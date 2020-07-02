Происшествия
ИзвестияОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом
Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением. Борты разошлись на безопасном расстоянии, сообщили в пресс-службе Госкорпорации по организации воздушного движения РФ (ОрВД) в четверг, 2 июля.
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с чего всё началось
В распоряжении 5-tv.ru оказались переговоры диспетчеров с экипажами самолетов авиакомпаний «Сибирь» и Emirates Airlines 10 июня 2020 года, когда оба лайнера чуть не столкнулись в воздухе. Авиаинцидент произошел в небе над Ростовом около шести вечера.Пятый канал05:31
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Происшествия
Пожар на Тверской улице в центре Москвы потушен
RT на русском 10:25
Происшествия
В Москве-реке нашли тело новорожденного
В Москве-реке около моста Лужники нашли тело новорожденного мальчика.
Lenta.ru 10:29
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
Политика
В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию
В Кремле считают триумфом результаты завершившегося 1 июля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Российская газета 05:55
Футбол
В РФС объяснили отсутствие видеоарбитра на матче «Спартака»
Российский футбольный союз (РФС) принял решение о проведении матча 26-го тура чемпионата России по футболу между московским «Спартаком» и «Тамбовом» без использования системы видеопомощи арбитрам (VAR).
РБК 11:53
Политика
В РАН одобрили присвоение звания «Город трудовой доблести» 20 городам
Российская академия наук (РАН) одобрила присвоение звания "Город трудовой доблести" 20 российским городам, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:37
Общество
Конкуренту Лукашенко предъявлены обвинения по трем статьям
Озвучены обвинения в адрес одного из конкурентов Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии.
BFM.ru 10:12
Экономика
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
Вместе со снижением ставок по базовым вкладам Сбербанк запустил промо-вклад «Лето Онлайн» с максимальной ставкой 4%. Вклад можно открыть до 2 августа на срок до 6 месяцев.
Коммерсантъ 10:01
Авто
Volkswagen представил обновленный кроссовер Tiguan
Компания Volkswagen анонсировала обновленную версию кроссовера Volkswagen Tiguan с новой гибридной модификацией.
Деловое.ТВ 08:27
Происшествия
Дочь экс-голкипера «Зенита» Малафеева обвинили в сбыте наркотиков
Дочь бывшего вратаря "Зенита" Вячеслава Малафеева стала фигурантом дела о сбыте наркотиков в значительном размере.
DP.RU 11:43
Происшествия
На Кубани подтверждён 61 новый случай заражения коронавирусом
Краснодар, 1 июля 2020, 10:52 — REGNUM 61 новый случай заражения коронавирусом подтверждён на территории Краснодарского края за минувшие сутки, об этом 1 июля сообщили в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 03:52
Киберспорт
Игра Call of Duty: Modern Warfare получила масштабное обновление
REGNUM 30 июня в 02:53
Футбол
Кашшаи ответил на критику судейства со стороны Федуна
Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал недовольство владельца московского «Спартака» Леонида Федуна судейскими решениями в последних матчах.
Чемпионат 11:35
Энергетика
Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн
Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ вчера в 13:16
Политика
Путин заявил, что нужно продолжить поисковую работу подо Ржевом
Президент России Владимир Путин считает, что поисковую работу подо Ржевом, где шли ожесточенные сражения в годы Великой Отечественной войны, следует продолжить.
ТАСС 30 июня в 08:10
Шоу-бизнес
«Уральские пельмени» судятся с экс-директором Нетиевским за его счет
iReactor 30 июня в 08:45
Происшествия
При взрыве газа в жилом доме в Кирове пострадал один человек
Взрыв газовоздушной смеси произошёл на улице Орджоникидзе в Кирове, пострадал один человек.
RT на русском 11:40
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю снизились на 7,2 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 26 июня, сократились на 7,2 млн баррелей — до 533,5 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).
Rambler News Service 11:00
Общество
В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
Шоу-бизнес
Многодетная Саша Зверева показала живот на пятый день после родов
На своей странице в социальной сети Instagram девушка показала фигуру на пятый день после родов.
Слово и Дело 04:17
Общество
США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса
США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 10:34
Общество
В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции
В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции, голосование по которым завершилось сегодня.
Эхо Москвы вчера в 15:07
Политика
Сотрудникам ФСБ могут запретить разглашать профессиональную тайну
Депутаты Василий Пискарёв и Дмитрий Вяткин внесли в Госдуму законопроект, согласно которому сотрудники органов ФСБ обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности ведомства, составляющей профессиональную тайну.
RT на русском 11:38
Игры
Игра Cyberpunk 2077 будет работать только на Windows 7 и Windows 10
Напомним, премьеру Cyberpunk 2077 несколько раз переносили: изначально планировалось, что она выйдет в апреле текущего года.
iReactor 08:01
Происшествия
Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Участники акций протеста против расизма и насилия со стороны полицейских несколько недель назад заняли шесть кварталов в центральной части Сиэтла и провозгласили занятую территорию «автономной зоной Капитолийского холма».
Ведомости вчера в 19:50
Гаджеты
Honor представила смартфон X10 Max с поддержкой 5G-сетей
Бренд Honor анонсировал новый смартфон Honor X10 Max, который станет один из самых крупных по габаритам среди всех моделей китайского производителя.
Деловое.ТВ 09:40
Общество
В России уточняется право инвалидов III группы на бесплатную парковку
С 1 июля порядок распространяется и на инвалидов III группы, если их возможность передвигаться самостоятельно ограничена, а также на граждан, не имеющих такого ограничения, если они получили знак "Инвалид" и пользовались правом на бесплатную парковку на основании такого знака до 1 июля.
РИА Новости вчера в 00:19
Шоу-бизнес
Жена парализованного Алексея Янина снялась в откровенном клипе
Несколько лет назад актер Алексей Янин пережил инсульт, после которого так и не восстановился полностью.
Территория новостей 03:36
Общество
Ряд ограничений в Ростовской области может быть снят 3 июля
Во время совещания по мониторингу региональных мер поддержки граждан и бизнеса глава региона Василий Голубев заявил, что в Ростовской области может быть принято решение о новом снятии ограничений.
Моя Москва.онлайн 10:46