Футбол
Матч ТВОренбург — Химки 1:2
|1′
Артем Полярус
|21′
Артем Полярус
Джордже Деспотович
|51′
Подмосковные «Химки» пробились в ¼ финала Олимп-Кубка России. В гостевом матче 1/8 финала соревнований подопечные Андрея Талалаева одержали победу над «Оренбургом» со счетом 2:1. В составе победителей дубль оформил украинский нападающий Артем Полярус.
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