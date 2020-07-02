Происшествия

ИзвестияИзвестияОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом

Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением. Борты разошлись на безопасном расстоянии, сообщили в пресс-службе Госкорпорации по организации воздушного движения РФ (ОрВД) в четверг, 2 июля.
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с чего всё началось

«Смотрите на „Сибирь“!» — как в последние секунды развели в воздухе два самолета

В распоряжении 5-tv.ru оказались переговоры диспетчеров с экипажами самолетов авиакомпаний «Сибирь» и Emirates Airlines 10 июня 2020 года, когда оба лайнера чуть не столкнулись в воздухе. Авиаинцидент произошел в небе над Ростовом около шести вечера.
Пятый канал05:31

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В S7 прокомментировали сближение самолетов в небе над Ростовом-на-Дону

РИА Новости09:04

В небе над Ростовом чуть не столкнулись два самолета

Don2406:53

Появились подробности инцидента со сближением самолетов в небе над Россией

Lenta.ru09:46

Диспетчеры нарушили регламент при разведении самолетов над Ростовом

РЕН ТВ08:42

Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом

Известия09:16

В ОрВД назвали преувеличенной информацию об опасном сближении бортов над Ростовом-на-Дону

ТАСС07:55

Видео: Как самолеты чуть не столкнулись в небе над Ростовом-на-Дону

Пятый канал07:28
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Политика

Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО

Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
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Политика

Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам

Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 08:10
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Происшествия

Шестилетняя москвичка убежала от похитителя и нашлась возле леса

Шестилетняя девочка убежала от мужчины, который похитил ее в Москве и затащил в лесопарк. Полиция начала розыск, сообщает РЕН ТВ.
Lenta.ru 10:08
Политика

«Новой путинской эре понадобятся новые идеи»: западные СМИ о поправках

В Конституции будет закреплен приоритет российского права над международным, как и вера в Бога и неприятие любого образа жизни, не соответствующего традиционному понятию семьи.
РБК 10:15
Армия и оружие

Минобороны Индии одобрило закупку 21 истребителя МиГ-29 у России

Совет по оборонным закупкам Индии одобрил закупку у России 21 истребителя МиГ-29 и модернизацию имеющихся в ВВС страны 59 таких истребителей на сумму более 984 миллионов долларов, говорится в заявлении минобороны Индии.
РИА Новости 09:23
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Общество

Волгоградцы проголосовали за возвращение московского времени в регион

Большинство жителей Волгоградской области (65%), по предварительным данным, выступили за переход с местного на московское время.
Газета.Ru 09:37
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Футбол

Александр Медведев: «Азмун наказан рублем»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил «СЭ» о санкциях в отношении нападающего Сердара Азмуна.
Спорт-Экспресс 10:01
Происшествия

Дела об убийстве екатеринбуржца росгвардейцами не было и не будет

В Следственном комитете отказались возбуждать уголовное дело по факту "убийства из-за четырех рулонов обоев" екатеринбуржца Владимира Таушанкова.
Уралинформбюро 09:57
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Происшествия

Пожар в здании на Тверской улице в Москве локализован

Экстренным службам удалось локализовать пожар в здании на Тверской улице в Москве.
Известия 09:27
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Армия и оружие

Украина начинает работу над созданием ударного беспилотника

Украинское конструкторское бюро «Луч» занято разработкой ударного беспилотника «Сокол-200», сообщил гендиректор КБ Олег Коростелев.
Взгляд.ру 10:08
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Гаджеты

Мутное фото будущей видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 Ti всплыло в Сети

Свежей утечкой поделился сайт VideoCardz, воспользовавшийся шпионским фото с одного из внутренних мероприятий ASUS, на котором демонстрировалась некая видеокарта серии ROG STRIX «следующего поколения».
3DNews 08:05
Энергетика

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн

Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ вчера в 13:16
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Экономика

Квартиры в российских городах массово подорожали

Помимо Сочи, где «квадрат» теперь стоит почти 140 тысяч рублей, массово подорожало жилье в Кемерове (плюс 14 процентов, до 50,7 тысячи рублей за квадратный метр), в Улан-Удэ (плюс 13 процентов, 53,8 тысячи рублей), Туле (плюс 13 процентов, 62,9 тысячи) и Тюмени (плюс 12,7 процента, 74,4 тысячи).
Lenta.ru 05:07
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Общество

Кабмин выделит 4 миллиарда рублей на создание временных рабочих мест

В четверг, 2 июля, премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина заявил, что правительство выделит более 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест.
Форпост Северо-Запад 07:08
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Происшествия

В Москве из-за пожара перекрыли движение по Тверской улице

В центре Москвы из-за пожара в одном из зданий перекрыли движение по Тверской улице, сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
РБК 08:42
Финансы

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

Вместе со снижением ставок по базовым вкладам Сбербанк запустил промо-вклад «Лето Онлайн» с максимальной ставкой 4%. Вклад можно открыть до 2 августа на срок до 6 месяцев.
Коммерсантъ 10:01
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Культура

Скончался снимавшийся на «Ленфильме» актёр Виктор Проскурин

Скончался популярный актер театра и кино Виктор Проскурин.
Live24 вчера в 01:58
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Наука

Глубоководных ксенофиофоров нашли на дне Тихого океана

Ученые во время исследования дна Тихого океана обнаружили малоизвестных науке глубоководных существ под названием ксенофиофоры.
iReactor вчера в 12:31
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Авто

Россияне стали активнее покупать машины

Во время карантина, напомним, продажи новых автомобилей упали до рекордного уровня, но похоже в июне ситуация стабилизировалась.
Tvoe-avto.com 30 июня в 13:02
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Игры

Resident Evil Village завершит историю седьмой части

News.ru 07:44
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Шоу-бизнес

Галкин жестко пошутил над Бабкиной, переболевшей коронавирусом

Юморист Максим Галкин пошутил над певицей Надеждой Бабкиной, которая недавно переболела коронавирусом.
Anews 09:17
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Энергетика

Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд

Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в третий раз за неделю обновила рекорд и достигла 58,445 тыс. рублей за тонну, что на 1,1% выше предыдущего значения, следует из данных торгов.
ТАСС 07:17
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Происшествия

Омбудсмен прокомментировала историю с оставленным в ломбарде ребенком

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что ситуация с ребенком, оставленным в ломбарде, является недоразумением, он возвращен в семью.
РИА Новости 08:51
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Футбол

«Интер» объявил о подписании Хакими

"Интер" на официальном сайте объявил о подписании защитника "Реала" Ашрафа Хакими.
Soccer.ru 10:23
Спорт

World Athletics отказала предоставлять отсрочку ВФЛА по выплате штрафа

Представители World Athletics приняли решение о том, что ВФЛА будет отказано в изменении срока для оплаты штрафа.
CT news 06:39
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Общество

В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса

С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
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Армия и оружие

Турция потребовала у Франции извинений за инцидент у берегов Ливии

17 июня сообщалось, что в Средиземном море у берегов Ливии произошел инцидент с участием военных кораблей Турции и Франции.
Lenta.ru 07:33
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Технологии

Microsoft официально представила новый дизайн Windows 10

Деловое.ТВ 06:04
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Политика

Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы в 2020 году

В документе говорится, что военные сборы будут проходить в органах Федеральной службы безопасности, государственной охраны, войсках нацгвардии РФ, а также ВС РФ.
Evo-rus.com 02:20
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Экономика

Новая мера поддержки предполагает выделение 6 500 рублей на каждого

Размер субсидии составит 15 тысяч рублей плюс по 6,5 тысяч на каждого сотрудника.
Vologda-poisk.ru 04:53
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