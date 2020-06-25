Коронавирус
РБК«Оренбург» объявил о восьми случаях заражения коронавирусом в клубе
В матче 23-го тура с «Тамбовом» башкирская команда сыграла сильнейшим составом, победив дома со счетом 2:1. 25 июня «Уфа» объявила, что новые тесты на коронавирус всех членов команды принесли отрицательный результат.
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Происшествия
Мощный взрыв прогремел в Тегеране
Известия 19:55
Политика
Порошенко заявил, что у Украины есть «уникальный шанс» вернуть Крым
У Киева появился "уникальный шанс" "вернуть" Крым, об этом в эфире радиостанции "Тризуб" заявил экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
РИА Новости 18:16
Происшествия
ФСБ задержала солдата на параде Победы в Москве
1. Солдата-срочника отстранили от парада по требованию ФСБ Вечером в среду, 24 июня, стало известно, что сотрудники военной контрразведки Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили неприятный инцидент на параде Победы в Москве.
Lenta.ru 05:20
Общество
Дурова обязали вернуть собранные на провальный проект деньги
Суд в США обязал основателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова вернуть инвесторам собранные на провальный проект по созданию блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram деньги, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 13:53
Футбол
«Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии
Газета.Ru 17:20
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС 07:29
Шоу-бизнес
Сатирик Натапов рассказал о разладе в семье Петросяна
RuNews24.ru 05:20
Общество
Россиян предупредили об аномальном похолодании
Россиян предупредили об аномальном похолодании в начале следующей недели.
Lenta.ru 19:43
Гаджеты
Смартфоны iPhone от Apple заменят ключи для автомобилей
Компания Apple представила новую операционную систему iOS 14, которая среди прочего позволяет использовать iPhone в качестве ключа от автомобиля и даже передавать его другим через iMessage.
Автоновости дня 23 июня в 04:00
Политика
В Раде заявили о запущенном процессе «уничтожения» Украины
В партии заявили, что нападение совершили национал-радикалы.
РБК 01:02
Политика
Трамп сравнил свои отношения с Россией и с демократами
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему проще вести дела с Россией и КНДР, чем с «немного сумасшедшими» демократами.
Известия 18:51
Общество
Опубликована явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции
25 июня жители Москвы и Нижегородской области приняли участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию.
Московский Комсомолец 18:12
Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым
Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru 13:55
Здоровье
В Свердловской области коронавирус диагностирован у 182 человек
Kursk.com 23 июня в 03:39
Шоу-бизнес
Forbes представил рейтинг самых успешных звезд России
Forbes представил список самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет.
БИЗНЕС Online 01:31
Культура
Новая книга Джорджа Мартина «Ветра зимы» выйдет в 2021 году
Псковское агентство информации 02:25
Общество
В Росавиации планируют возобновить международные полеты
Предполагается, что сначала самолеты отправятся в государства, входящие в СНГ, - полеты в другие страны можно будет возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Газета.Ru 03:03
Общество
Как россияне смогут получить дополнительно по 10 тысяч рублей на детей
Пенсионый фонд выплатит по 10 тысяч рублей детям дополнительно к ежемесячному пособию в 5 тысяч рублей на малышей до 3 лет или единовременной выплате 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые уже перечисляются россиянам, согласно указу президента России.
MagadanMedia.ru 07:00
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости 17:54
Происшествия
Сахалинец похитил почти 9 миллионов рублей и потратил их на ставки
Украденные средства злоумышленник истратил на букмекерские ставки.
Сахалин.Инфо 21:02
Здоровье
Коронавирусная статистика в США может быть в 10 раз выше официальной
Число случаев заражения коронавирусом в США может превышать официальную статистику в 10 раз и достигать по крайней мере 23 миллионов человек.
Телеканал 360° 19:40
Культура
После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»
Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor 09:24
Общество
COVID-19: в Новосибирской области продлят режим самоизоляции
С начала эпидемии в Новосибирской области COVID-19 заразились 5458 человек.
Вести.Ru 09:36
Политика
Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»
Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости 15:27
Общество
Мосгоризбирком предостерёг от попыток проголосовать дважды
Глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов заявил, что попытка проголосовать дважды по поправкам к Конституции будет считаться нарушением закона.
RT на русском 13:45
Экономика
На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета
Доля федерального трансферта в доходах ПФР достигнет 42,6% Федеральный бюджет в 2021 году резко увеличит дотации Пенсионному фонду России — почти на 1 трлн рублей, сообщает РБК.
Моя Москва.онлайн 00:39
Космос
В NASA показали закат солнца на разных планетах
Выяснилось, что она позволяет увидеть, что представляет собой закат не только на Уране, но и на таких планетах Солнечной системы, как Марс, Венера, а также крупнейшем спутнике Сатурна Титан.
Evo-rus.com 04:17
Космос
К Земле мчится еще один опасный астероид
Shraibikus News 23 июня в 15:46