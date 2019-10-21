РПЛ

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессОренбург — Крылья Советов 0:1

Оренбург — Крылья Советов
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 20 октября
Стадион «Газовик»
18′
Паул Антон
27′
Максим Канунников
Филип Рогич
45′
Рикарду Алвеш
56′
63′
Паул Антон
71′
Паул Антон
Дмитрий Кабутов
Филип Рогич
Артем Кулишев
76′
83′
Антон Зиньковский
Егор Голенков
89′
Сергей Рыжиков
Виталий Шахов
Джоэл Фамейе
89′
Тимур Аюпов
90′+3′
90′+3′
Александр Анюков
90′+6′
Александр Соболев
Артем Тимофеев
Стали известны стартовые составы команд на матч 13-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Крылья Советов».
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