Футбол
Советский спорт«Оренбург» арендовал защитника «Спарты»
Сегодня сертификат был получен и клуб смог дозаявить футболиста, написано на официальном сайте приуральцев. Ранее Радакович выступал за Црвену Звезду и Болонью.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 17:13, Вашингтон
Футбол
Экс-игрока «Реала» подозревают в распространении детской порнографии
Бывший защитник мадридского "Реала" и сборной Германии Кристофер Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии, сообщает Bild.
Газета.Ru 16:32
Происшествия
В США подросток застрелил пятерых членов своей семьи
ИА «Ореанда-Новости» Телекомпания CNN со ссылкой на сотрудников полиции сообщила, что в городе Элкмонт (штат Алабама, США) 14-летний подросток застрелил пятерых членов своей семьи.
Ореанда-Новости 06:44
Хоккей
ЦСКА одержал волевую победу над «Ак Барсом»
Москвичи одержали волевую победу на счетом 3:2. Первыми счет открыли казанцы: в первом периоде отличился Владимир Ткачев.
Спорт-Экспресс 14:44
Политика
Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ
Президент РФ Владимир Путин прибыл во Владивосток, где в ближайшие дни примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и проведет ряд встреч с иностранными лидерами.
ТАСС 11:23
Общество
Соболь оштрафовали на 300 тысяч рублей
Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировала пресс-секретарь суда Ксения Алексеева, по словам которой Соболь оштрафована на 300 тысяч рублей.
Вести.Ru 10:22
Технологии
«Тинькофф» запустит бесплатную соцсеть для трейдеров
Фото: iStock «Тинькофф» собирается запустить бесплатную социальную сеть «Пульс», ориентированную на трейдеров, сообщили Inc. в компании.
Inc. Russia 05:42
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости 03:43
Футбол
Джан и Манджукич не попали в заявку «Ювентуса» на Лигу чемпионов
Евро-футбол.ру 14:37
Культура
Микки Рурк изменился до неузнаваемости
Газета.Ru 15:32
Политика
Украинских депутатов лишили неприкосновенности
Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект о снятии неприкосновенности с народных депутатов.
Lenta.ru 05:04
Политика
Проект по интеграции с Россией передали Лукашенко
Подготовленный в правительстве Белоруссии проект программы действий по интеграции с Россией передан для одобрения президенту Александру Лукашенко.
РБК 09:18
Финансы
Минтруд подготовил законопроект о бюджете ПФР на 2020 год
Проект посвящён бюджету ПФР на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. Согласно документу, доходы фонда России в следующем году составят 9,002 триллиона рублей, расходы — 9,042 трлн против 8,612 трлн и 8,635 трлн в 2019 году.
Парламентская газета 09:02
Транспорт
На М-11 открыт новый 100-километровый участок платной трассы
На трассе М-11 "Москва — Санкт-Петербург" сегодня открывается новый скоростной участок.
Вести.Ru 08:23
Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 15:09
Армия и оружие
СБ ООН проведёт консультации по химоружию в Сирии 4 сентября
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что Совет Безопасности ООН проведёт консультации по химическому оружию в Сирии 4 сентября, передаёт РИА Новости.
RT на русском 16:23
Культура
На ярмарке Cosmoscow представят работы Дали и Шагала
Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow будет проходить с 6 по 8 сентября в Гостином дворе, сообщает «Российская газета» со ссылкой на сайт мероприятия.
RT на русском 14:54
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Происшествия
Пилоты разбившегося в Ставрополье Су-25 могут быть живы
Пилоты штурмовика Су-25УБ, потерпевшего крушение в Ставропольском крае, пока не найдены, но не исключается, что они могут быть живы, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Известия 15:45
Общество
Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО
В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.
Вести.Ru 12:18
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Ольга Гажиенко перестала скрывать лицо младшего сына
Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Гажиенко (Агибалова) перестала скрывать от поклонников лицо своего самого младшего наследника.
Дни24 09:24
Политика
Посла США пригласили в Госдуму по делу о вмешательстве в выборы
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России пригласила на заседание посла США Джона Хантсмана.
РБК 16:15
Здоровье
Елена Малышева рассказала, как похудеть за две недели
Российская газета 10:15
Политика
Болгария призвала не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы
Болгария посоветовала России отказаться от «сомнительного исторического тезиса» и не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Восточной Европы.
Известия 15:51
Общество
Ураган «Дориан» ослаб до второй категории
Ураган "Дориан" в Атлантическом океане ослаб до второй категории по пятибалльной шкале, сообщил Национальный центр США по слежению за ураганом.
РИА Новости 11:09
Авто
Салон новой Lada 4x4 показали на первых фотографиях
Снимок интерьера ВАЗовского внедорожника опубликовали на портале Лада.онлайн.
За рулем Кубань 06:54