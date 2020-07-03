с чего всё началось

Орбиту Международной космической станции (МКС) пришлось внепланово корректировать, чтобы избежать возможного столкновения с мусором, рассказали РИА Новости в «Роскосмосе». С помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-14» высоту орбиты МКС увеличили на 900 метров.

Культура Клип Билана в стиле TikTok за сутки набрал более миллиона просмотров Новый клип певца Димы Билана в стиле TikTok за сутки набрал более 1,3 миллиона просмотров.

Политика Двоюродный племянник Путина может стать лидером антикоррупционной партии Двоюродный племянник президента России Владимира Путина, бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин выдвинут на должность руководителя партии «Народ против коррупции». 159

Авто Подержанные машины в России в I полугодии подорожали на 3-3,5% В мае этого года на российском рынке было реализовано на 51,8% новых легких коммерческих и легковых авто меньше, если сравнивать с таким же периодом 2019 года. 17

Здоровье В Крыму выявили 38 случаев заражения коронавирусом за сутки Новой коронавирусной инфекцией в Крыму заразились еще 38 человек, случаи были выявлены в результате тестирования за прошедшие сутки, сообщил глава республики Сергей Аксенов. 69

Здоровье Оперштаб: очаг коронавируса выявлен в клинике одного из томских НИИ Рост числа заразившихся связан с выявленным очагом в клинике одного из томских НИИ.

Общество ВОЗ прекратила испытания трех препаратов против COVID-19 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прекратила испытания противомалярийного гидроксихлорохина и препаратов для носителей ВИЧ лопинавир и ритонавир в качестве средств для лечения пациентов с COVID-19. 158

Общество Правительство выделило около 7,5 млрд рублей на выплаты медработникам Около 7,5 млрд рублей будет направлено на специальные выплаты за июль медицинским работникам, которые находятся в непосредственном контакте с больными коронавирусом. 15

Космос Испытания космического аппарата «Луна-25» завершат летом 2021 года Первый космический аппарат современной России на спутнике Земли «Луна-25» будет изготовлен и завершит испытания летом 2021 года, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НПО имени Лавочкина. 6

Театры Спектакли онлайн: что посмотреть ореховозуевцам в четверг, 2 июля Call Cutta at Home Фестиваль "Точка Доступа" (Санкт-Петербург) Спектакль театральной компании Rimini Protocoll "Call Cutta at Home".

Общество МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства. 1,8K