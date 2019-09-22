РПЛ

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессОренбург — Локомотив 2:3

Оренбург — Локомотив
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Газовик»
10′
Дмитрий Баринов
33′
Владислав Игнатьев
45′+1′
Дмитрий Живоглядов
48′
Федор Смолов
Жига Шкофлек
Вадим Афонин
64′
68′
Гжегож Крыховяк
Александр Коломейцев
Filip Rogic
69′
75′
Федор Смолов
Эдер
77′
Александр Коломейцев
Рикарду Алвеш
Артем Кулишев
81′
88′
Эдер
Filip Rogic
Андреа Чуканов
88′
90′
Дмитрий Баринов
Брайан Идову
Артем Кулишев
90′+2′
«Локомотив» обыграл «Оренбург» со счетом 3:2 в матче 10-го тура чемпионата России. Московский клуб одержал вторую победу кряду в турнире и поднялся на четвертое место в таблице, у «Оренбурга» прервалась серия побед из двух игр.
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