Коронавирус

РБКРБК«Оренбург» объяснил отказ сыграть против «Урала» молодежным составом

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что у команды была возможность выставить на матч 25-го тура чемпионата России против екатеринбургского «Урала» молодежный состав, но из-за нежелания подрывать авторитет Российской премьер-лиги (РПЛ) было принято решение отказаться от участия во встрече.
Читать в источнике
Комментировать29

Подробнее о событии

Директор «Оренбурга» о матче с «Уралом»: «Это все-таки высшая лига. И выставлять на матч детей 2003 года? Куда мы тогда катимся?»

Sports.ru04:08

Матч «Оренбург» - «Урал» не состоится

Sport.ru03:59

Президент «Урала»: Мы все до последнего пытались спасти этот матч. Сочувствую «Оренбургу»

Спорт-Экспресс04:15

Новость об отмене матча с «Оренбургом» застала «Урал» в аэропорту

Матч ТВ04:01

Футбольный матч «Оренбург — Урал» не состоится

Эхо Москвы в Оренбурге03:43

«Оренбург» получит технарь еще и за матч с «Уралом». Кажется, с командой, которая вылетит в ФНЛ, все ясно

Sport24.ru04:20

Новость об отмене матча с «Оренбургом» застала «Урал» в аэропорту

Bobsoccer04:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 06:56, Ашберн
Культура

Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет

Газета.Ru 03:52
604
Происшествия

СК заинтересовался сотрудником Генпрокуратуры, ударившим полицейского

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку по факту применения насилия в отношении полицейского бывшим сотрудником Генеральной прокуратуры России", - сообщили в среду в СК России.
Российская газета 06:28
1
Транспорт

Глава ГИБДД предложил запретить каршеринг для злостных нарушителей

Главными причинами смертности остаются нарушения ПДД водителями транспортных средств, что привело к гибели практически 85 процентов участников дорожных аварий.
Российская газета 05:13
46
Общество

В Киеве ограничат работу общепита и развлекательных учреждений

Власти Киева приняли решение ограничить работу учреждений общественного питания и развлекательных учреждений, а также проведение массовых мероприятий до 22.00 (совпадает с мск) из-за коронавируса COVID-19, сообщил в среду на брифинге мэр украинской столицы Виталий Кличко.
РИА Новости 05:40
Происшествия

Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле

РИА Новости вчера в 23:17
741
Политика

Политики Евросоюза прибыли в Крым для наблюдения за голосованием

Группа европейских политиков, в которую входят депутаты Европарламента из Франции и политики из Болгарии, Германии и Швеции, прилетела в Крым для наблюдения за голосованием по поправкам к Конституцию России.
Российская газета 02:07
53
Происшествия

Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка

Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель сообщил РБК, что на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге у него произошел конфликт с полицейскими.
РБК вчера в 10:10
1,3K
Политика

Путин проголосовал по поправкам в конституцию в Москве

Президент Владимир Путин проголосовал по поправкам к Конституции РФ на избирательном участке в здании президиума Российской академии наук на юго-западе Москвы, где он традиционно голосует на выборах, пишет РИА Новости.
BFM.ru 04:36
2,1K
Игры

В Cyberpunk 2077 нашли ещё одну отсылку к серии The Witcher

CyberSport.ru 28 июня в 22:27
Происшествия

В Ростове-на-Дону на набережной столкнулись два теплохода

"Утром на набережной столкнулись два корабля", — подписал автор видеоролик. https: / / www.instagram.com / p / CCF6jxpKzjZ / ИА REGNUM пока не располагает официальным комментарием по данному факту.
REGNUM 04:26
7
Шоу-бизнес

«Уральские пельмени» судятся с экс-директором Нетиевским за его счет

iReactor вчера в 08:45
2
Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

РБК вчера в 03:08
1,4K
Армия и оружие

В КНР назвали слабость ядерного арсенала России

Военное дело 04:16
20
Игры

Microsoft представит доступную консоль Xbox Series S в августе

Деловое.ТВ вчера в 12:15
27
Футбол

Мостовой: «Зенит» может выигрывать РПЛ и с Азмуном, и без него

Экс-капитан сборной России по футболу Александр Мостовой считает, что возможный уход нападающего Сердара Азмуна из петербургского "Зенита" не ослабит "сине-бело-голубых" в чемпионате России.
РИА Новости 05:56
Общество

С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей

С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия 05:40
2,1K
Общество

Коронавирусу предложили противопоставить «три Т»

Стратегию "три Т" предложил реализовать директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.
Вести.Ru 05:24
102
Политика

Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
1,9K
Наука

Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае

Городовой вчера в 12:15
659
Энергетика

Минск обвинил Россию в неисполнении договоренностей по газу

В середине апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Москву «не драть шкуру» с его страны и снизить цену на газ.
Lenta.ru 06:31
57
Путешествия

Крым с 1 июля начинает принимать отдыхающих из других регионов России

С 1 июля в Крыму стартует официальное открытие курортного сезона.
КП - Крым 04:31
4
Гаджеты

Samsung готовит к выходу NVMe SSD модели 980 PRO на 1 ТБ

Южнокорейская компания Samsung в скором времени должна представить новую линейку SSD-накопителей типа M.2 NVMe, сообщает Techpowerup.
Live24 05:32
5
Экономика

Названы условия для укрепления рубля к доллару

Аналитик Андрей Кочетков назвал условия для укрепления рубля по отношению к доллару в беседе с агентством «Прайм».
Lenta.ru вчера в 22:02
31
Происшествия

На территории храма в Ленобласти найдены останки связанного человека

REGNUM 04:11
15
Игры

Опубликован геймплейный трейлер игры Crysis Remastered

REGNUM вчера в 21:10
18
Шоу-бизнес

Дана Борисова назвала звезд с зависимостями

В эфире Борисова раскрыла имена знаменитостей, которые страдают от зависимостей.
Что происходит 00:41
15
Гаджеты

Xiaomi презентовала бюджетные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C

Новые смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C будут предложены покупателям по цене 84 и 100 долларов соответственно.
Evo-rus.com 03:52
23
Общество

С 1 июля в России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ

С 1 июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
РИА Новости 04:47
4,1K
Культура

Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI

Городовой вчера в 08:10
512
Наука

Доказали, что погибли динозавры из-за падения астероида

Группа британских ученых изучила гипотезы о гибели динозавров и доказала, что их погубило именно падение астероида Chicxulub 66 млн лет назад.
МедиаПоток вчера в 08:54
85
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное