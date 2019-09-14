«Рубин» проиграл «Оренбургу» в матче 9-го тура РПЛ. Встреча прошла в Оренбурге и завершилась со счетом 1:2. На 49-й минуте первый мяч во встреча забил игрок хозяев Рикарду Алвеш. Евгений Башкиров уравнял шансы на 53-й, а гол Артема Кулишева на 88-й с пенальти принес оренбуржцам победу.

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