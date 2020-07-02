Происшествия
ИзвестияОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом
Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением. Борты разошлись на безопасном расстоянии, сообщили в пресс-службе Госкорпорации по организации воздушного движения РФ (ОрВД) в четверг, 2 июля.
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с чего всё началось
В распоряжении 5-tv.ru оказались переговоры диспетчеров с экипажами самолетов авиакомпаний «Сибирь» и Emirates Airlines 10 июня 2020 года, когда оба лайнера чуть не столкнулись в воздухе. Авиаинцидент произошел в небе над Ростовом около шести вечера.Пятый канал05:31
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Политика
Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
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Россияне назвали размер семейного дохода для «нормальной жизни»
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Захарова оценила вышедшую в Малайзии книгу о крушении MH17
Малайзия захотела сама разобраться в деле рейса MH17 и выпустила книгу, в которой представила ряд версий трагедии, пояснила представитель МИД России Мария Захарова.
Газета.Ru 14:18
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и глава ЦИК Элла Памфилова оценили итоги голосования в Ненецком автономном округе по внесению поправок в Конституцию.
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Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене
Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
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Общество
В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
Интернет
Facebook и Instagram допустили утечку пользовательских данных
В Facebook и Instagram признались в передаче личных данных неактивных пользователей третьим лицам. Об этом заявили в блоге компании.
АБН 09:42
Технологии
В WhatsApp появятся новые функции
Разработчики WhatsApp анонсировали крупное обновление приложения, которое добавит в него несколько новых функций, сообщается на сайте программы.
РИА Новости 11:26
Игры
Опубликован трейлер игры Crysis Remastered
Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
Piter.tv вчера в 07:21
Киберспорт
Трейлер VR-игры Iron Man от Marvel опубликован в интернете
Сюжет игры повествует о жизни миллиардера и изобретателя Тони Старка, создавшего роботизированный костюм, сделавший его Железным человеком.
ИА Красная Весна 08:44
Общество
Шестнадцать европейских банков создадут новую платежную систему
Новая система мгновенного перевода платежей будет создана в Европе под эгидой 16 финансовых учреждений из пяти стран ЕС.
ТАСС 11:39
Происшествия
Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом
Газета.Ru 04:16
Политика
Лукашенко заявил, что белорусы не собираются бежать от России
Белоруссия не собирается никуда бежать от России, но хочет, чтобы к ней относились по-человечески.
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Звезда «Папиных дочек» высказалась об угрозах из-за романа с Прилучным
Российская актриса и модель Мирослава Карпович, звезда сериала «Папины дочки», высказалась об угрозах, поступивших ей в Instagram из-за слухов о романе с актером Павлом Прилучным.
Lenta.ru 12:26
Футбол
Матч «Спартака» и «Тамбова» в 26-м туре РПЛ пройдет без VAR
Фото: Михаил Синицын / РГ Назначены судейские бригады на матчи 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ), сообщается на официальном сайте турнира.
Российская газета 12:59
Культура
Скончался снимавшийся на «Ленфильме» актёр Виктор Проскурин
Скончался популярный актер театра и кино Виктор Проскурин.
Live24 вчера в 01:58
Музыка
Сергей Шнуров возродил группу «Ленинград» и снял клип на новую песню
Новоиспеченный политик и музыкант Сергей Шнуров не смог расстаться со своей группировкой «Ленинград».
Live24 12:20
Экономика
Минфин решил более чем вдвое увеличить заимствования в 2020 году
Минфин России планирует увеличить объем валовых заимствований до 5 трлн руб. в 2020 году, сообщил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев.
РБК 14:06
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК.
RT на русском 04:33
Киберспорт
Геймплей «королевской битвы» Hyper Scape от Ubisoft покажут 2 июля
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Анисин прокомментировал ДТП с его участием
РИА Новости 10:54
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В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию
В Кремле считают триумфом результаты завершившегося 1 июля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.
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Политика
Депутат Рады заявил, что Порошенко готовит «кровавый» переворот
Порошенко взял на обеспечение маргиналов, таких, как "Азов" (батальон, против участников которого в РФ возбуждено уголовное дело – ред.), "Национальный корпус", и сегодня формируется та группа, которая уже осенью погрузит нашу страну в кровь.
РИА Новости 08:36
Армия и оружие
В России запустили серийное производство автомата А-545 для «Ратника»
Автомат А-545 для боевой экипировки «Ратник» запущен в серийное производство в России. Это оружие считается прямым конкурентом АК-12.
iReactor 02:49
Политика
Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии
По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса.
Интерфакс 07:50
Путешествия
Летний турсезон в России продлится до ноября из-за коронавируса
Летний туристический сезон в России продлится до октября-ноября из-за ситуации с коронавирусом.
DP.RU 29 июня в 07:57
Космос
«Роскосмос» заинтересовался полетами на Crew Dragon
«Роскосмос» интересуется вопросами безопасности американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon, решение которых позволит использовать его для доставки космонавтов на Международную космическую станцию (МКС), приводит ТАСС заявление первого заместителя главы госкорпорации по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрия Урличича.
Lenta.ru 12:57
Космос
Обнаружено обнаженное ядро планеты размером с Нептун
Лежащее на орбите вокруг звезды, похожей на наше Солнце, которая находится на расстоянии около 730 световых лет от нас, это ядро под названием TOI 849 b обращается настолько близко к родительскому светилу, что год на поверхности этой планеты «пролетает» всего лишь за 18 часов, а температура составляет порядка 1800 Кельвинов.
AstroNews.ru 09:06