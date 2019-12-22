Армия и оружие

REGNUMREGNUMПервый опытный образец модернизированного Су-34 изготовят к 2022 году

Опытный образец модернизированного истребителя-бомбардировщика С-34, который будет относится к поколению 4++, создадут к 2022 году. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в военно-промышленном комплексе.
Читать в источнике
Комментировать14
с чего всё началось

Источники: первый опытный образец модернизированного Су-34 будет создан к 2022 году

Модернизированный вариант российского истребителя-бомбардировщика Су-34 будет создан к 2022 году, на самолете, в частности, заменят радиолокационную станцию (РЛС). Об этом сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.
ТАСС00:32

Подробнее о событии

Первый опытный образец модернизированного Су-34 изготовят к 2022 году

REGNUM04:28

Образец модернизированного Су-34 представят уже в 2022 году

Life.ru02:10

Источники: первый опытный образец модернизированного Су-34 будет создан к 2022 году

ТАСС00:32

Опытный образец обновленного Су-34 создадут к 2022 году

Известия01:06

Первый образец модернизированного Су-34 выпустят к 2022 году

РЕН ТВ01:01

Су-34 пообещали модернизировать к 2022 году

Газета.Ru00:55

Модернизированный вариант российского Су-34 будет создан к 2022 году

Аргументы и Факты01:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 04:35, Ашберн
Политика

Лавров рассказал о письме Трампа

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп направил письмо, в котором выразил готовность продолжать диалог для решения проблем в отношениях России и США.
Life.ru вчера в 09:47
Политика

Посол США озвучил реакцию Европы на санкции по «Северному потоку-2»

Американский посол в Берлине Ричард Гренелл, которого в Германии уже требовали признать персоной нон-грата за постоянные нападки в адрес немецкого руководства, заявил, что санкции Вашингтона против трубопровода "Северный поток-2" были введены в интересах ЕС, и многие страны Европы благодарны за них.
Российская газета 00:34
Происшествия

В Омской области обрушилось четырёхэтажное здание на территории завода

В Омской области обрушилось четырёхэтажное здание на территории комбикормового завода.
RT на русском 03:12
Энергетика

Гончарук рассказал о последствиях газового соглашения для украинцев

Премьер Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение на пятилетний транзит российского газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 15:33
Происшествия

Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке

Умер еще один сотрудник ФСБ, который был ранен в ходе перестрелки на Лубянке, сообщает Следственный комитет России (СКР).
Коммерсантъ 20 декабря в 10:35
Экономика

ПФР объявил сроки выплат январских пенсий

Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России, для неработающих пенсионеров эти выплаты уже будут проиндексированы на 6,6%. Если в настоящем году средний размер пенсии у неработающего пенсионера составлял 15,6 тыс. рублей, то со следящего года он вырастет до 16,4 тыс. рублей.
Gazeta.SPb вчера в 04:15
Экономика

Forbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года

РИА Новости 20 декабря в 23:12
Политика

МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне

Официальная Варшава высказала "тревогу и недоумение" по поводу слов президента России Владимира Путина о причинах и виновниках начала Второй мировой войны, говорится в заявлении МИД Польши.
РИА Новости 00:09
Шоу-бизнес

Дубовицкая прокомментировала сообщения о возможной свадьбе Петросяна

РИА Новости вчера в 17:55
Политика

Часть украинцев лишат соцвыплат

Проверка будет разделена на три этапа: превентивную верификацию (при подаче заявки на оформление соцвыплат), текущую верификацию (при предоставлении госвыплат) и ретроспективную верификацию (проверка после окончания выплат).
ГЛАС.RU вчера в 12:00
Единоборства

Емельяненко отреагировал на вызов на бой от Кадырова

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко прокомментировал вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на бой.
Российская газета вчера в 17:30
Политика

В Хорватии выбирают президента страны

Согласно опросам, во второй тур могут пройти певец Мирослав Шкоро, Зоран Миланович, возглавляющий оппозиционную Социал-демократическую партию, и нынешний президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.
Ореанда-Новости 01:56
Происшествия

