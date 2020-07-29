Правда, учитываются только те нарушения, которые выявлены на дорогах непосредственно инспекторами ДПС.

с чего всё началось

Например, для опытных водителей старше 59 лет страховка станет дешевле.

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