В распоряжении 5-tv.ru оказались переговоры диспетчеров с экипажами самолетов авиакомпаний «Сибирь» и Emirates Airlines 10 июня 2020 года, когда оба лайнера чуть не столкнулись в воздухе. Авиаинцидент произошел в небе над Ростовом около шести вечера.

с чего всё началось

Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением. Борты разошлись на безопасном расстоянии, сообщили в пресс-службе Госкорпорации по организации воздушного движения РФ (ОрВД) в четверг, 2 июля.

ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом

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