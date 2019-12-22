Армия и оружие

ИзвестияИзвестияОпытный образец обновленного Су-34 создадут к 2022 году

Опытный образец модернизированного истребителя-бомбардировщика Су-34 поколения 4++ создадут к 2022 году. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на два источника в оборонно-промышленном комплексе в воскресенье, 22 декабря.
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с чего всё началось

Источники: первый опытный образец модернизированного Су-34 будет создан к 2022 году

Модернизированный вариант российского истребителя-бомбардировщика Су-34 будет создан к 2022 году, на самолете, в частности, заменят радиолокационную станцию (РЛС). Об этом сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.
ТАСС00:32

Подробнее о событии

Образец модернизированного Су-34 представят уже в 2022 году

Life.ru02:10

Су-34 пообещали модернизировать к 2022 году

Газета.Ru00:55

Источники в ВПК заявили о скорейшей модификации Су-34

Красная весна01:18

Опытный образец обновленного Су-34 создадут к 2022 году

Известия01:06

Первый образец модернизированного Су-34 выпустят к 2022 году

РЕН ТВ01:01

Модернизированный вариант российского Су-34 будет создан к 2022 году

Аргументы и Факты01:35

Источники: первый опытный образец модернизированного Су-34 будет создан к 2022 году

ТАСС00:32
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Политика

Москва не будет ухудшать отношения с Китаем в угоду США, заявил Лавров

Россия не будет ухудшать отношения с Китаем в угоду США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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«Ливерпуль» впервые выиграл клубный чемпионат мира

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Александр Емельяненко прокомментировал вызов Рамзана Кадырова на бой

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.
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ПФР объявил сроки выплат январских пенсий

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
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Политика

В США рассказали о реакции стран ЕС на санкции по «Северному потоку-2»

Американский посол Ричард Гренелл в Берлине рассказал, как страны Евросоюза восприняли новые антироссийские санкции, направленные против газопровода "Северный поток-2".
Газета.Ru вчера в 21:25
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В Уфе локализовали пожар на нефтехимическом заводе

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Политика

МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне

Ранее замглавы польского МИД Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что власти Польши анализируют слова Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны и изучают возможность дипломатической реакции.
Мой Брянск 02:17
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Фанаты высмеяли заявление Зозули о непричастности к национализму

Испанские болельщики не поверили нападающему «Альбасете» Роману Зозуле, который заявил, что не имеет отношения к национализму.
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В ДР Конго нашли черный ящик разбившегося в октябре Ан-72

РИА Новости вчера в 11:46
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Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке

Умер еще один сотрудник ФСБ, который был ранен в ходе перестрелки на Лубянке, сообщает Следственный комитет России (СКР).
Коммерсантъ 20 декабря в 10:35
Кино

Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года

Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.
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Наргиз объяснила отсутствие её детей в России

News.ru вчера в 09:59
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Макрон назвал колониализм большой ошибкой Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон считает колониализм большой ошибкой Франции.
Известия вчера в 19:20
Политика

Гончарук рассказал о последствиях газового соглашения для украинцев

Премьер Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение на пятилетний транзит российского газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 15:33
Политика

Газпром согласился выплатить долг в $3 млрд Нафтогазу

Источник в российской делегации на переговорах по газовым вопросам заявил, что Москва согласилась выплатить долг Украине, образовавшийся по решению Стокгольмского арбитража.
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Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
Allboxing.ru вчера в 12:38
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МИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту

Ранее стало известно о введении в марте следующего года запрета украинским гражданам на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
РИА Новости вчера в 18:30
Футбол

17-летний форвард «Интера» отпраздновал дебютный гол с мамой

Встреча состоялась на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась победой хозяев со счётом 4:0. На 64-й минуте главный арбитр встречи Лука Пайретто назначил пенальти в ворота «Дженоа», который успешно реализовал нападающий «Интера» Себастьяно Эспозито.
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Происшествия

В Омской области обрушилось здание комбикормового завода

Четырехэтажное здание обрушилось на территории комбикормового завода в Омской области, информация о пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 02:42
Политика

Трамп заявил о прорыве в торговых переговорах с Китаем

13 декабря президент США Дональд Трамп объявил о заключении первого соглашения с Китаем.
Известия вчера в 18:29
Политика

S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
РБК вчера в 14:11
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«Рубин» готовит трансфер лидера «Нефтехимика»

Sport.ru вчера в 16:30
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Вера Брежнева опубликовала трогательное фото мужа и дочери

Очевидно, Вера решила исправиться, поскольку в ее микроблоге появилось милое фото, на котором можно увидеть ее младшую дочь Сару и мужскую руку, которая, очевидно, принадлежит Константину, пишет storinka.com.ua.
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Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) начал производство эксклюзивной версии своей уже ставшей легендарной "Буханки".
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Общество

Россияне рассказали, что создает новогоднее настроение

Газета.Ru вчера в 20:03
Здоровье

Врач предупредила об опасности избыточного потребления воды

Из-за чрезмерного употребления воды повышается распад белка и из организма человека вымываются витамины и микроэлементы, сообщила доктор медицинских наук, диетолог Алла Погожева, передает RT.
РБК 01:56
Происшествия

Движение по трассе «Скандинавия» восстановлено после ДТП

Движение по трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области восстановлено.
Известия вчера в 07:30
Происшествия

Момент смертельного ДТП на МКАД попал на видео

В Сети появилось видео ДТП на 23 километре МКАД, в результате которого погиб человек.
РИА Новости 01:37
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