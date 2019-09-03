Футбол

Советский спортСоветский спорт«Оренбург» арендовал защитника «Спарты»

Сегодня сертификат был получен и клуб смог дозаявить футболиста, написано на официальном сайте приуральцев. Ранее Радакович выступал за Црвену Звезду и Болонью.
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«Оренбург» арендовал защитника «Спарты»

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Sport24.ru13:04

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Sportbox.RU13:25

«Оренбург» арендовал защитника «Спарты»

Советский спорт12:58
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 17:13, Вашингтон
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