Политика

News.ruNews.ruОрбан назвал условие принятия Венгрией декларации НАТО по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна поддержит совместную декларацию послов НАТО по Украине, если туда внесут изменения, касающиеся венгерских меньшинств, проживающих в Закарпатье. Хотелось бы, чтобы они включили эти рекомендации в документ.
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Премьер Венгрии «очень ждет» встречи с президентом Украины

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Венгерское меньшинство на Украине страдает от дискриминации, заявил Орбан

РИА Новости14:51

Премьер Венгрии объяснил вето страны на декларацию послов НАТО по Украине

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Премьер Венгрии хочет лично встретиться с Зеленским

Комсомольская правда18:38

Орбан заявил о дискриминации венгров на Украине

REGNUM15:36

Орбан назвал условие принятия Венгрией декларации НАТО по Украине

News.ru15:40

Премьер Венгрии пожелал встретиться с президентом Украины

Росбалт15:29
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Наука

Ученые обнаружили в мозге отвечающие за веру и прощение области

Благодаря проведенным манипуляциям и расчетам, искусственный интеллект смог не только выявить в мозге области, отвечающие за такие абстрактные понятия, как вера, прощение и чувство справедливости, но и принцип, по которому мозг ими оперирует.
Дни24 05:15
Общество

Ректор ВШЭ рассказал, кому достались бюджетные места в вузах России

Впервые в истории высшего образования РФ на большую половину бюджетных мест в российских вузах зачислены отличники, заявил ректор НИУ "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов.
РИА Новости 09:01
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ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян

Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
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Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего

В 2019 году, в связи с повышением НДС, в первом полугодии платеж был проиндексирован на 1,7 процента, а во втором - на 2,4 процента, что в совокупности составило чуть больше 4 процентов (такой, по расчетам, может быть годовая инфляция ).
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Горячая телеведущая, которую фанаты просили показать грудь, показала, что умеет делать с мячом

Журналистка стриминговой платформы DAZN прославилась после того, как в социальных сетях появилось видео, на котором фанаты «Наполи» во время матча просили ее показать грудь.
Sport24.ru 06:57
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Медики назвали симптомы, указывающие на рак желудка

Одним из признаков рака желудка часто является быстрое насыщение и чувство вздутия живота после приема пищи.
Московский Комсомолец 06:48
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Акинфеев может вернуться в сборную России

Бывший голкипер сборной России Игорь Акинфеев может вновь начать выступать за национальную команду.
Свободная Пресса 15:24
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Министр юстиции Японии ушёл в отставку на фоне скандала

Министр юстиции Японии Кацуюки Каваи подал прошение об отставке на фоне появившихся в СМИ обвинений в нарушении им и его супругой законодательства.
RT на русском 21:43
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
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Росрыболовство опасается искусственного роста цен на икру на Новый год

В Росрыболовстве заявили, что сокращение улова лососевых в текущем году не должно повлечь роста цен на красную рыбу и икру к Новому году.
РЕН ТВ 08:21
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Тессу Вайолет смутили выкрики «Русские вперед» на концерте в Москве

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Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК 13:30
Технологии

Рассекречено одно из отличий Android 11

Об очередном отличии будущей платформы рассказали участники сообщества разработчиков XDA Developers.
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Caviar выпустил новый корпус для iPhone 11 Pro «солнечного» дизайна

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Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова

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Жена украинского футболиста стала президентом футбольного клуба Львова

Жена футболиста Николая Морозюка, который играет за турецкий «Ризерспор», стала президентом нового львовского футбольного клуба.
ИнфоСМИ вчера в 05:31
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
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Происшествия

Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.
Lenta.ru вчера в 16:05
Политика

Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами

Глава России сомневается в силах главы Украины Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог президента Украины Владимира Зеленского с националистами.
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Общество

Составлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами

Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата.
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Происшествия

В Подмосковье в ДТП погибли пять человек

В крупной автокатастрофе в Московской области погибли пять человек, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГУ МВД.
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Культура

RT ответил Навальному роликом «Нас никто не смотрит»

В ролике приводятся отрывки из интервью Уотерса и Кустурицы, они заявляют, что всё же смотрят телеканал.
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В Бурятии загорелся торговый центр

По данным «Восток Телеинформ», загорелся торговый центр «Николаевский» неподалеку от Улан-Удэ.
РБК 21:06
Технологии

Одноразовую посуду из крахмала создали в России

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ФРС США в третий раз за год понизила ставку

Решение о понижении ставки стало третьим подряд в 2019 году - ранее подобные решения регулятор принимал в сентябре и июле.
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Экономика

Россиянам разъяснили новую пенсионную систему

Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru вчера в 06:13
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Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры

Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
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Общество

Глава РЖД назвал сроки строительства моста на остров Сахалин

По словам Белозерова, технико-экономическое обоснование проекта железнодорожного моста на остров Сахалин подготовят в течение трех недель — месяца.
REGNUM 12:05
Армия и оружие

Появилось видео ликвидации аль-Багдади

Пентагон опубликовал видео операции по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.
Lenta.ru 18:15
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Виктор Орбан
Венгерский политик
Премьер-министр Венгерской Республики с 1998 по 2002 год и с 2010 года. Лидер партии «Фидес».
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