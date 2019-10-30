Футбол
Евро-футбол.ру«Химки» вышли в четвертьфинал Кубка России, выбив «Оренбург»
|1′
Артем Полярус
|21′
Артем Полярус
Джордже Деспотович
|51′
«Химки» вышли в 1/4 финала Кубка России, одержав победу над «Оренбургом». Дублем в составе подмосковного клуба отметился нападающий Артём Полярус, открывший счёт уже на первой минуте встречи. Единственный гол у «Оренбурга» на счету Джордже Деспотовича.
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