РПЛ

Спорт день за днемСпорт день за днем«Оренбург» казнит тренеров РПЛ. Следующие на очереди Божович и Мусаев

Оренбург — Динамо
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Газовик»
21′
Артур Юсупов
Урош Радакович
36′
42′
Артур Юсупов
43′
Жоаозиньо
Вячеслав Грулев
Джоэл Фамейе
Артем Кулишев
51′
Артем Кулишев
61′
Виталий Шахов
Михаил Сиваков
66′
71′
Шарль Каборе
Оскар Хильемарк
81′
Вячеслав Грулев
Рамиль Шейдаев
82′
Роман Евгеньев
Урош Радакович
88′
Рикарду Алвеш
Жига Шкофлек
90′
Удивительно, что команде Владимира Федотова удалось уже в следующем матче уволить еще одного главного тренера. Это третья отставка в РПЛ в этом сезоне (увольнение Рашида Рахимова прошло без участия "Оренбурга", им играть только в ноябре).
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