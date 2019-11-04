РПЛ

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Оренбург» на выезде обыграл «Урал»

«Урал» уступил «Оренбургу» (1:2) в матче 15-го тура чемпионата России. У хозяев голом отметился Эрик Бикфалви. В составе гостей забивали Джоэль Фамейе и Рикарду Алвеш.
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«Урал» уступил «Оренбургу» в домашнем матче РПЛ

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