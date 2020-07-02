Происшествия

ИзвестияИзвестияОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом

Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением. Борты разошлись на безопасном расстоянии, сообщили в пресс-службе Госкорпорации по организации воздушного движения РФ (ОрВД) в четверг, 2 июля.
Читать в источнике
Комментировать342
с чего всё началось

«Смотрите на „Сибирь“!» — как в последние секунды развели в воздухе два самолета

В распоряжении 5-tv.ru оказались переговоры диспетчеров с экипажами самолетов авиакомпаний «Сибирь» и Emirates Airlines 10 июня 2020 года, когда оба лайнера чуть не столкнулись в воздухе. Авиаинцидент произошел в небе над Ростовом около шести вечера.
Пятый канал05:31

Подробнее о событии

Три громкие новости четверга, которые ростовчане могли пропустить

Rostov gazeta11:54

В S7 прокомментировали сближение самолетов в небе над Ростовом-на-Дону

РИА Новости09:04

Видео: Как самолеты чуть не столкнулись в небе над Ростовом-на-Дону

Пятый канал07:28

Диспетчеры нарушили регламент при разведении самолетов над Ростовом

РЕН ТВ08:42

В небе над Россией едва не столкнулись два пассажирских самолета

Lenta.ru11:00

В небе над Ростовом чуть не столкнулись два самолета

Don2406:53

В ОрВД назвали преувеличенной информацию об опасном сближении бортов над Ростовом-на-Дону

ТАСС07:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 12:04, Ашберн
Происшествия

Пожар на Тверской улице в центре Москвы потушен

RT на русском 10:25
161
Происшествия

В Москве-реке нашли тело новорожденного

В Москве-реке около моста Лужники нашли тело новорожденного мальчика.
Lenta.ru 10:29
28
Политика

Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО

Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
5,1K
Политика

В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию

В Кремле считают триумфом результаты завершившегося 1 июля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Российская газета 05:55
5,8K
Футбол

В РФС объяснили отсутствие видеоарбитра на матче «Спартака»

Российский футбольный союз (РФС) принял решение о проведении матча 26-го тура чемпионата России по футболу между московским «Спартаком» и «Тамбовом» без использования системы видеопомощи арбитрам (VAR).
РБК 11:53
1
Политика

В РАН одобрили присвоение звания «Город трудовой доблести» 20 городам

Российская академия наук (РАН) одобрила присвоение звания "Город трудовой доблести" 20 российским городам, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:37
548
Общество

Конкуренту Лукашенко предъявлены обвинения по трем статьям

Озвучены обвинения в адрес одного из конкурентов Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии.
BFM.ru 10:12
2
Экономика

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

Вместе со снижением ставок по базовым вкладам Сбербанк запустил промо-вклад «Лето Онлайн» с максимальной ставкой 4%. Вклад можно открыть до 2 августа на срок до 6 месяцев.
Коммерсантъ 10:01
283
Авто

Volkswagen представил обновленный кроссовер Tiguan

Компания Volkswagen анонсировала обновленную версию кроссовера Volkswagen Tiguan с новой гибридной модификацией.
Деловое.ТВ 08:27
31
Культура

Кинофестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи с 11 по 18 сентября

CT news 08:39
2
Происшествия

Дочь экс-голкипера «Зенита» Малафеева обвинили в сбыте наркотиков

Дочь бывшего вратаря "Зенита" Вячеслава Малафеева стала фигурантом дела о сбыте наркотиков в значительном размере.
DP.RU 11:43
Происшествия

На Кубани подтверждён 61 новый случай заражения коронавирусом

Краснодар, 1 июля 2020, 10:52 — REGNUM 61 новый случай заражения коронавирусом подтверждён на территории Краснодарского края за минувшие сутки, об этом 1 июля сообщили в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 03:52
2,1K
Киберспорт

Игра Call of Duty: Modern Warfare получила масштабное обновление

REGNUM 30 июня в 02:53
Футбол

Кашшаи ответил на критику судейства со стороны Федуна

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал недовольство владельца московского «Спартака» Леонида Федуна судейскими решениями в последних матчах.
Чемпионат 11:35
Энергетика

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн

Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ вчера в 13:16
1K
Политика

Путин заявил, что нужно продолжить поисковую работу подо Ржевом

Президент России Владимир Путин считает, что поисковую работу подо Ржевом, где шли ожесточенные сражения в годы Великой Отечественной войны, следует продолжить.
ТАСС 30 июня в 08:10
2K
Шоу-бизнес

«Уральские пельмени» судятся с экс-директором Нетиевским за его счет

iReactor 30 июня в 08:45
5
Происшествия

При взрыве газа в жилом доме в Кирове пострадал один человек

Взрыв газовоздушной смеси произошёл на улице Орджоникидзе в Кирове, пострадал один человек.
RT на русском 11:40
Энергетика

Запасы нефти в США за неделю снизились на 7,2 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 26 июня, сократились на 7,2 млн баррелей — до 533,5 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).
Rambler News Service 11:00
Общество

В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса

С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
439
Шоу-бизнес

Многодетная Саша Зверева показала живот на пятый день после родов

На своей странице в социальной сети Instagram девушка показала фигуру на пятый день после родов.
Слово и Дело 04:17
1
Общество

США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса

США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 10:34
286
Общество

В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции

В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции, голосование по которым завершилось сегодня.
Эхо Москвы вчера в 15:07
6,5K
Политика

Сотрудникам ФСБ могут запретить разглашать профессиональную тайну

Депутаты Василий Пискарёв и Дмитрий Вяткин внесли в Госдуму законопроект, согласно которому сотрудники органов ФСБ обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности ведомства, составляющей профессиональную тайну.
RT на русском 11:38
Игры

Игра Cyberpunk 2077 будет работать только на Windows 7 и Windows 10

Напомним, премьеру Cyberpunk 2077 несколько раз переносили: изначально планировалось, что она выйдет в апреле текущего года.
iReactor 08:01
10
Происшествия

Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»

Участники акций протеста против расизма и насилия со стороны полицейских несколько недель назад заняли шесть кварталов в центральной части Сиэтла и провозгласили занятую территорию «автономной зоной Капитолийского холма».
Ведомости вчера в 19:50
206
Гаджеты

Honor представила смартфон X10 Max с поддержкой 5G-сетей

Бренд Honor анонсировал новый смартфон Honor X10 Max, который станет один из самых крупных по габаритам среди всех моделей китайского производителя.
Деловое.ТВ 09:40
7
Общество

В России уточняется право инвалидов III группы на бесплатную парковку

С 1 июля порядок распространяется и на инвалидов III группы, если их возможность передвигаться самостоятельно ограничена, а также на граждан, не имеющих такого ограничения, если они получили знак "Инвалид" и пользовались правом на бесплатную парковку на основании такого знака до 1 июля.
РИА Новости вчера в 00:19
18
Шоу-бизнес

Жена парализованного Алексея Янина снялась в откровенном клипе

Несколько лет назад актер Алексей Янин пережил инсульт, после которого так и не восстановился полностью.
Территория новостей 03:36
2
Общество

Ряд ограничений в Ростовской области может быть снят 3 июля

Во время совещания по мониторингу региональных мер поддержки граждан и бизнеса глава региона Василий Голубев заявил, что в Ростовской области может быть принято решение о новом снятии ограничений.
Моя Москва.онлайн 10:46
21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное