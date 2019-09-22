РПЛ
Эхо Москвы в Оренбурге«Оренбург» уступил «Локомотиву» со счетом 2:3
|10′
Дмитрий Баринов
|33′
Владислав Игнатьев
|45′+1′
Дмитрий Живоглядов
|48′
Федор Смолов
Жига Шкофлек
Вадим Афонин
|64′
|68′
Гжегож Крыховяк
Александр Коломейцев
Filip Rogic
|69′
|75′
Федор Смолов
Эдер
|77′
Александр Коломейцев
Рикарду Алвеш
Артем Кулишев
|81′
|88′
Эдер
Filip Rogic
Андреа Чуканов
|88′
|90′
Дмитрий Баринов
Брайан Идову
Артем Кулишев
|90′+2′
Оренбург
Расстановка 4‑4‑2
38
Климович
12
Малых
4
Радакович
31
Шахов
13
Терехов
29
Афонин
8
Мишкич
11
Чуканов
15
Зотов
32
Кулишев
9
Деспотович
1
Гилерме
20
Игнатьев
5
Хёведес
14
Чорлука
2
Живоглядов
17
Жемалетдинов
3
Идову
27
Серкейра
18
Коломейцев
23
Мариу
19
Эдер
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
Почти через 19 минут ответный гол забил вышедший на замену нападающий «Локомотива» Эдер. Последние минуты «Оренбург» активно атаковал, в добавленное время пятый гол матча реализовал полузащитник «Оренбурга» Артем Кулишев. Итог матча 2:3. С восемью очками «Оренбург» занимает 14 строчку РПЛ.
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