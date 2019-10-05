РПЛ
Газета.Ru«Оренбург» и «Динамо» объявили стартовые составы
Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов и наставник московского "Динамо" Дмитрий Хохлов объявили стартовые составы на матч 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Козлов, Ионов, Попов – в старте «Ростова» на матч с «Динамо»; Лещук, Морозов, Игбун сыграют у гостей
Бомбардир.ру03 октября в 01:16
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