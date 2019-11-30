Футбольный клуб "Оренбург" выразил намерение перенести матч 18-го тура чемпионата России с "Сочи" на 2020 год в связи с болезнью ряда игроков сочинского клуба. Об этом ТАСС сообщил президент оренбургского клуба Владимир Кияев.

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"Оренбург" направил в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) официальное согласие на перенос матча 18-го тура чемпионата России с "Сочи", заявил РИА Новости президент "Оренбурга" Владимир Кияев.

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«Оренбург» направил в РФПЛ согласие на перенос матча с «Сочи»

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