Армия и оружие
Политическая ЭкспертизаОпытный образец модернизированного Су-34 будет создан к 2022 году
«Первый опытный образец самолета должен быть выпущен к 2022 году», – заявил источник ТАСС. Системы самолета подвергнутся серьезному усовершенствованию. Радиоэлектронное оборудование бомбардировщика получит открытую архитектуру.
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с чего всё началось
Модернизированный вариант российского истребителя-бомбардировщика Су-34 будет создан к 2022 году, на самолете, в частности, заменят радиолокационную станцию (РЛС). Об этом сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.ТАСС00:32
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