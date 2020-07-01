Коронавирус
РБК«Оренбург» объяснил отказ сыграть против «Урала» молодежным составом
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что у команды была возможность выставить на матч 25-го тура чемпионата России против екатеринбургского «Урала» молодежный состав, но из-за нежелания подрывать авторитет Российской премьер-лиги (РПЛ) было принято решение отказаться от участия во встрече.
Читать в источнике
Оценить41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 06:56, Ашберн
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Газета.Ru 03:52
Происшествия
СК заинтересовался сотрудником Генпрокуратуры, ударившим полицейского
"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку по факту применения насилия в отношении полицейского бывшим сотрудником Генеральной прокуратуры России", - сообщили в среду в СК России.
Российская газета 06:28
Транспорт
Глава ГИБДД предложил запретить каршеринг для злостных нарушителей
Главными причинами смертности остаются нарушения ПДД водителями транспортных средств, что привело к гибели практически 85 процентов участников дорожных аварий.
Российская газета 05:13
Общество
В Киеве ограничат работу общепита и развлекательных учреждений
Власти Киева приняли решение ограничить работу учреждений общественного питания и развлекательных учреждений, а также проведение массовых мероприятий до 22.00 (совпадает с мск) из-за коронавируса COVID-19, сообщил в среду на брифинге мэр украинской столицы Виталий Кличко.
РИА Новости 05:40
Происшествия
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
РИА Новости вчера в 23:17
Политика
Политики Евросоюза прибыли в Крым для наблюдения за голосованием
Группа европейских политиков, в которую входят депутаты Европарламента из Франции и политики из Болгарии, Германии и Швеции, прилетела в Крым для наблюдения за голосованием по поправкам к Конституцию России.
Российская газета 02:07
Происшествия
Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка
Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель сообщил РБК, что на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге у него произошел конфликт с полицейскими.
РБК вчера в 10:10
Политика
Путин проголосовал по поправкам в конституцию в Москве
Президент Владимир Путин проголосовал по поправкам к Конституции РФ на избирательном участке в здании президиума Российской академии наук на юго-западе Москвы, где он традиционно голосует на выборах, пишет РИА Новости.
BFM.ru 04:36
Игры
В Cyberpunk 2077 нашли ещё одну отсылку к серии The Witcher
CyberSport.ru 28 июня в 22:27
Происшествия
В Ростове-на-Дону на набережной столкнулись два теплохода
"Утром на набережной столкнулись два корабля", — подписал автор видеоролик. https: / / www.instagram.com / p / CCF6jxpKzjZ / ИА REGNUM пока не располагает официальным комментарием по данному факту.
REGNUM 04:26
Шоу-бизнес
«Уральские пельмени» судятся с экс-директором Нетиевским за его счет
iReactor вчера в 08:45
Армия и оружие
В КНР назвали слабость ядерного арсенала России
Военное дело 04:16
Игры
Microsoft представит доступную консоль Xbox Series S в августе
Деловое.ТВ вчера в 12:15
Футбол
Мостовой: «Зенит» может выигрывать РПЛ и с Азмуном, и без него
Экс-капитан сборной России по футболу Александр Мостовой считает, что возможный уход нападающего Сердара Азмуна из петербургского "Зенита" не ослабит "сине-бело-голубых" в чемпионате России.
РИА Новости 05:56
Общество
С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия 05:40
Общество
Коронавирусу предложили противопоставить «три Т»
Стратегию "три Т" предложил реализовать директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.
Вести.Ru 05:24
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
Наука
Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае
Городовой вчера в 12:15
Энергетика
Минск обвинил Россию в неисполнении договоренностей по газу
В середине апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Москву «не драть шкуру» с его страны и снизить цену на газ.
Lenta.ru 06:31
Путешествия
Крым с 1 июля начинает принимать отдыхающих из других регионов России
С 1 июля в Крыму стартует официальное открытие курортного сезона.
КП - Крым 04:31
Гаджеты
Samsung готовит к выходу NVMe SSD модели 980 PRO на 1 ТБ
Южнокорейская компания Samsung в скором времени должна представить новую линейку SSD-накопителей типа M.2 NVMe, сообщает Techpowerup.
Live24 05:32
Экономика
Названы условия для укрепления рубля к доллару
Аналитик Андрей Кочетков назвал условия для укрепления рубля по отношению к доллару в беседе с агентством «Прайм».
Lenta.ru вчера в 22:02
Игры
Опубликован геймплейный трейлер игры Crysis Remastered
REGNUM вчера в 21:10
Шоу-бизнес
Дана Борисова назвала звезд с зависимостями
В эфире Борисова раскрыла имена знаменитостей, которые страдают от зависимостей.
Что происходит 00:41
Гаджеты
Xiaomi презентовала бюджетные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C
Новые смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C будут предложены покупателям по цене 84 и 100 долларов соответственно.
Evo-rus.com 03:52
Общество
С 1 июля в России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ
С 1 июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
РИА Новости 04:47
Культура
Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI
Городовой вчера в 08:10
Наука
Доказали, что погибли динозавры из-за падения астероида
Группа британских ученых изучила гипотезы о гибели динозавров и доказала, что их погубило именно падение астероида Chicxulub 66 млн лет назад.
МедиаПоток вчера в 08:54