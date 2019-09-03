Футбол
Советский спорт«Оренбург» арендовал защитника «Спарты»
Сегодня сертификат был получен и клуб смог дозаявить футболиста, написано на официальном сайте приуральцев. Ранее Радакович выступал за Црвену Звезду и Болонью.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 02:20, Вашингтон
Политика
Российское посольство осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Посольство России в Великобритании осудило слова британского премьер-министра Бориса Джонсона, сравнившего действия СССР в восточных районах Польши в начале Второй мировой войны с гитлеровской агрессией.
ФАН 02 сентября в 21:04
Политика
Украинский эксперт предупредил об угрозе блэкаута
Американский СПГ, который Польша будет продавать Киеву, не покроет дефицит газа на Украине, которой грозит блэкаут.
РИА Новости вчера в 22:28
Авто
АвтоВАЗ сделал макет новой Lada Vesta FL
Первый макет будущего автомобиля с другим «передком», задней частью и новой панелью приборов сделали в Научно-техническом центре (НТЦ) «АвтоВАЗа».
Автоновости дня 01:10
Политика
Источники назвали возможную дату обмена пленными между РФ и Украиной
Обмен пленными между Россией и Украиной может произойти 7 сентября.
Газета.Ru 01:53
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости вчера в 03:43
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Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Общество
Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом
Минприроды обнародовало перечень городов с наиболее загрязненным воздухом.
Ведомости вчера в 22:23
Общество
Глава Ростуризма назвала «абсолютный приоритет» работы агенства
Федеральное агентство по туризму намерено сосредоточиться на развитии внутреннего туризма как "абсолютном приоритете" своей работы, заявила глава ведомства Зарина Догузова журналистам на Восточном экономическом форуме.
РИА Новости 02:09
Здоровье
Отечественные арбузы и дыни не прошли проверку Роспотребнадзора
Доктор Питер вчера в 11:48
Политика
Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»
«Умное голосование» предполагает, что москвичи должны проголосовать за того, кого предложит Навальный, чтобы в Мосгордуму прошли как можно меньше тайных и явных представителей «Единой России» – кандидатов от власти.
Ведомости вчера в 08:16
Политика
DW отказалась участвовать в заседаниях Думы по вмешательству в выборы
Немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle отказалась участвовать в работе комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.
РБК 01:42
Единоборства
Порье сравнил бой с Нурмагомедовым с фильмом «Рокки»
RT на русском вчера в 16:29
Армия и оружие
Системы ПВО авиабазы Хмеймим сбили два беспилотника боевиков
Два ударных беспилотника боевиков попытались приблизиться к российской авиабазе Хмеймим в Сирии и были уничтожены комплексами ПВО базы, сообщили в Минобороны РФ.
Российская газета вчера в 15:47
Происшествия
В «Шереметьево» столкнулись два самолета
Два авиалайнера столкнулись на взлетно-посадочной полосе (ВПП) в московском аэропорту "Шереметьево".
Интерфакс вчера в 09:54
Происшествия
В Екатеринбурге на «Красу Росгвардии» напал автохам
На победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" Анну Храмцову напал автохам.
РИА Новости вчера в 18:28
Происшествия
В турецком отеле утонула российская девочка
Еще один инцидент с российской девочкой произошел 18 августа в одном из отелей Бодрума. Тогда руку ребенка затянуло в трубу на дне бассейна.
Lenta.ru вчера в 12:07
Происшествия
В Воронеже аварийно сел пассажирский самолет из-за проблем с шасси
Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Воронежа в Санкт-Петербург, благополучно приземлился в аэропорту вылета после проблем с одной из стоек шасси, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 01:25
Теннис
Димитров обыграл Федерера и сыграет с Медведевым в полуфинале US Open
Болгарский теннисист Григор Димитров обыграл швейцарца Роджера Федерера в четвертьфинале Открытого чемпионата США (US Open).
ТАСС 01:24
Происшествия
В Ставропольском крае ведется поиск пилотов разбившегося Су-25
В Ставропольском крае потерпел крушение учебно-боевой штурмовик Су-25УБ Минобороны РФ, сообщили 3 сентября в оборонном ведомстве.
REGNUM вчера в 08:21
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко ждет второго ребенка от Дмитрия Тарасова
Радостную новость модель Анастасия Костенко рассказала сама в Instagram, опубликовав фотографию, на которой футболист Дмитрий Тарасов, держа на руках в первую дочку Милану, целует беременный животик жены.
Paparazzi.ru вчера в 03:05
Экономика
Орешкин рассказал о вине банков в закредитованности россиян
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что банки частично несут вину за нынешний уровень закредитованности населения.
RT на русском 01:52
Политика
В Горловке детский сад попал под обстрел ВСУ, заявили в ДНР
РИА Новости 01:30
Энергетика
Мировые цены на нефть рванули вниз
Цены на нефть ускорили снижение до месячного минимума на фоне сообщений о том, что новый раунд переговоров США и Китая может не состояться, так как стороны пока не сумели даже согласовать дату.
Lenta.ru вчера в 12:12
Происшествия
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах выросло до семи человек
Число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до семи человек, власти считают, что эта цифра не окончательная, заявил в среду премьер-министр островного государства Губерт Миннис, трансляцию его выступления вел Twitter телеканал ZNS Bahamas.
РИА Новости вчера в 20:47
Общество
Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку
Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.
Lenta.ru 02 сентября в 22:42
Политика
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия, заявил Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 04:44
Общество
Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО
В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.
Вести.Ru вчера в 12:18
Здоровье
Скворцова пообещала зарегистрировать «Фризиум» как можно скорее
Московский эндокринный завод закупил около 10 тысяч упаковок незарегистрированного в России противосудорожного препарата «Фризиум», сообщили министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Мойка78 00:33
Политика
Абэ решил вывести переговоры по мирному договору с РФ на новый уровень
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что хотел бы вывести переговоры по мирному договору с Россией на новый уровень на встрече с Владимиром Путиным, сообщает агентство Киодо.
Газета.Ru 01:57
Общество
Несовершеннолетний лидер профсоюза в Петербурге оштрафован за пикет
Штрафом в размере десяти тысяч рублей 17-летний активист поплатился за одиночный пикет в июне, на котором требовал запретить лекции «Юнармии» в школах.
Росбалт вчера в 16:40