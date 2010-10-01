РПЛ

Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Оренбург» и «Локомотив» назвали составы на очную встречу

«Оренбург» и «Локомотив» определились с составами на матч 10-го тура чемпионата России.
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Стартовые составы на матч «Оренбург» - «Локомотив»

ProstoProSport04:29

Зотов, Шахов, Жемалитдинов и Смолов – в стартовых составах «Оренбурга» и «Локомотива» на матч 10-го тура РПЛ

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«Оренбург» и «Локомотив» назвали составы на очную встречу

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