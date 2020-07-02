Происшествия
ИзвестияОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом
Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением. Борты разошлись на безопасном расстоянии, сообщили в пресс-службе Госкорпорации по организации воздушного движения РФ (ОрВД) в четверг, 2 июля.
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с чего всё началось
В распоряжении 5-tv.ru оказались переговоры диспетчеров с экипажами самолетов авиакомпаний «Сибирь» и Emirates Airlines 10 июня 2020 года, когда оба лайнера чуть не столкнулись в воздухе. Авиаинцидент произошел в небе над Ростовом около шести вечера.Пятый канал05:31
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Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
Футбол
Матч «Спартака» и «Тамбова» в 26-м туре РПЛ пройдет без VAR
Фото: Михаил Синицын / РГ Назначены судейские бригады на матчи 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ), сообщается на официальном сайте турнира.
Российская газета 12:59
Политика
Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам
Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 08:10
Экономика
Состояние самого богатого в мире человека достигло 172 млрд долларов
По версии журнала Forbes, среди самых богатых людей мира - основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс с состоянием в $98 млрд и генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, чье состояния оценивается в $76 млрд.
Российская газета 05:42
Общество
Бизнесмен Александр Лебедев купил долю в кафе-кондитерских «Андерсон»
НРК получила 25% долей, Перминова – 8%. Факт сделки подтвердил генеральный директор НРК Артем Артемов.
Ведомости вчера в 17:37
Происшествия
Пожар на Тверской улице в центре Москвы потушен
Пожар в историческом здании на Тверской улице в центре Москвы удалось потушить, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
RT на русском 10:25
Армия и оружие
Старые советские тягачи обновят для нужд российской армии
В рамках военно-технического форума «Армия-2020» будут представлены новые многоцелевые тягачи на гусеничном ходу МГШ-ЛБУ и МГТТ-ЛБ.
Актуальные Новости 30 июня в 07:34
Здоровье
Прием пациентов с коронавирусом прекратили три больницы в Воронеже
Заболевших с COVID-19 с 1 июля перестали принимать еще три медучреждения Воронежа – областная детская больница №1 и городские № 5 и 16, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.
Обозреватель Врн вчера в 14:14
Происшествия
В Самаре уволили воспитателя, выкинувшую ребенка из коляски
Воспитатель самарского дома малютки, которая выкинула ребенка из коляски, а также сотрудница, наблюдавшая за происходящим, уволены, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства социально-демографической и семейной политики региона.
РИА Новости 12:26
Общество
Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно.
РИА Новости 08:04
Здоровье
Онколог назвала эффективный способ выявить рак на ранних стадиях
Врач-проктолог, онколог Елена Смирнова заявила, что обнаружить рак на ранних стадиях, то есть до появления симптомов заболевания, можно только при помощи колоноскопии.
UfaTime.ru 05:24
Политика
В Москве более 50% голосов против поправок подали на 95 участках
Против поправок в Конституцию большинством голосов в Москве проголосовали на 95 участках — это 2,7% от всех столичных участковых избирательных комиссий, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК.
РБК 12:30
Политика
Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии
По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса.
Интерфакс 07:50
Экономика
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
Вместе со снижением ставок по базовым вкладам Сбербанк запустил промо-вклад «Лето Онлайн» с максимальной ставкой 4%. Вклад можно открыть до 2 августа на срок до 6 месяцев.
Коммерсантъ 10:01
Игры
Из анонсов в EGS пропало объявление о раздаче Conan Exiles
Ранее среди тайтлов был заявлен многопользовательский симулятор выживания Conan Exiles, но затем анонс о его раздаче пропал с сайта цифрового магазина.
CyberSport.ru 09:06
Интернет
В WhatsApp появятся новые функции
Разработчики WhatsApp анонсировали крупное обновление приложения, которое добавит в него несколько новых функций, сообщается на сайте программы.
РИА Новости 11:26
Политика
В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия вчера в 13:58
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату под Ржевом
Сегодня Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли Ржевский мемориал Советскому солдату, установленному на десятиметровом насыпном холме.
Невские Новости 30 июня в 09:22
Политика
Парламент Черногории узаконил однополые союзы
Эхо Москвы 12:31
Культура
Скончался снимавшийся на «Ленфильме» актёр Виктор Проскурин
Скончался популярный актер театра и кино Виктор Проскурин.
Live24 вчера в 01:58
Происшествия
Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом
Газета.Ru 04:16
Происшествия
Уголовное дело завели на сотрудницу администрации Липецкой области
По поступившим из прокуратуры Липецкой области материалам возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в отношении сотрудницы регионального управления внутренней политики.
Обозреватель Врн 11:37
Общество
Саратов отметит салютом присвоение звания «Город трудовой доблести»
Саратов отметит салютом присвоение звания «Город трудовой доблести», написал глава города Михаил Исаев в Instagram.
Аргументы и Факты 13:00
Общество
В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции
В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции, голосование по которым завершилось сегодня.
Эхо Москвы вчера в 15:07
Экономика
Работающих ульяновских пенсионеров ждет прибавка к пенсии
С 1 августа работавшие в 2019 году пенсионеры Ульяновской области начнут получать страховую пенсию в повышенном размере: Пенсионный фонд проводит ежегодную корректировку.
Ульяновск сегодня 29 июня в 06:50
Экономика
ВЭБ продаст долги «Евроцемента» на 7,2 млрд руб
Госкорпорация ВЭБ.РФ выставила на торги права требования по кредитам к двум дочерним компаниям "Евроцемента" — "Мордовцементу" и "Невьянскому цементнику" — на 7,2 млрд руб. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.
РБК 13:26
Политика
Мэр Якутска проголосовала против поправок
Мэр Якутска Сардана Авксентьева проголосовала, как она сама заявила, против поправок к Конституции.
RuNews24.ru вчера в 10:09
Общество
В России инвалидам упростили правила парковки
Людям с инвалидностью в России больше не требуется получать специальный знак «Инвалид» для подтверждения права на бесплатную парковку.
Lenta.ru 10:11