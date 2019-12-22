Модернизированный вариант российского истребителя-бомбардировщика Су-34 будет создан к 2022 году, на самолете, в частности, заменят радиолокационную станцию (РЛС). Об этом сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.

с чего всё началось

Опытный образец модернизированного истребителя-бомбардировщика С-34, который будет относится к поколению 4++, создадут к 2022 году. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в военно-промышленном комплексе.

Первый опытный образец модернизированного Су-34 изготовят к 2022 году

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