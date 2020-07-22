«Оренбург» и «Крылья Советов» могут остаться в премьер-лиге

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Руководство российского футбола рассматривает возможность расширения премьер-лиги до 18 команд. Если это произойдет, то "Оренбург" и "Крылья Советов" могут сохранить прописку в элите. Как сообщает "Спорт-Экспресс", может оставить в премьер-лиги "Оренбург" и "Крылья Советов".