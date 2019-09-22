РПЛ

Эхо Москвы в ОренбургеЭхо Москвы в Оренбурге«Оренбург» уступил «Локомотиву» со счетом 2:3

Оренбург — Локомотив
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Газовик»
10′
Дмитрий Баринов
33′
Владислав Игнатьев
45′+1′
Дмитрий Живоглядов
48′
Федор Смолов
Жига Шкофлек
Вадим Афонин
64′
68′
Гжегож Крыховяк
Александр Коломейцев
Filip Rogic
69′
75′
Федор Смолов
Эдер
77′
Александр Коломейцев
Рикарду Алвеш
Артем Кулишев
81′
88′
Эдер
Filip Rogic
Андреа Чуканов
88′
90′
Дмитрий Баринов
Брайан Идову
Артем Кулишев
90′+2′
Почти через 19 минут ответный гол забил вышедший на замену нападающий «Локомотива» Эдер. Последние минуты «Оренбург» активно атаковал, в добавленное время пятый гол матча реализовал полузащитник «Оренбурга» Артем Кулишев. Итог матча 2:3. С восемью очками «Оренбург» занимает 14 строчку РПЛ.
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