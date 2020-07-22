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Вести.Ru
Вести.Ru

«Оренбург» и «Крылья Советов» могут остаться в премьер-лиге

Руководство российского футбола рассматривает возможность расширения премьер-лиги до 18 команд. Если это произойдет, то "Оренбург" и "Крылья Советов" могут сохранить прописку в элите. Как сообщает "Спорт-Экспресс", может оставить в премьер-лиги "Оренбург" и "Крылья Советов".В источнике
С чего всё началось
Спорт-Экспресс

Премьер-лигу могут расширить до 18 клубов ради спасения «Крыльев» и «Оренбурга»

После захода «Химок» РПЛ должны покинуть «Крылья Советов» и «Оренбург», в первую очередь идею расширения выдвигают оренбуржцы, но теперь к ним присоединятся по понятным причинам и самарцы.
Спорт-Экспрессвчера в 10:50
Подробнее о событии
РИА Новости

Источник: один из клубов РПЛ намерен инициировать вопрос расширения лиги

РИА Новостивчера в 12:02
ProstoProSport

Названа причина отказа от идеи расширения Премьер-Лиги

ProstoProSport06:32
Спорт-Экспресс

Стало известно, почему не состоится расширение РПЛ до 18 команд

Спорт-Экспресс06:23
RT на русском

СМИ: РПЛ могут расширить до 18 клубов ради спасения «Крыльев» и «Оренбурга»

RT на русскомвчера в 12:06
BetOn

Появилось окончательное решение по вопросу расширения РПЛ, принятое РФС

BetOn06:33
Sports.ru

Расширить РПЛ до 18 команд предлагают «Оренбург» и «Крылья Советов». РФС сомневается («СЭ»)

Sports.ruвчера в 11:38
Вести.Ru

«Оренбург» и «Крылья Советов» могут остаться в премьер-лиге

Вести.Ruвчера в 11:05
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Эксперт назвал возможные сроки создания ракетного комплекса «Баргузин»

Российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) смогут в течение ближайших трех-пяти лет получить новый боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) "Баргузин", заявил РИА "Новости" эксперт в области стратегических вооружений, ветеран РВСН Владимир Евсеев.
Газета.Ru05:27
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Путин пошутил про «сотенку миллиардов» с главой «Газпром нефти»

Москва, 23 июля 2020, 15:51 — REGNUM Российский президент Владимир Путин отреагировал шуткой на оговорку генерального директора «Газпром нефти» Александра Дюкова о размере инвестиций, необходимых проекту компании.
REGNUM08:51
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