Космос

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыОрбиту МКС скорректировали из-за угрозы столкновения с мусором

Орбиту Международной космической станции (МКС) пришлось внепланово корректировать, чтобы избежать возможного столкновения с мусором, рассказали РИА Новости в «Роскосмосе». С помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-14» высоту орбиты МКС увеличили на 900 метров.
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 в Роскосмосе, двигатели корабля "Прогресс МС-14" были включены на 100 секунд, вследствие чего высота орбиты МКС увеличилась на 900 метров.
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