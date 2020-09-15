Американская корпорация Oracle официально подтвердила сделку с китайской компанией ByteDance (владеет приложением TikTok), пишет агентство Reuters. В сообщении подчеркивается, что американский гигант станет не покупателем, а "доверенным технологическим партнером".

С чего всё началось «Сегодня ByteDance уведомила нас о том, что не будет продавать Microsoft американский сегмент TikTok», — заявили в Microsoft , выразив уверенность, что сделка «устроила бы пользователей TikTok», и одновременно под защитой оказались бы интересы США в сфере безопасности. Телеканал 360° вчера в 22:23