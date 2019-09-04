Футбол
Советский спорт«Оренбург» арендовал защитника «Спарты»
Сегодня сертификат был получен и клуб смог дозаявить футболиста, написано на официальном сайте приуральцев. Ранее Радакович выступал за Црвену Звезду и Болонью.
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Автоматически обработано 7205 источников, обновлено в 05:24, Вашингтон
Экономика
Забайкалье получит более 5 млрд рублей от инвестора
Корпорация собирается инвестировать более пяти миллиардов рублей в региональные проекты.
Российская газета вчера в 23:16
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Политика
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
РИА Новости вчера в 04:44
Политика
Команда Навального определила кандидатов для «Умного голосования»
Что еще известно: 8 сентября по всей стране пройдут выборы разных уровней. Москвичи будут выбирать депутатов в Мосгордуму по 45 округам.
Snob.ru вчера в 09:55
Происшествия
Гособвинение попросило пять лет за урну с мусором
Коммерсантъ вчера в 16:27
Авто
Стартовали продажи грузовика ГАЗ «Садко Next»
«Группа ГАЗ» объявила о начале продаж долгожданной новинки – внедорожного грузового автомобиля «Садко Next», которого можно считать идейным наследником легендарного грузовика ГАЗ-66 «Шишига».
110km.ru 03:46
Происшествия
Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25
Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
Lenta.ru 02:04
Политика
В Москве призвали дать ответ на заявление Болгарии о Советской армии
В заявлении МИД говорится, что щиты Советской армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии.
Lenta.ru 04:26
Спорт
Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Халвард Ханеволд
Аргументы и Факты 05:00
Происшествия
Неизвестный напоил женщину в столичном отеле и изнасиловал
Неизвестный в столице напоил женщину спиртным и изнасиловал в отеле.
Москва 24 04:58
Гаджеты
IFA 2019: мышь Logitech MX Master 3 получила электромагнитное колесо прокрутки
Компания Logitech в преддверии выставки IFA 2019 анонсировала любопытную новинку — мышь MX Master 3, которая может обмениваться данными с компьютером тремя способами.
3DNews 05:05
Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM вчера в 17:43
Происшествия
На шахте в Донецке прогремел взрыв
РИА Новости 05:24
Происшествия
В Москве у курьера попытались украсть кроссовки за 300 тысяч рублей
Брызнув в лицо из газового баллончика, мужчина вырвал пакет с дорогими кроссовками известного модного бренда, стоимость которых составляет 300 тысяч рублей.
Российская газета 04:31
Политика
Трамп «поздравил» Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны
Неучастие президента США Дональда Трампа в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, которые прошли в Варшаве, завершились окончательным конфузом - теперь его бурно обсуждают все американские СМИ.
Российская газета 02:14
Происшествия
СК начал проверку по факту гибели пятилетней россиянки в Турции
Следственные органы СКР по Архангельской области и НАО начали проверку по факту гибели пятилетней россиянки в бассейне турецкого отеля.
Российская газета 04:57
Происшествия
Задержан обокравший Федора Бондарчука и Евгения Миронова вор
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудниками полиции задержан подозреваемый в похищении мобильных телефонов из гримерной комнаты кинопроизводственного комплекса в Москве.
Вести.Ru вчера в 23:17
Политика
Гособвинение: Куликов помог Джуликяну завладеть земельным участком
По версии следствия, в период с ноября по декабрь 2016 года Андрей Куликов, в бытность главой администрации Энгельсского района, по договоренности с председателем комитета по управлению имуществом Сергеем Рясковым, незаконно предоставил предпринимателю Армену Джуликяну участки муниципальной земли под строительство.
Взгляд-инфо 03:35
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад белоруска нашлась в России
Известия 02 сентября в 16:00
Футбол
Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России
В Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».
РБК 03:28
Здоровье
Врач назвала восемь бесполезных анализов
Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.
Известия вчера в 16:50
Технологии
В 2020 году в России могут легализовать технологию eSIM
В России начали прорабатывать предложения по нормативной базе для внедрения технологии виртуальных SIM-карт.
АБН 03:24
Происшествия
В Петербурге задержали местного топ-менеджера ИКЕА
В одном из грузинских ресторанов в Петербурге правоохранительные органы задержали топ-менеджера одной из структур компании ИКЕА.
Peterburg2.ru 02:44
Экономика
Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год
Украина смогла вернуть Международному валютному фонду все кредиты, которые она взяла по программе 2014 года.
REGNUM вчера в 14:26
Финансы
Минфин закупит валюту на 187,1 млрд рублей допдоходов от нефти
Минфин с 6 сентября по 4 октября 2019 года направит на закупки валюты 187,1 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов.
ТАСС 05:10
Экономика
На Украине никто не захотел покупать посвященные томосу монеты
Памятные монеты, посвященные предоставлению томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ), не вызвали интереса у покупателей, сообщила пресс-служба национального банка Украины (НБУ).
Взгляд.ру 05:13
Политика
Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы
Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Ведомости 00:53
Политика
СК заочно предъявил обвинение нападавшему на посольство России в Киеве
Российские следователи заочно предъявили обвинение еще одному гражданину Украины в нападении на посольство РФ в Киеве в 2016 году, сообщила журналистам в среду официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
РИА Новости 03:26