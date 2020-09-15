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ПРАЙМ

Oracle официально подтвердил сделку с TikTok

Американская корпорация Oracle официально подтвердила сделку с китайской компанией ByteDance (владеет приложением TikTok), пишет агентство Reuters. В сообщении подчеркивается, что американский гигант станет не покупателем, а "доверенным технологическим партнером".В источнике
С чего всё началось
«Сегодня ByteDance уведомила нас о том, что не будет продавать Microsoft американский сегмент TikTok», — заявили в Microsoft
, выразив уверенность, что сделка «устроила бы пользователей TikTok», и одновременно под защитой оказались бы интересы США в сфере безопасности.
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Вести.Ru

Вести.net: ByteDance отказалась продавать TikTok Microsoft

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ByteDance отклонила предложение Microsoft о покупке TikTok

РИА Новостивчера в 21:49
Lenta.ru

Oracle подтвердила покупку TikTok

Lenta.ruвчера в 12:00
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Нью-Йоркская фондовая биржа приостановила торги акциями Oracle

РБКвчера в 09:47
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Администрация США изучит предложение компании Oracle о приобретении TikTok

ТАССвчера в 09:40
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Oracle подтвердила, что указана как партнер в планируемой сделке по TikTok

Коммерсантъвчера в 12:04
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Интерфаксвчера в 21:26

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