Кроме того, в компенсированное время второго тайма арбитр после спорного эпизода в штрафной самарцев и потасовки с участием игроков и тренеров удалил защитника "Крыльев Советов" Александра Анюкова и главного тренера Миодрага Божовича, а также возглавляющего "Оренбург" Владимира Федотова.

с чего всё началось

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин был крайне возмущен судейством в матче 13 тура чемпионата России, где его команда принимала самарские «Крылья Советов». По мнению представителя южноуральского клуба рефери был предвзят, и встреча должны быть переиграна.

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