Происшествия

ИзвестияИзвестияОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом

Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением. Борты разошлись на безопасном расстоянии, сообщили в пресс-службе Госкорпорации по организации воздушного движения РФ (ОрВД) в четверг, 2 июля.
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с чего всё началось

«Смотрите на „Сибирь“!» — как в последние секунды развели в воздухе два самолета

В распоряжении 5-tv.ru оказались переговоры диспетчеров с экипажами самолетов авиакомпаний «Сибирь» и Emirates Airlines 10 июня 2020 года, когда оба лайнера чуть не столкнулись в воздухе. Авиаинцидент произошел в небе над Ростовом около шести вечера.
Пятый канал05:31

Подробнее о событии

В S7 прокомментировали сближение самолетов в небе над Ростовом-на-Дону

РИА Новости09:04

Видео: Как самолеты чуть не столкнулись в небе над Ростовом-на-Дону

Пятый канал07:28

Диспетчеры нарушили регламент при разведении самолетов над Ростовом

РЕН ТВ08:42

В небе над Россией едва не столкнулись два пассажирских самолета

Lenta.ru11:00

В небе над Ростовом чуть не столкнулись два самолета

Don2406:53

В ОрВД назвали преувеличенной информацию об опасном сближении бортов над Ростовом-на-Дону

ТАСС07:55

В небе над Ростовской областью едва не столкнулись два пассажирских самолёта

Donnews.ru05:57
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Политика

Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО

Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
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Футбол

Матч «Спартака» и «Тамбова» в 26-м туре РПЛ пройдет без VAR

Фото: Михаил Синицын / РГ Назначены судейские бригады на матчи 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ), сообщается на официальном сайте турнира.
Российская газета 12:59
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Политика

Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам

Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 08:10
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Экономика

Состояние самого богатого в мире человека достигло 172 млрд долларов

По версии журнала Forbes, среди самых богатых людей мира - основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс с состоянием в $98 млрд и генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, чье состояния оценивается в $76 млрд.
Российская газета 05:42
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Общество

Бизнесмен Александр Лебедев купил долю в кафе-кондитерских «Андерсон»

НРК получила 25% долей, Перминова – 8%. Факт сделки подтвердил генеральный директор НРК Артем Артемов.
Ведомости вчера в 17:37
3
Происшествия

Пожар на Тверской улице в центре Москвы потушен

Пожар в историческом здании на Тверской улице в центре Москвы удалось потушить, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
RT на русском 10:25
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Армия и оружие

Старые советские тягачи обновят для нужд российской армии

В рамках военно-технического форума «Армия-2020» будут представлены новые многоцелевые тягачи на гусеничном ходу МГШ-ЛБУ и МГТТ-ЛБ.
Актуальные Новости 30 июня в 07:34
17
Здоровье

Прием пациентов с коронавирусом прекратили три больницы в Воронеже

Заболевших с COVID-19 с 1 июля перестали принимать еще три медучреждения Воронежа – областная детская больница №1 и городские № 5 и 16, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.
Обозреватель Врн вчера в 14:14
22
Происшествия

В Самаре уволили воспитателя, выкинувшую ребенка из коляски

Воспитатель самарского дома малютки, которая выкинула ребенка из коляски, а также сотрудница, наблюдавшая за происходящим, уволены, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства социально-демографической и семейной политики региона.
РИА Новости 12:26
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Общество

Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно.
РИА Новости 08:04
1,7K
Здоровье

Онколог назвала эффективный способ выявить рак на ранних стадиях

Врач-проктолог, онколог Елена Смирнова заявила, что обнаружить рак на ранних стадиях, то есть до появления симптомов заболевания, можно только при помощи колоноскопии.
UfaTime.ru 05:24
9
Политика

В Москве более 50% голосов против поправок подали на 95 участках

Против поправок в Конституцию большинством голосов в Москве проголосовали на 95 участках — это 2,7% от всех столичных участковых избирательных комиссий, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК.
РБК 12:30
47
Происшествия

В Иране мог загореться новый завод по производству центрифуг

Газета.Ru 12:21
Политика

Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии

По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса.
Интерфакс 07:50
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Экономика

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

Вместе со снижением ставок по базовым вкладам Сбербанк запустил промо-вклад «Лето Онлайн» с максимальной ставкой 4%. Вклад можно открыть до 2 августа на срок до 6 месяцев.
Коммерсантъ 10:01
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Игры

Из анонсов в EGS пропало объявление о раздаче Conan Exiles

Ранее среди тайтлов был заявлен многопользовательский симулятор выживания Conan Exiles, но затем анонс о его раздаче пропал с сайта цифрового магазина.
CyberSport.ru 09:06
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Интернет

В WhatsApp появятся новые функции

Разработчики WhatsApp анонсировали крупное обновление приложения, которое добавит в него несколько новых функций, сообщается на сайте программы.
РИА Новости 11:26
9
Политика

В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами

Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия вчера в 13:58
1,3K
Политика

Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату под Ржевом

Сегодня Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли Ржевский мемориал Советскому солдату, установленному на десятиметровом насыпном холме.
Невские Новости 30 июня в 09:22
2K
Политика

Парламент Черногории узаконил однополые союзы

Эхо Москвы 12:31
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Культура

Скончался снимавшийся на «Ленфильме» актёр Виктор Проскурин

Скончался популярный актер театра и кино Виктор Проскурин.
Live24 вчера в 01:58
813
Происшествия

Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом

Газета.Ru 04:16
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Происшествия

Уголовное дело завели на сотрудницу администрации Липецкой области

По поступившим из прокуратуры Липецкой области материалам возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в отношении сотрудницы регионального управления внутренней политики.
Обозреватель Врн 11:37
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Общество

Саратов отметит салютом присвоение звания «Город трудовой доблести»

Саратов отметит салютом присвоение звания «Город трудовой доблести», написал глава города Михаил Исаев в Instagram.
Аргументы и Факты 13:00
7
Общество

В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции

В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции, голосование по которым завершилось сегодня.
Эхо Москвы вчера в 15:07
6,5K
Экономика

Работающих ульяновских пенсионеров ждет прибавка к пенсии

С 1 августа работавшие в 2019 году пенсионеры Ульяновской области начнут получать страховую пенсию в повышенном размере: Пенсионный фонд проводит ежегодную корректировку.
Ульяновск сегодня 29 июня в 06:50
Экономика

ВЭБ продаст долги «Евроцемента» на 7,2 млрд руб

Госкорпорация ВЭБ.РФ выставила на торги права требования по кредитам к двум дочерним компаниям "Евроцемента" — "Мордовцементу" и "Невьянскому цементнику" — на 7,2 млрд руб. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.
РБК 13:26
Политика

Мэр Якутска проголосовала против поправок

Мэр Якутска Сардана Авксентьева проголосовала, как она сама заявила, против поправок к Конституции.
RuNews24.ru вчера в 10:09
198
Общество

В России инвалидам упростили правила парковки

Людям с инвалидностью в России больше не требуется получать специальный знак «Инвалид» для подтверждения права на бесплатную парковку.
Lenta.ru 10:11
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Спорт

World Athletics отказалась перенести срок выплаты штрафа ВФЛА

РБК 03:41
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