Коронавирус

РБКРБК«Оренбург» объявил о восьми случаях заражения коронавирусом в клубе

В матче 23-го тура с «Тамбовом» башкирская команда сыграла сильнейшим составом, победив дома со счетом 2:1. 25 июня «Уфа» объявила, что новые тесты на коронавирус всех членов команды принесли отрицательный результат.
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В «Оренбурге» – минимум 8 зараженных, а переносить матч некуда. Либо технарь, либо игра молодежью

Sports.ru10:32

Игроки и сотрудники «Оренбурга» сдали положительные тесты на коронавирус по прилете в аэропорт

Metaratings07:14

«Оренбург»: «В клубе восемь случаев коронавируса: шесть у футболистов и два — у сотрудников команды»

Sport24.ru07:52

Букмекеры сняли с линии матч «Оренбург» — «Краснодар» из-за коронавируса в клубе РПЛ

Чемпионат09:13

В «Оренбурге» коронавирусом заболели более шести человек

Спорт-Экспресс06:49

В ФК «Оренбург» снова выявлены случаи заражения коронавирусом

Orenday.ru06:39

Официально: В «Оренбурге» коронавирусом заболели шесть футболистов и два сотрудника

Матч ТВ07:53
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Происшествия

Мощный взрыв прогремел в Тегеране

Известия 19:55
4
Политика

Порошенко заявил, что у Украины есть «уникальный шанс» вернуть Крым

У Киева появился "уникальный шанс" "вернуть" Крым, об этом в эфире радиостанции "Тризуб" заявил экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
РИА Новости 18:16
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Происшествия

ФСБ задержала солдата на параде Победы в Москве

1. Солдата-срочника отстранили от парада по требованию ФСБ Вечером в среду, 24 июня, стало известно, что сотрудники военной контрразведки Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили неприятный инцидент на параде Победы в Москве.
Lenta.ru 05:20
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Общество

Дурова обязали вернуть собранные на провальный проект деньги

Суд в США обязал основателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова вернуть инвесторам собранные на провальный проект по созданию блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram деньги, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 13:53
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Футбол

«Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии

Газета.Ru 17:20
Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС 07:29
2,5K
Шоу-бизнес

Сатирик Натапов рассказал о разладе в семье Петросяна

RuNews24.ru 05:20
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Общество

Россиян предупредили об аномальном похолодании

Россиян предупредили об аномальном похолодании в начале следующей недели.
Lenta.ru 19:43
2
Гаджеты

Смартфоны iPhone от Apple заменят ключи для автомобилей

Компания Apple представила новую операционную систему iOS 14, которая среди прочего позволяет использовать iPhone в качестве ключа от автомобиля и даже передавать его другим через iMessage.
Автоновости дня 23 июня в 04:00
23
Политика

В Раде заявили о запущенном процессе «уничтожения» Украины

В партии заявили, что нападение совершили национал-радикалы.
РБК 01:02
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Политика

Трамп сравнил свои отношения с Россией и с демократами

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему проще вести дела с Россией и КНДР, чем с «немного сумасшедшими» демократами.
Известия 18:51
3
Общество

Опубликована явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции

25 июня жители Москвы и Нижегородской области приняли участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию.
Московский Комсомолец 18:12
96
Шоу-бизнес

Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым

Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru 13:55
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Здоровье

В Свердловской области коронавирус диагностирован у 182 человек

Kursk.com 23 июня в 03:39
1,2K
Шоу-бизнес

Forbes представил рейтинг самых успешных звезд России

Forbes представил список самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет.
БИЗНЕС Online 01:31
10
Культура

Новая книга Джорджа Мартина «Ветра зимы» выйдет в 2021 году

Псковское агентство информации 02:25
29
Общество

В Росавиации планируют возобновить международные полеты

Предполагается, что сначала самолеты отправятся в государства, входящие в СНГ, - полеты в другие страны можно будет возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Газета.Ru 03:03
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Общество

Как россияне смогут получить дополнительно по 10 тысяч рублей на детей

Пенсионый фонд выплатит по 10 тысяч рублей детям дополнительно к ежемесячному пособию в 5 тысяч рублей на малышей до 3 лет или единовременной выплате 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые уже перечисляются россиянам, согласно указу президента России.
MagadanMedia.ru 07:00
Гаджеты

Samsung выпустил изогнутый игровой монитор Odyssey G9 нового поколения

АК&М 09:24
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости 17:54
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Происшествия

Сахалинец похитил почти 9 миллионов рублей и потратил их на ставки

Украденные средства злоумышленник истратил на букмекерские ставки.
Сахалин.Инфо 21:02
Здоровье

Коронавирусная статистика в США может быть в 10 раз выше официальной

Число случаев заражения коронавирусом в США может превышать официальную статистику в 10 раз и достигать по крайней мере 23 миллионов человек.
Телеканал 360° 19:40
2
Культура

После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»

Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor 09:24
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Общество

COVID-19: в Новосибирской области продлят режим самоизоляции

С начала эпидемии в Новосибирской области COVID-19 заразились 5458 человек.
Вести.Ru 09:36
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Политика

Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»

Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости 15:27
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Происшествия

Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца

РБК 05:33
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Общество

Мосгоризбирком предостерёг от попыток проголосовать дважды

Глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов заявил, что попытка проголосовать дважды по поправкам к Конституции будет считаться нарушением закона.
RT на русском 13:45
8
Экономика

На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета

Доля федерального трансферта в доходах ПФР достигнет 42,6% Федеральный бюджет в 2021 году резко увеличит дотации Пенсионному фонду России — почти на 1 трлн рублей, сообщает РБК.
Моя Москва.онлайн 00:39
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Космос

В NASA показали закат солнца на разных планетах

Выяснилось, что она позволяет увидеть, что представляет собой закат не только на Уране, но и на таких планетах Солнечной системы, как Марс, Венера, а также крупнейшем спутнике Сатурна Титан.
Evo-rus.com 04:17
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Космос

К Земле мчится еще один опасный астероид

Shraibikus News 23 июня в 15:46
3
Как работают Яндекс.Новости?
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