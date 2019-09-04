Сегодня сертификат был получен и клуб смог дозаявить футболиста, написано на официальном сайте приуральцев. Ранее Радакович выступал за Црвену Звезду и Болонью.

Экономика Забайкалье получит более 5 млрд рублей от инвестора Корпорация собирается инвестировать более пяти миллиардов рублей в региональные проекты.

Экономика Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.

Политика Команда Навального определила кандидатов для «Умного голосования» Что еще известно: 8 сентября по всей стране пройдут выборы разных уровней. Москвичи будут выбирать депутатов в Мосгордуму по 45 округам.

Авто Стартовали продажи грузовика ГАЗ «Садко Next» «Группа ГАЗ» объявила о начале продаж долгожданной новинки – внедорожного грузового автомобиля «Садко Next», которого можно считать идейным наследником легендарного грузовика ГАЗ-66 «Шишига».

Происшествия Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25 Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.

Политика В Москве призвали дать ответ на заявление Болгарии о Советской армии В заявлении МИД говорится, что щиты Советской армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии.

Происшествия Неизвестный напоил женщину в столичном отеле и изнасиловал Неизвестный в столице напоил женщину спиртным и изнасиловал в отеле.

Гаджеты IFA 2019: мышь Logitech MX Master 3 получила электромагнитное колесо прокрутки Компания Logitech в преддверии выставки IFA 2019 анонсировала любопытную новинку — мышь MX Master 3, которая может обмениваться данными с компьютером тремя способами.

Общество В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.

Происшествия В Москве у курьера попытались украсть кроссовки за 300 тысяч рублей Брызнув в лицо из газового баллончика, мужчина вырвал пакет с дорогими кроссовками известного модного бренда, стоимость которых составляет 300 тысяч рублей.

Политика Трамп «поздравил» Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны Неучастие президента США Дональда Трампа в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, которые прошли в Варшаве, завершились окончательным конфузом - теперь его бурно обсуждают все американские СМИ.

Происшествия СК начал проверку по факту гибели пятилетней россиянки в Турции Следственные органы СКР по Архангельской области и НАО начали проверку по факту гибели пятилетней россиянки в бассейне турецкого отеля.

Происшествия Задержан обокравший Федора Бондарчука и Евгения Миронова вор Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудниками полиции задержан подозреваемый в похищении мобильных телефонов из гримерной комнаты кинопроизводственного комплекса в Москве.

Политика Гособвинение: Куликов помог Джуликяну завладеть земельным участком По версии следствия, в период с ноября по декабрь 2016 года Андрей Куликов, в бытность главой администрации Энгельсского района, по договоренности с председателем комитета по управлению имуществом Сергеем Рясковым, незаконно предоставил предпринимателю Армену Джуликяну участки муниципальной земли под строительство.

Футбол Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России В Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».

Здоровье Врач назвала восемь бесполезных анализов Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.

Технологии В 2020 году в России могут легализовать технологию eSIM В России начали прорабатывать предложения по нормативной базе для внедрения технологии виртуальных SIM-карт.

Происшествия В Петербурге задержали местного топ-менеджера ИКЕА В одном из грузинских ресторанов в Петербурге правоохранительные органы задержали топ-менеджера одной из структур компании ИКЕА.

Экономика Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год Украина смогла вернуть Международному валютному фонду все кредиты, которые она взяла по программе 2014 года.

Финансы Минфин закупит валюту на 187,1 млрд рублей допдоходов от нефти Минфин с 6 сентября по 4 октября 2019 года направит на закупки валюты 187,1 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов.

Экономика На Украине никто не захотел покупать посвященные томосу монеты Памятные монеты, посвященные предоставлению томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ), не вызвали интереса у покупателей, сообщила пресс-служба национального банка Украины (НБУ).

Политика Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.