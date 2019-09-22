РПЛ
Коммерсантъ«Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
|10′
Дмитрий Баринов
|33′
Владислав Игнатьев
|45′+1′
Дмитрий Живоглядов
|48′
Федор Смолов
Жига Шкофлек
Вадим Афонин
|64′
|68′
Гжегож Крыховяк
Александр Коломейцев
Филип Рогич
|69′
|75′
Федор Смолов
Эдер
|77′
Александр Коломейцев
Рикарду Алвеш
Артем Кулишев
|81′
|88′
Эдер
Филип Рогич
Андреа Чуканов
|88′
|90′
Дмитрий Баринов
Брайан Идову
Артем Кулишев
|90′+2′
Оренбург
Расстановка 4‑4‑2
38
Климович
12
Малых
4
Радакович
31
Шахов
13
Терехов
29
Афонин
8
Мишкич
11
Чуканов
15
Зотов
32
Кулишев
9
Деспотович
1
Гилерме
20
Игнатьев
5
Хёведес
14
Чорлука
2
Живоглядов
17
Жемалетдинов
3
Идову
27
Серкейра
18
Коломейцев
23
Мариу
19
Эдер
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
Московский «Локомотив» победил «Оренбург» в 10-м туре Российской премьер-лиги. Встреча в Оренбурге завершилась со счетом 3:2.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 14:53, Вашингтон
Происшествия
Захваченных у берегов Камеруна российских моряков освободили
Посольство РФ подтвердило информацию об освобождении российских моряков, захваченных в плен близ Камеруна.
Интерфакс 07:06
Шоу-бизнес
Названы пенсии Аллы Пугачёвой, Николая Дроздова и Лолиты Милявской
12 000 рублей в качестве пенсии получает Николай Цискаридзе.
OvideO.ru 14:11
Происшествия
Клинцевич предложил отравленному в Эймсбери британцу лечиться в России
Сенатор Франц Клинцевич назвал иск британца Чарльза Роули, пострадавшего от нервно-паралитического вещества в Эймсбери, подготовленным "мероприятием с продолжением русофобии".
РИА Новости 08:16
Происшествия
На Украине задержан подозреваемый в ДТП с 9 погибшими
Водителя грузовика, подозреваемого в смертельном ДТП в Одесской области Украины, задержали сотрудники правоохранительных органов.
REGNUM 11:51
Автоспорт
Даниил Квят: «После таких гонок нужно просто признать свою вину и двигаться дальше»
Sports.ru 13:13
Культура
Савик Шустер хочет подать в суд на Коломойского
Олигарх заявил, что Шустер в 2015 году получил предоплату за десять передач на телеканале «1+1» в размере 2,5 млн рублей, но нарушил условия контракта — взял с гостя деньги за участие.
Gazeta.SPb вчера в 07:57
Футбол
ЦСКА обыграл «Краснодар» и вышел на второе место
ЦСКА победил 3:2, набрал 22 очка и вышел на второе место. "Краснодар" с 20 очками остался четвертым.
Вести.Ru 14:07
Происшествия
В Чечне задержали трех колдунов
BFM.ru 08:50
Футбол
«Ахмат» сыграл вничью с «Крыльями Советов»
Домашняя игра "Ахмата" с самарскими "Крыльями Советов" в матче десятого тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:1. Это уже шестой подряд матч, в котором грозненцы не смогли одержать победу.
Кавказский узел вчера в 09:42
Политика
В конгрессе допустили импичмент Трампа из-за давления на Зеленского
Председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф (Демократическая партия) заявил CNN, что, если давление президента США Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского будет доказано, импичмент может стать единственным выходом из ситуации.
РБК 11:36
Политика
Шойгу ответил на заявления Кудрина о больших расходах на оборону
Министр обороны России Сергей Шойгу возразил председателю Счетной палаты Алексею Кудрину на его слова о том, что Россия тратит на оборону и содержание армии недопустимо огромные средства.
Газета.Ru 10:16
Игры
В бете Call of Duty: Modern Warfare нашли упоминания королевской битвы
Игромания.ру 20 сентября в 09:22
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче АПЛ
Газета.Ru 13:25
Шоу-бизнес
Молодая возлюбленная «развела» Евгения Петросяна на полмиллиона рублей
Экспресс газета 07:27
Общество
Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч
Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru 11:29
Происшествия
В Саратове нашли тело 18-летней девушки с 50 ножевыми ранениями
В Саратове в подъезде жилого дома жестоко убили 18-летнюю девушку, сообщает областное управление СК.
РИА Новости 09:17
Шоу-бизнес
Сестра Фриске сказала, кто спасет Заворотнюк
Жанна Фриске узнала о раке мозга, когда ждала сына Платона, однако она ни разу не пожалела о том, что родила ребенка, рассказала сестра исполнительницы Наталья, комментируя болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк.
Взгляд.ру 12:38
Гаджеты
Смартфоны Huawei Mate 30 могут очень быстро получить сервисы от Google
В связи с отсутствием сервисов от американской компании в Huawei приняли решение не продавать Mate 30 и Mate 30 Pro на территории ЕС.
Astera вчера в 03:08
Футбол
«Боруссия» из Дортмунда упустила победу в матче с «Айнтрахтом»
В матче 5-го тура чемпионата Германии «Айнтрахт» принимал «Боруссию» из Дортмунда.
Спорт-Экспресс 13:54
Здоровье
В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами
В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru вчера в 10:11
Общество
В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности
Российская газета 14:39
Здоровье
Болезни-убийцы за 36 часов могут распространиться по всей планете
Ученые связывают это с тем, что за прошедшие 100 лет болезни стали распространяться с большой скоростью, так как миллионы людей ежедневно летают по миру на самолетах, и болезнь может перемещаться с материка на материк в течение нескольких часов.
Подмосковье Сегодня 19 сентября в 13:36
Общество
Дженнифер Лопес стала главной звездой показа Versace
Главной звездой показа Versace в рамках миланской Недели моды стала Дженнифер Лопес, пишет storinka.com.ua.
Srnsk вчера в 14:27
Армия и оружие
Трамп одобрил переброску на Ближний Восток дополнительных сил США
Американский лидер Дональд Трамп одобрил отправку дополнительного контингента военных на Ближний Восток.
Российская газета 20 сентября в 19:25
Футбол
«Атлетик» обыграл «Алавес» и возглавил таблицу Примеры
ProstoProSport 14:34
Энергетика
«Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа
"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы, сообщает "Сегодня.ua" со ссылкой на пресс-службу компании.
РИА Новости вчера в 03:06
Здоровье
Названы продлевающие жизнь продукты
Газета.Ru 14:13
Политика
Трамп анонсировал проведение первых военных учений США и Индии
Президент США Дональд Трамп сообщил, что США и Индия впервые проведут в ноябре военные учения.
Московский Комсомолец 14:09
Политика
На Украине не увидели причин для пересмотра закона о языке
Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский не увидел причин для пересмотра закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Интерфакс 14:40