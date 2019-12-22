Модернизированный вариант российского истребителя-бомбардировщика Су-34 будет создан к 2022 году, на самолете, в частности, заменят радиолокационную станцию (РЛС). Об этом сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.

с чего всё началось

«Первый опытный образец самолета должен быть выпущен к 2022 году», – заявил источник ТАСС. Системы самолета подвергнутся серьезному усовершенствованию. Радиоэлектронное оборудование бомбардировщика получит открытую архитектуру.

Опытный образец модернизированного Су-34 будет создан к 2022 году

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