Пожар на заводе «Нефтехим» в Уфе локализован

Вести.Ru 00:57
Политика

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Коммерсантъ вчера в 08:08
Музыка

Шнуров пошутил над оскорбившим Гагарину участником шоу «Голос»

Рок-музыкант Сергей Шнуров высмеял участника шоу «Голос» Арсения Курчанина за неподобающее поведение по отношению к певице Полине Гагариной.
ФАН вчера в 17:37
Культура

Джоан Роулинг возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых писателей

Британская писательница Джоан Роулинг оказалась на первом месте в списке самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes.
ТАСС вчера в 07:31
Культура

Все монстры «Ведьмака» от Netflix – сравниваем с играми

Cyber.sports.ru вчера в 13:16
Футбол

«Я был немного разочарован». Виргил ван Дейк — о «Золотом мяче»

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк рассказал, как отнесся к тому, что занял второе место в голосовании за «Золотой мяч».
Спорт-Экспресс вчера в 18:20
Футбол

«Ливерпуль» сыграет против «Фламенго» в финале клубного ЧМ

Английский «Ливерпуль» в рамках полуфинала клубного чемпионата мира по футболу играл против мексиканского «Монтеррея».
NewInform 18 декабря в 16:13
Общество

Энергетики Хакасии отмечают профессиональный праздник

Благодарим вас за ежедневную работу, от которой зависит надежное функционирование всего промышленного комплекса Хакасии, объектов социальной и культурной сферы, уют в домах наших жителей.
Хакасия вчера в 19:36
Происшествия

Против избивших полицейских в Апатитах подростков завели дело

Lenta.ru вчера в 16:05
Политика

Путин допустил ограничение президентства двумя сроками

Чем займется Путин после окончания нынешнего срока Высказывание президента о возможности изменения Конституции свидетельствует о том, что сценарий нового президентского срока он не рассматривает, полагает политолог Евгений Минченко.
РБК 19 декабря в 12:25
Наука

Живущий в Сибири червь-паразит может провоцировать онкологию

Shraibikus News 19 декабря в 14:07
Общество

Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году

По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.
Российская газета вчера в 09:30
Происшествия

В Приморье четыре человека получили ранения при стрельбе у ресторана

Российская газета 03:02
Игры

Основатель Gearbox Рэнди Питчфорд не впечатлен Xbox Series X

Исполнительный президент Microsoft по играм Фил Спенсер (Phil Spencer) ответил через Twitter на статью цифровой лаборатории Eurogamer об Xbox следующего поколения.
3DNews 20 декабря в 05:38
Армия и оружие

Завершены госиспытания системы ПВО Сухопутных войск «Гибка-С»

В качестве базового комплекса при создании системы ПВО для Сухопутных войск использовался комплекс морского базирования 3М-47 «Гибка» - турельная установка, принятая на вооружение ВМФ РФ в 2006 году.
Военное обозрение вчера в 01:31
Общество

Новогоднее застолье обойдется россиянину больше шести тысяч рублей

Дороже всего застолье обойдется жителям Чукотки — 9528,58 рубля. Существенно меньше придется потратить в Ингушетии — 3500 рублей.
Вести.Ru вчера в 08:17
Экономика

AliExpress спрогнозировал возвращение россиян на вещевые рынки

Сергеев отмечает, что средняя стоимость покупок россиян превышает порог в 1 тыс рублей.
Ferra вчера в 11:41
Футбол

17-летний игрок «Интера» отпраздновал свой первый гол с мамой

17-летний нападающий "Интера" Себостьяно Эспозито реализовал пенальти во втором тайме матча чемпионата Италии против "Дженоа" (4:0).
Спорт-Экспресс вчера в 14:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Су-34
Сверхзвуковой самолёт
Российский многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами поражения по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны противника и применения современных средств радиоэлектронной борьбы, поражения воздушных целей противника днём и ночью в простых и сложных метеорологических условиях.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное