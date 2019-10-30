«Химки» вышли в 1/4 финала Кубка России, одержав победу над «Оренбургом». Дублем в составе подмосковного клуба отметился нападающий Артём Полярус, открывший счёт уже на первой минуте встречи. Единственный гол у «Оренбурга» на счету Джордже Деспотовича.

Все про Спорт ру

Происшествия В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду В Нарьян-Маре в Ненецком автономном округе (НАО) мужчина, вооруженный ножом, ворвался в детский сад «Сказка», где убил одного из детей.

Здоровье Минздрав опроверг данные о снижении числа врачей в 54 регионах Позднее новосибирский Минздрав опроверг данные о сокращении числа врачей в регионе в 2018 году.

Армия и оружие Пентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

Армия и оружие Немецкая армия получила первый танк Leopard 2A7V Как сообщает блог bmpd, 29 октября компания Krauss-Maffei Wegmann передала немецкой армии первый основной боевой танк Leopard 2A7V.

Политика Путин прокомментировал встречу Зеленского с националистами Президент России Владимир Путин прокомментировал визит лидера Украины Владимира Зеленского в поселок Золотое в Донбассе, где тот встретился с националистами, отметив, что не вправе давать оценку действиям украинского коллеги.

Шоу-бизнес Михалкова объяснила свой уход из «Уральских пельменей» Юлия Михалкова вышла из состава известного юмористического клуба «Уральские пельмени». Звезда объяснила прессе причины своего ухода.

Кино Министру культуры Владимиру Мединскому не понравился фильм «Джокер» Владимир Мединский заявил, что ему пришлось множество писем с требованием запретить показ фильма в России, но министр культуры не увидел для этого никаких оснований, сказав, что каждый в нем может увидеть и пропаганду зла, и пропаганду добра.

Происшествия Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.

Происшествия Директора Физического института РАН отпустили под подписку о невыезде Следователи отпустили директора Физического института (ФИАН) РАН Николая Колачевского под подписку о невыезде, сообщает ТАСС.

Общество ФСБ и ФНС изымают документы в клининговых компаниях шести регионов Фактически речь идет о совместных силовых рейдах в структурах, занимающихся клининговым бизнесом.

Политика Конгресс США принял резолюцию против участия РФ в G7 Комитет палаты представителей по иностранным делам Конгресса США принял резолюцию против включения России в G7 из-за конфликта в Донбассе и включения полуострова Крым в состав российского государства.

Политика Президент Чили отменил саммит АТЭС Президент Чили Себастьян Пиньера на фоне массовых протестов жителей страны решил отменить саммит АТЭС и климатический форум COP25.

Общество Что изменится в жизни россиян с 1 ноября Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.

Политика Путин не исключил ужесточения наказания за ошибки врачей На встрече президента РФ Владимира Путина с представителями общественности в Светлогорске Калининградской области была поднята проблема ответственности медиков и медицинских организаций за ошибки при назначении инвалидности.

Общество В Нью-Йорке решили запретить фуа-гра Городской совет Нью-Йорка 30 октября принял закон, в соответствии с которым с 2022 года в городе будет запрещено продавать фуа-гра.

Авто В Россию привезут электрокары Mercedes-Benz Вероятно, продажи Mercedes-Benz EQC в России начнутся в 2020 году. О ценах на электрокроссы в России пока информации нет.

Происшествия В Волгограде женщина бросила грудную дочь у поликлиники Женщина оставила свою грудную дочь в коляске возле поликлиники в Волгограде, в отношении матери возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Происшествия В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата Солдат-срочник Сергей Сафонов найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области.

Общество Названы сферы труда с самыми счастливыми работниками В сфере медицины, фармацевтики и на госслужбе работают самые счастливые люди, пишет ТАСС со ссылкой на исследование Headhunter.

Авто В России начались продажи Toyota RAV4 нового поколения Автомобильный бренд Toyota готовится к презентации и началу продаж новой версии Toyota RAV4, который будет доступен во всех автосалонах компании на территории РФ.

Общество Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей Жители России в возрасте от 24 до 45 лет считают "достойной" пенсию в 40 тыс. руб. Такой результат показал опрос сервиса по поиску работы Superjob, сообщает "Коммерсантъ".