Экономика

РИА Пензенской областиРИА Пензенской областиОпытные пензенские водители смогут сэкономить на ОСАГО

Например, для опытных водителей старше 59 лет страховка станет дешевле.
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с чего всё началось

В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО

Правда, учитываются только те нарушения, которые выявлены на дорогах непосредственно инспекторами ДПС.
Российская газетавчера в 18:02

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В августе в России вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО

Live2411:49

Базовые тарифы ОСАГО амурские страховщики смогут регулировать самостоятельно

Телепорт02:18

Эксперт Субботин рассказал, кому придется платить больше за ОСАГО в августе

NewInform10:03

Что принесет август: россиян ждет ряд нововведений

Живая Кубань06:08

Как изменится жизнь россиян в августе

Рамблер05:19

Какие нововведения ждут россиян в августе?

Миасский рабочий02:30

Стало известно, какие новые законы вступают в силу с 1 августа

Народные новости10:47
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:48, Ашберн
Политика

Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал чрезвычайным происшествием задержание россиян в Белоруссии, передает агенство БелТА.
Ведомости 12:08
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Экономика

Сбербанк подарит россиянам 500 рублей за оформление зарплатной карты

Получить денежный бонус в размере 500 рублей предложил Сбербанк своим клиентам, владеющим картами Visa Classic и Visa Gold.
Народные новости 02:31
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Политика

Володин поручил проверить наличие двойного гражданства у депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил Комитету по безопасности и противодействию коррупции и Комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики запросить в Центризбиркоме информацию о возможном наличии двойного гражданства у некоторых депутатов.
Lenta.ru 11:12
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Общество

Половина россиян не верит в высадку американцев на Луну

"Никакой высадки американцев на Луну не было", - считают 57 процентов россиян. Таков итог последнего опроса ВЦИОМ.
Российская газета 07:34
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Политика

Минфин США расширил санкции против Сирии

Министерство финансов США в среду, 29 июля, расширило санкционный список против Сирии, добавив в него четырех человек и 10 организаций.
Известия 11:32
2
Общество

Жена Артема Чайки заявила о разводе и угрозах отобрать у нее детей

Жена Артема Чайки - старшего сына бывшего генпрокурора России Юрия Чайки - попросила мужа вернуть паспорт и получить развод.
Русская Планета 03:54
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Футбол

Смолов вернулся из «Сельты» в «Локомотив»

Российский нападающий Фёдор Смолов вернулся в расположение московского «Локомотива» после завершения арендного соглашения с испанским футбольным клубом «Сельта».
RT на русском 11:50
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Армия и оружие

Польша побоялась размещать F-35 вблизи Калининградской области

Lenta.ru 27 июля в 17:09
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Общество

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 12:50
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Общество

Запрет на массовые мероприятия в Москве сохранится до конца августа

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что запрет на массовые мероприятия в столице сохранится минимум до конца августа.
RT на русском 07:56
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Происшествия

Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО

Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 10:07
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Общество

Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку

Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году.
Российская газета 11:12
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Кино

Кинокомпания Marvel снимет новый фильм с участием Халка

В качестве героя студия Marvel выбрала актера Марка Руффало, который сыграл эту роль в оригинальном фильме "Халк".
Pravda.Ru 11:02
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Армия и оружие

ВО: армия Пакистана получила новые танки «Al-Khalid-1»

Армия Пакистана получила только что сошедшие с конвейера модернизированные танки «Al-Khalid-1».
Недвижимость.RU 03:43
Армия и оружие

НАТО разрабатывает стратегию для войны с русскими танками Т-72 и Т-90

Стратегия станет частью глобальной концепции, получившей название «мозаичная война».
Актуальные Новости 04:56
2
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия вчера в 19:56
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Кино

Netflix анонсировал спин-офф сериала «Ведьмак»

Piter.tv вчера в 02:43
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Шоу-бизнес

Маргарита Грачева раскрыла дату скорой свадьбы

Бывший муж Грачевой Дмитрий отбывает наказание в тюрьме. Как пишет "СтарХит", он продолжает угрожать бывшей супруге и ее родителям.
Вести.Ru 06:29
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Авто

Skoda показала интерьер нового кроссовера Skoda Enyaq

Компания Skoda показала салон нового кроссовера Skoda Enyaq.
Новые автомобили 12:34
Шоу-бизнес

Карпович может сняться в «Мажоре» с Прилучным вместо Разумовской

Звезда юмористического сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович возможно появится в четвертом сезоне популярного сериала "Мажор", где в главной роли снимается ее новый возлюбленный Павел Прилучный.
iReactor 07:22
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Общество

Стоимость хаджа в следующем году возрастет, считает муфтий

Стоимость хаджа - паломничества к святыням ислама в Саудовскую Аравию - в 2021 году возрастет из-за повышения налога НДС, сейчас поездка обходится в среднем в 3 тысячи долларов, сообщил в среду первый заместитель председателя Совета муфтиев России, муфтий Московской области Рушан Аббясов.
РИА Новости 12:23
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Путешествия

В АТОР сообщили о повышении цен на отдых в Турции

Выступая на пресс-конференции, посвященной возобновлению полетов россиян за рубеж, представитель АТОР заявила, что спрос на турецкие курорты резко вырос, в связи с чем рост цен может продолжиться.
РБК 10:47
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Происшествия

Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП

Известия 06:19
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Здоровье

«Ъ» сообщил об отставке министра здравоохранения Свердловской области

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков отправлен в отставку.
Газета.Ru 27 июля в 14:20
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Шоу-бизнес

72-летняя София Ротару опубликовала свое фото без макияжа

Звезда российской эстрады София Ротару опубликовала в своем Instagram новый снимок, что бывает крайне редко, еще и без макияжа.
ToDay News Ufa 02:20
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Авто

Российский завод компании Haval увеличивает объемы производства

Наращивание темпов производства и увеличение количества сотрудников позволят заводу соответствовать растущему спросу на автомобили марки Haval.
Goroday.ru 10:50
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Технологии

«ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim

«ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о запуске технологии виртуальной сим-карты (eSim) в Москве и Санкт-Петербурге.
РБК 10:52
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Происшествия

Жителя Челябинской области подозревают в жестоком убийстве жены

РИА Новости 12:04
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Шоу-бизнес

Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей

По мнению эксперта, цена кольца Лизы Арзамасовой составляет порядка 600-800 тысяч рублей.
Evo-rus.com 02:21
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Политика

Дерипаска подверг критике борьбу властей РФ с санкциями

Москва, 29 июля 2020, 14:20 — REGNUM Российские власти не предпринимают всех необходимых и достаточных мер для борьбы с санкциями, введёнными против Москвы западными странами.
REGNUM 07:20
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