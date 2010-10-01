РПЛ
Евро-футбол.ру«Оренбург» и «Локомотив» назвали составы на очную встречу
«Оренбург» и «Локомотив» определились с составами на матч 10-го тура чемпионата России.
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Шоу-бизнес
Раскрыт размер пенсии Аллы Пугачевой
Уралинформбюро 03:02
Хоккей
ХК «Спартак» прервал победную серию «Автомобилиста»
Областная газета 02:17
Происшествия
В Красноярске горит крупный склад
Загорелся склад на улице Рокоссовского. Горит крыша здания на площади в 1 тысячу квадратных метров. Пожару присвоен первый ранг сложности.
REGNUM 02:05
Общество
Шойгу рассказал о своей мечте вернуться в Сибирь
Министр обороны России Сергей Шойгу мечтает вернуться в Сибирь и построить там один, «а лучше ещё два города».
RT на русском 03:40
Спорт
Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 в Токио
Россию могут не допустить к участию в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.
News.ru вчера в 22:54
Общество
В РПЦ рассказали способ избавления от привычки ругаться матом
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов поделился секретом, как, по его мнению, можно быстро и надолго отучить человека от привычки употреблять нецензурную лексику.
Интерфакс 03:56
Здоровье
Девочка с четырьмя ногами и тремя руками родилась в Индии
В индийском штате Раджастан на свет появился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками.
Lenta.ru вчера в 22:17
Происшествия
Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов
Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере около миллиона фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей).
РИА Новости вчера в 22:41
Гаджеты
Марка Apple опустилась с 11 на 24 место в рейтинге брендов в Китае
В последние годы Apple прилагает значительные усилия, стараясь увеличить продажи своей продукции в Китае, который стал крупнейшим рынком смартфонов.
iXBT.com 20 сентября в 03:04
Музыка
Алла Пугачева подвергла критике Ксению Собчак
Российская певица Алла Пугачева подвергла жесткой критике Ксении Собчак, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 02:11
Гаджеты
Спрос на новые iPhone увеличился в России в десять раз
Sputnik Южная Осетия 19 сентября в 05:11
Энергетика
«Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа
"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы, сообщает "Сегодня.ua" со ссылкой на пресс-службу компании.
РИА Новости вчера в 03:06
Армия и оружие
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Политика
Порошенко оценил свои шансы оказаться в тюрьме
Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что у нынешнего руководства страны не получится посадить его за решетку.
Lenta.ru 01:53
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru 20 сентября в 05:45
Здоровье
В подмосковном городе Егорьевске на митинг за отставку главврача центральной районной больницы вышли сотни человек
В подмосковном городе Егорьевске на митинг за отставку главного врача центральной районной больницы вышли сотни человек.
Эхо Москвы 00:03
Шоу-бизнес
Резник назвал Пугачеву «площадной певицей»
Поэт-песенник Илья Резник назвал звезду советской и российской эстрады Аллу Пугачеву «стадионной и площадной» певицей.
ФАН вчера в 05:16
Армия и оружие
Неудачный запуск ракеты в Севастополе попал на видео
В сети появилось видео, на котором запечатлен момент неудачного запуска противокорабельного комплекса «Раструб-Б» с борта сторожевого корабля «Ладный» в бухте Севастополя.
Lenta.ru 04:37
Политика
Шойгу ответил на жалобы Кудрина по бюджету армии фразами Жванецкого
Министр обороны России Сергей Шойгу ответил на заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о раздутом российском бюджете, выделяемом на армию.
Газета.Ru 05:31
Путешествия
Названы основные причины смерти российских туристов в Турции
Ранее российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал РИА Новости, что нынешний туристический сезон "оказался очень тяжелым в том, что касается числа происшествий с российскими туристами на юге Турции".
РИА Новости вчера в 20:36
Футбол
Зенит — Рубин 5:0
Нева Спорт вчера в 13:46
Кино
Новый фильм с Уиллом Смитом произвел фурор среди первых зрителей
Экономика сегодня вчера в 03:12
Политика
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
В эфире программы "60 минут" телеведущая Ольга Скабеева жестко ответила украинской журналистке Янине Соколовской, которая заявила, что Украина ждет, когда мимо нее проплывет "труп" России.
Газета.Ru вчера в 10:36
Наука
Фиаско: комары-мутанты не помогли ученым победить малярию
Генетики из команды профессора Йельского университета Джеффри Пауэлла вели мониторинг ДНК как ГМ-комаров, так и диких, забрав пробы непосредственно перед выпуском насекомых на волю, а после — через 6, 12, 27 и 30 месяцев.
Кубань 24 18 сентября в 17:16
Происшествия
Пропавшая в Москве теннисистка из Абхазии нашлась
РИА Новости вчера в 14:23
Армия и оружие
Зариф назвал позерством действия США на Ближнем Востоке
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал США за решение перебросить дополнительные войска на Ближний Восток в связи с ухудшением обстановки в регионе из-за атаки на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.
ТАСС вчера в 21:37
Космос
Австралия присоединится к программе NASA по освоению Луны
ТАСС вчера в 13:18
Происшествия
Командир севшего в кукурузном поле А321 вернулся к полетам
Дамир Юсупов, командир аварийно севшего в кукурузном поле самолета Airbus А321 «Уральских авиалиний» вернулся к полетам, сообщили «РИА Новости» в компании-перевозчике.
Коммерсантъ 04:54
Футбол
Марио Балотелли: «Последний раз я столько весил еще в „Манчестер Сити“»
Нападающий «Брешиа» Марио Балотелли отметил, что набрал в команде очень хорошую форму.
Спорт-Экспресс 05:03