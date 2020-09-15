Oracle официально подтвердил сделку с TikTok
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Американская корпорация Oracle официально подтвердила сделку с китайской компанией ByteDance (владеет приложением TikTok), пишет агентство Reuters. В сообщении подчеркивается, что американский гигант станет не покупателем, а "доверенным технологическим партнером".В источнике
С чего всё началось
«Сегодня ByteDance уведомила нас о том, что не будет продавать Microsoft американский сегмент TikTok», — заявили в Microsoft
, выразив уверенность, что сделка «устроила бы пользователей TikTok», и одновременно под защитой оказались бы интересы США в сфере безопасности.
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