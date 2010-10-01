«Оренбург» и «Локомотив» определились с составами на матч 10-го тура чемпионата России.

«Оренбург» и «Локомотив» назвали составы на очную встречу

Происшествия В Красноярске горит крупный склад Загорелся склад на улице Рокоссовского. Горит крыша здания на площади в 1 тысячу квадратных метров. Пожару присвоен первый ранг сложности.

Общество Шойгу рассказал о своей мечте вернуться в Сибирь Министр обороны России Сергей Шойгу мечтает вернуться в Сибирь и построить там один, «а лучше ещё два города».

Спорт Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 в Токио Россию могут не допустить к участию в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.

Общество В РПЦ рассказали способ избавления от привычки ругаться матом Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов поделился секретом, как, по его мнению, можно быстро и надолго отучить человека от привычки употреблять нецензурную лексику.

Здоровье Девочка с четырьмя ногами и тремя руками родилась в Индии В индийском штате Раджастан на свет появился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками.

Происшествия Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере около миллиона фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей).

Гаджеты Марка Apple опустилась с 11 на 24 место в рейтинге брендов в Китае В последние годы Apple прилагает значительные усилия, стараясь увеличить продажи своей продукции в Китае, который стал крупнейшим рынком смартфонов.

Музыка Алла Пугачева подвергла критике Ксению Собчак Российская певица Алла Пугачева подвергла жесткой критике Ксении Собчак, сообщает новостное издание Evo-rus.com.

Энергетика «Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа "Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы, сообщает "Сегодня.ua" со ссылкой на пресс-службу компании.

Армия и оружие Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.

Политика Порошенко оценил свои шансы оказаться в тюрьме Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что у нынешнего руководства страны не получится посадить его за решетку.

Общество Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.

Здоровье В подмосковном городе Егорьевске на митинг за отставку главврача центральной районной больницы вышли сотни человек В подмосковном городе Егорьевске на митинг за отставку главного врача центральной районной больницы вышли сотни человек.

Шоу-бизнес Резник назвал Пугачеву «площадной певицей» Поэт-песенник Илья Резник назвал звезду советской и российской эстрады Аллу Пугачеву «стадионной и площадной» певицей.

Армия и оружие Неудачный запуск ракеты в Севастополе попал на видео В сети появилось видео, на котором запечатлен момент неудачного запуска противокорабельного комплекса «Раструб-Б» с борта сторожевого корабля «Ладный» в бухте Севастополя.

Политика Шойгу ответил на жалобы Кудрина по бюджету армии фразами Жванецкого Министр обороны России Сергей Шойгу ответил на заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о раздутом российском бюджете, выделяемом на армию.

Путешествия Названы основные причины смерти российских туристов в Турции Ранее российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал РИА Новости, что нынешний туристический сезон "оказался очень тяжелым в том, что касается числа происшествий с российскими туристами на юге Турции".

Политика Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа В эфире программы "60 минут" телеведущая Ольга Скабеева жестко ответила украинской журналистке Янине Соколовской, которая заявила, что Украина ждет, когда мимо нее проплывет "труп" России.

Наука Фиаско: комары-мутанты не помогли ученым победить малярию Генетики из команды профессора Йельского университета Джеффри Пауэлла вели мониторинг ДНК как ГМ-комаров, так и диких, забрав пробы непосредственно перед выпуском насекомых на волю, а после — через 6, 12, 27 и 30 месяцев.

Армия и оружие Зариф назвал позерством действия США на Ближнем Востоке Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал США за решение перебросить дополнительные войска на Ближний Восток в связи с ухудшением обстановки в регионе из-за атаки на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.