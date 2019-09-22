РПЛ

РИА НовостиРИА Новости«Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче чемпионата России

Оренбург — Локомотив
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Газовик»
10′
Дмитрий Баринов
33′
Владислав Игнатьев
45′+1′
Дмитрий Живоглядов
48′
Федор Смолов
Жига Шкофлек
Вадим Афонин
64′
68′
Гжегож Крыховяк
Александр Коломейцев
Filip Rogic
69′
75′
Федор Смолов
Эдер
77′
Александр Коломейцев
Рикарду Алвеш
Артем Кулишев
81′
88′
Эдер
Filip Rogic
Андреа Чуканов
88′
90′
Дмитрий Баринов
Брайан Идову
Артем Кулишев
90′+2′
Футболисты московского "Локомотива" одержали победу над "Оренбургом" в 10-м туре чемпионата России. Встреча в Оренбурге завершилась со счетом 3:2. У "Локомотива" забили Дмитрий Баринов (10-я минута), Федор Смолов (48, пенальти) и Эдер (88).
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