Политика

ТАССТАССОрбан назвал условие принятия Венгрией заявления НАТО по Украине

Заявление НАТО по Украине не будет одобрено венгерской стороной без учета предложений по венгерским меньшинствам, проживающим в Закарпатье. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Премьер Венгрии «очень ждет» встречи с президентом Украины

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Венгерское меньшинство на Украине страдает от дискриминации, заявил Орбан

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Премьер Венгрии пожелал встретиться с президентом Украины

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Глава Венгрии назвал условия одобрения заявления НАТО по Украине

Красная весна15:19
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 15:36, Ашберн
Происшествия

Суд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова

Басманный районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС 14:05
Политика

Путин пригласил Венгрию участвовать в «Турецком потоке»

По словам российского лидера, участие в проекте «Турецкий поток» представляет для Венгрии интерес с точки зрения «обеспечения своей энергетической безопасности и повышения своей роли в энергетике Европы в целом».
Lenta.ru 14:33
Общество

Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ в 2020 году

Правительство России утвердило максимальные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году.
РИА Новости 10:30
Политика

Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами

Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
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Наука

Прародину человечества нашли в Южной Африке

Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
ToDay News Ufa 28 октября в 13:27
Происшествия

В детском саду Ухты умер ребенок

Сегодня, 30 октября, в одном из детских садов Ухты произошла трагедия.
Комиинформ 14:25
Энергетика

Молдавия подпишет контракт с «Газпромом» в ближайшее время, заявил Додон

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что компания "Газпром" пересмотрела контракт на поставку газа в республику, он будет подписан в ближайшие две-три недели.
РИА Новости 15:18
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

РБК 13:30
Футбол

ЦСКА вырвал победу у «Уфы» и вышел в четвертьфинал Кубка России

ЦСКА одержал трудную победу над "Уфой" в матче 1/8 финала Кубка России.
Soccer.ru 13:54
Экономика

«Проект» оценил состояние племянника Путина в 1,25 млрд долларов

51-летний Михаил Шеломов, сын двоюродной сестры президента Владимира Путина, владеет состоянием на 1,2 миллиарда долларов, утверждает «Проект».
Дождь 05:24
Политика

Песков объяснил решение Путина не посещать саммит АТЭС в Чили

Почему президент России Владимир Путин не примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который Чили организует 16–17 ноября, рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Экономика сегодня 10:27
Политика

Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Шоу-бизнес

Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.
Известия 06:50
Общество

Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.
Газета.Ru 07:36
Культура

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых умерших звезд

Forbes выложил ежегодный рейтинг знаменитостей, которые получают большие деньги после своей кончины.
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Финансы

ФРС США снизила базовую ставку третий раз подряд

Федеральная резервная система (ФРС) США в третий раз подряд снизила базовую процентную ставку.
Российская газета 14:27
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев солдата окунали головой в унитаз

Уралинформбюро 08:41
Политика

Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США

Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.
RT на русском 15:12
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 14:04
Армия и оружие

В России пройдут испытания новой межконтинентальной ядерной ракеты

Минобороны России проведет в начале будущего года летно-конструкторские испытания новейшей жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат».
Inc-news.ru 08:04
Общество

Соловьев рассказал о драке в студии

Аргументы недели вчера в 12:54
Фигурное катание

Костомаров: Пусть Загитова катается, ее титулы никто не заберет

Костомаров отметил, что Загитова большая молодец и уже вошла в историю, поэтому никому не мешает.
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Кино

Появились первые отзывы критиков о сериале «Видеть» с Джейсоном Момоа

Результатом совместной работы режиссера Френсиса Лоуренса, известного по трилогии «Голодные игры», и Джейсона Момоа, который является любимцем публики благодаря фильму «Аквамен», должно было стать шоу, способное затмить «Игру престолов», но критики не оценили сериал «Видеть».
ГЛАС.RU 06:35
Хоккей

СКА на выезде обыграл по буллитам «Витязь»

LiveSport.ru 15:12
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В Москве проходят обыски у директора Физического института РАН

Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у директора Физического института РАН Николая Колачевского.
Известия 10:54
Политика

Зеленский назвал три условия для достижения мира в Донбассе

"Международный опыт вооруженных конфликтов и войн в любом уголке планеты доказывает: на пути к окончанию войны надо пройти три главных этапа", - заявил президент Украины Владимир Зеленский на Форуме единства в Мариуполе, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:46
Происшествия

В Ярославле возбуждено дело после избиения ребенка в детсаду

Российская газета 09:30
Политика

Украина отказалась выплачивать пенсии жителям Донбасса

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова 23 октября сказала, что задолженность Украины по выплатам пенсий и социальных льгот жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, а также переселенцам-пенсионерам составляет не менее 41,7 миллиарда гривен (около 1,67 миллиарда долларов США).
Lenta.ru 13:07
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Врач объяснил полезность тыквы для 80% россиян

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Армия и оружие

Истребитель Су-57 по классификации НАТО получил название «Уголовник»

В НАТО решили обозначить самолёт словом Felon, что может переводиться как "Уголовник" или "Преступник".
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Виктор Орбан
Венгерский политик
Премьер-министр Венгерской Республики с 1998 по 2002 год и с 2010 года. Лидер партии «Фидес».
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Венгрия
Государство
Государство в Центральной Европе. Население - 9 772 756, площадь территории - 93 036 км². Занимает 89-е место в мире по численности населения и 108-е по территории.
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