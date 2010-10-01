Футбол

Матч ТВМатч ТВОренбург — Химки 1:2

Оренбург — Химки
1 – 2
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, сегодня
Стадион «Газовик»
1′
Артем Полярус
21′
Артем Полярус
Джордже Деспотович
51′
Подмосковные «Химки» пробились в ¼ финала Олимп-Кубка России. В гостевом матче 1/8 финала соревнований подопечные Андрея Талалаева одержали победу над «Оренбургом» со счетом 2:1. В составе победителей дубль оформил украинский нападающий Артем Полярус.
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