РПЛ

ProstoProSportProstoProSportОренбург — Рубин 2:1

Оренбург — Рубин
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Газовик»
Жига Шкофлек
13′
Рикарду Алвеш
49′
53′
Евгений Башкиров
54′
Евгений Башкиров
59′
Данил Степанов
Жига Шкофлек
Джоэл Фамейе
66′
73′
Евгений Марков
Видар Орн Кьяртанссон
Тимур Аюпов
78′
80′
Евгений Башкиров
Хвича Кварацхелия
Рикарду Алвеш
Артем Галаджан
84′
Джордже Деспотович
Артем Кулишев
87′
88′
Филип Уремович
Артем Кулишев
89′
90′
Константин Плиев
«Рубин» проиграл «Оренбургу» в матче 9-го тура РПЛ. Встреча прошла в Оренбурге и завершилась со счетом 1:2. На 49-й минуте первый мяч во встреча забил игрок хозяев Рикарду Алвеш. Евгений Башкиров уравнял шансы на 53-й, а гол Артема Кулишева на 88-й с пенальти принес оренбуржцам победу.
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