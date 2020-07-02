Происшествия
ИзвестияОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом
Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением. Борты разошлись на безопасном расстоянии, сообщили в пресс-службе Госкорпорации по организации воздушного движения РФ (ОрВД) в четверг, 2 июля.
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с чего всё началось
В распоряжении 5-tv.ru оказались переговоры диспетчеров с экипажами самолетов авиакомпаний «Сибирь» и Emirates Airlines 10 июня 2020 года, когда оба лайнера чуть не столкнулись в воздухе. Авиаинцидент произошел в небе над Ростовом около шести вечера.Пятый канал05:31
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Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
Политика
Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам
Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 08:10
Происшествия
Шестилетняя москвичка убежала от похитителя и нашлась возле леса
Шестилетняя девочка убежала от мужчины, который похитил ее в Москве и затащил в лесопарк. Полиция начала розыск, сообщает РЕН ТВ.
Lenta.ru 10:08
Политика
«Новой путинской эре понадобятся новые идеи»: западные СМИ о поправках
В Конституции будет закреплен приоритет российского права над международным, как и вера в Бога и неприятие любого образа жизни, не соответствующего традиционному понятию семьи.
РБК 10:15
Армия и оружие
Минобороны Индии одобрило закупку 21 истребителя МиГ-29 у России
Совет по оборонным закупкам Индии одобрил закупку у России 21 истребителя МиГ-29 и модернизацию имеющихся в ВВС страны 59 таких истребителей на сумму более 984 миллионов долларов, говорится в заявлении минобороны Индии.
РИА Новости 09:23
Общество
Волгоградцы проголосовали за возвращение московского времени в регион
Большинство жителей Волгоградской области (65%), по предварительным данным, выступили за переход с местного на московское время.
Газета.Ru 09:37
Футбол
Александр Медведев: «Азмун наказан рублем»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил «СЭ» о санкциях в отношении нападающего Сердара Азмуна.
Спорт-Экспресс 10:01
Происшествия
Дела об убийстве екатеринбуржца росгвардейцами не было и не будет
В Следственном комитете отказались возбуждать уголовное дело по факту "убийства из-за четырех рулонов обоев" екатеринбуржца Владимира Таушанкова.
Уралинформбюро 09:57
Происшествия
Пожар в здании на Тверской улице в Москве локализован
Экстренным службам удалось локализовать пожар в здании на Тверской улице в Москве.
Известия 09:27
Армия и оружие
Украина начинает работу над созданием ударного беспилотника
Украинское конструкторское бюро «Луч» занято разработкой ударного беспилотника «Сокол-200», сообщил гендиректор КБ Олег Коростелев.
Взгляд.ру 10:08
Гаджеты
Мутное фото будущей видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 Ti всплыло в Сети
Свежей утечкой поделился сайт VideoCardz, воспользовавшийся шпионским фото с одного из внутренних мероприятий ASUS, на котором демонстрировалась некая видеокарта серии ROG STRIX «следующего поколения».
3DNews 08:05
Энергетика
Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн
Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ вчера в 13:16
Экономика
Квартиры в российских городах массово подорожали
Помимо Сочи, где «квадрат» теперь стоит почти 140 тысяч рублей, массово подорожало жилье в Кемерове (плюс 14 процентов, до 50,7 тысячи рублей за квадратный метр), в Улан-Удэ (плюс 13 процентов, 53,8 тысячи рублей), Туле (плюс 13 процентов, 62,9 тысячи) и Тюмени (плюс 12,7 процента, 74,4 тысячи).
Lenta.ru 05:07
Общество
Кабмин выделит 4 миллиарда рублей на создание временных рабочих мест
В четверг, 2 июля, премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина заявил, что правительство выделит более 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест.
Форпост Северо-Запад 07:08
Происшествия
В Москве из-за пожара перекрыли движение по Тверской улице
В центре Москвы из-за пожара в одном из зданий перекрыли движение по Тверской улице, сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
РБК 08:42
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
Вместе со снижением ставок по базовым вкладам Сбербанк запустил промо-вклад «Лето Онлайн» с максимальной ставкой 4%. Вклад можно открыть до 2 августа на срок до 6 месяцев.
Коммерсантъ 10:01
Культура
Скончался снимавшийся на «Ленфильме» актёр Виктор Проскурин
Скончался популярный актер театра и кино Виктор Проскурин.
Live24 вчера в 01:58
Наука
Глубоководных ксенофиофоров нашли на дне Тихого океана
Ученые во время исследования дна Тихого океана обнаружили малоизвестных науке глубоководных существ под названием ксенофиофоры.
iReactor вчера в 12:31
Авто
Россияне стали активнее покупать машины
Во время карантина, напомним, продажи новых автомобилей упали до рекордного уровня, но похоже в июне ситуация стабилизировалась.
Tvoe-avto.com 30 июня в 13:02
Шоу-бизнес
Галкин жестко пошутил над Бабкиной, переболевшей коронавирусом
Юморист Максим Галкин пошутил над певицей Надеждой Бабкиной, которая недавно переболела коронавирусом.
Anews 09:17
Энергетика
Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд
Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в третий раз за неделю обновила рекорд и достигла 58,445 тыс. рублей за тонну, что на 1,1% выше предыдущего значения, следует из данных торгов.
ТАСС 07:17
Происшествия
Омбудсмен прокомментировала историю с оставленным в ломбарде ребенком
Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что ситуация с ребенком, оставленным в ломбарде, является недоразумением, он возвращен в семью.
РИА Новости 08:51
Футбол
«Интер» объявил о подписании Хакими
"Интер" на официальном сайте объявил о подписании защитника "Реала" Ашрафа Хакими.
Soccer.ru 10:23
Спорт
World Athletics отказала предоставлять отсрочку ВФЛА по выплате штрафа
Представители World Athletics приняли решение о том, что ВФЛА будет отказано в изменении срока для оплаты штрафа.
CT news 06:39
Общество
В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
Армия и оружие
Турция потребовала у Франции извинений за инцидент у берегов Ливии
17 июня сообщалось, что в Средиземном море у берегов Ливии произошел инцидент с участием военных кораблей Турции и Франции.
Lenta.ru 07:33
Технологии
Microsoft официально представила новый дизайн Windows 10
Деловое.ТВ 06:04
Политика
Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы в 2020 году
В документе говорится, что военные сборы будут проходить в органах Федеральной службы безопасности, государственной охраны, войсках нацгвардии РФ, а также ВС РФ.
Evo-rus.com 02:20
Экономика
Новая мера поддержки предполагает выделение 6 500 рублей на каждого
Размер субсидии составит 15 тысяч рублей плюс по 6,5 тысяч на каждого сотрудника.
Vologda-poisk.ru 04:53