулся из «Сельты» в «Локомотив»
Российский нападающий Фёдор Смолов вернулся в расположение московского «Локомотива» после завершения арендного соглашения с испанским футбольным клубом «Сельта».
RT на русском 11:50
Армия и оружие
Польша побоялась размещать F-35 вблизи Калининградской области
Lenta.ru 27 июля в 17:09
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 12:50
Общество
Запрет на массовые мероприятия в Москве сохранится до конца августа
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что запрет на массовые мероприятия в столице сохранится минимум до конца августа.
RT на русском 07:56
Происшествия
Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО
Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 10:07
Общество
Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году.
Российская газета 11:12
Кино
Кинокомпания Marvel снимет новый фильм с участием Халка
В качестве героя студия Marvel выбрала актера Марка Руффало, который сыграл эту роль в оригинальном фильме "Халк".
Pravda.Ru 11:02
Армия и оружие
ВО: армия Пакистана получила новые танки «Al-Khalid-1»
Армия Пакистана получила только что сошедшие с конвейера модернизированные танки «Al-Khalid-1».
Недвижимость.RU 03:43
Армия и оружие
НАТО разрабатывает стратегию для войны с русскими танками Т-72 и Т-90
Стратегия станет частью глобальной концепции, получившей название «мозаичная война».
Актуальные Новости 04:56
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия вчера в 19:56
Кино
Netflix анонсировал спин-офф сериала «Ведьмак»
Piter.tv вчера в 02:43
Шоу-бизнес
Маргарита Грачева раскрыла дату скорой свадьбы
Бывший муж Грачевой Дмитрий отбывает наказание в тюрьме. Как пишет "СтарХит", он продолжает угрожать бывшей супруге и ее родителям.
Вести.Ru 06:29
Авто
Skoda показала интерьер нового кроссовера Skoda Enyaq
Компания Skoda показала салон нового кроссовера Skoda Enyaq.
Новые автомобили 12:34
Шоу-бизнес
Карпович может сняться в «Мажоре» с Прилучным вместо Разумовской
Звезда юмористического сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович возможно появится в четвертом сезоне популярного сериала "Мажор", где в главной роли снимается ее новый возлюбленный Павел Прилучный.
iReactor 07:22
Общество
Стоимость хаджа в следующем году возрастет, считает муфтий
Стоимость хаджа - паломничества к святыням ислама в Саудовскую Аравию - в 2021 году возрастет из-за повышения налога НДС, сейчас поездка обходится в среднем в 3 тысячи долларов, сообщил в среду первый заместитель председателя Совета муфтиев России, муфтий Московской области Рушан Аббясов.
РИА Новости 12:23
Путешествия
В АТОР сообщили о повышении цен на отдых в Турции
Выступая на пресс-конференции, посвященной возобновлению полетов россиян за рубеж, представитель АТОР заявила, что спрос на турецкие курорты резко вырос, в связи с чем рост цен может продолжиться.
РБК 10:47
Здоровье
«Ъ» сообщил об отставке министра здравоохранения Свердловской области
Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков отправлен в отставку.
Газета.Ru 27 июля в 14:20
Шоу-бизнес
72-летняя София Ротару опубликовала свое фото без макияжа
Звезда российской эстрады София Ротару опубликовала в своем Instagram новый снимок, что бывает крайне редко, еще и без макияжа.
ToDay News Ufa 02:20
Авто
Российский завод компании Haval увеличивает объемы производства
Наращивание темпов производства и увеличение количества сотрудников позволят заводу соответствовать растущему спросу на автомобили марки Haval.
Goroday.ru 10:50
Технологии
«ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim
«ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о запуске технологии виртуальной сим-карты (eSim) в Москве и Санкт-Петербурге.
РБК 10:52
Шоу-бизнес
Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей
По мнению эксперта, цена кольца Лизы Арзамасовой составляет порядка 600-800 тысяч рублей.
Evo-rus.com 02:21
Политика
Дерипаска подверг критике борьбу властей РФ с санкциями
Москва, 29 июля 2020, 14:20 — REGNUM Российские власти не предпринимают всех необходимых и достаточных мер для борьбы с санкциями, введёнными против Москвы западными странами.
REGNUM 07:20