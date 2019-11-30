РПЛ
Российская газетаМатч между ФК «Сочи» и ФК «Оренбург» перенесли из-за вируса
Как сказано в сообщении, это связано с форс-мажорными обстоятельствами, а именно с тем, что у большинства игроков и сотрудников сочинского клуба обнаружена острая ротавирусная инфекция. С просьбой перенести матч обратились представители южного клуба, в ФК "Оренбург" ее поддержали.
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