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Свободная Пресса«Оренбург» хочет переиграть матч с «Крыльями Советов»
Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин был крайне возмущен судейством в матче 13 тура чемпионата России, где его команда принимала самарские «Крылья Советов». По мнению представителя южноуральского клуба рефери был предвзят, и встреча должны быть переиграна.
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Кроме того, в компенсированное время второго тайма арбитр после спорного эпизода в штрафной самарцев и потасовки с участием игроков и тренеров удалил защитника "Крыльев Советов" Александра Анюкова и главного тренера Миодрага Божовича, а также возглавляющего "Оренбург" Владимира Федотова.РИА Новости14:32
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Член попечительского совета «Оренбурга» призвал переиграть матч с «Крыльями Советов»
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