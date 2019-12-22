Армия и оружие

ИзвестияИзвестияОпытный образец обновленного Су-34 создадут к 2022 году

Опытный образец модернизированного истребителя-бомбардировщика Су-34 поколения 4++ создадут к 2022 году. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на два источника в оборонно-промышленном комплексе в воскресенье, 22 декабря.
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Источники: первый опытный образец модернизированного Су-34 будет создан к 2022 году

Модернизированный вариант российского истребителя-бомбардировщика Су-34 будет создан к 2022 году, на самолете, в частности, заменят радиолокационную станцию (РЛС). Об этом сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.
ТАСС00:32

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Опытный образец обновленного Су-34 создадут к 2022 году

Известия01:06

Образец модернизированного Су-34 представят уже в 2022 году

Life.ru02:10

Модернизированный вариант российского Су-34 будет создан к 2022 году

Аргументы и Факты01:35

Бомбардировщик Су-34 модернизируют в 2022 году

Российская газета05:09

Первый образец модернизированного Су-34 выпустят к 2022 году

РЕН ТВ01:01

Су-34 пообещали модернизировать к 2022 году

Газета.Ru00:55

Источники: первый опытный образец модернизированного Су-34 будет создан к 2022 году

ТАСС00:32
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Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима

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Бывший депутат Рады Евгений Мураев резко раскритиковал в своем фейсбуке экс-президента Украины Петра Порошенко.
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