РПЛ

Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Оренбург» и «Локомотив» назвали составы на очную встречу

«Оренбург» и «Локомотив» определились с составами на матч 10-го тура чемпионата России.
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«Оренбург» – «Локомотив». Мариу и Смолов – в старте. Онлайн-трансляция начнется в 11:30

Sports.ru03:40

«Оренбург» и «Локомотив» назвали составы на очную встречу

Евро-футбол.ру03:31

Смолов, Жемалетдинов, Мариу — в атаке «Локомотива» на матч против «Оренбурга»

Sportbox.RU03:26

Зотов, Шахов, Жемалитдинов и Смолов – в стартовых составах «Оренбурга» и «Локомотива» на матч 10-го тура РПЛ

Бомбардир.ру03:16

«Оренбург» — «Локомотив»: составы команд на матч 10-го тура РПЛ

Чемпионат03:08

«Оренбург» — «Локомотив»: Смолов — в атаке гостей

Спорт-Экспресс03:07

«Оренбург» пробует сыграть с «Локомотивом» лучше, чем «Байер». Онлайн и лучшие моменты

Матч ТВ04:05
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Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры

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Турнир UFC Fight Night 159, который проходил в Мехико завершился беспорядками.
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