РПЛ

REGNUMREGNUM«Оренбург» обыграл «Динамо» в двенадцатом туре РПЛ

Оренбург — Динамо
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Газовик»
21′
Артур Юсупов
Урош Радакович
36′
42′
Артур Юсупов
43′
Жоаозиньо
Вячеслав Грулев
Джоэл Фамейе
Артем Кулишев
51′
Артем Кулишев
61′
Виталий Шахов
Михаил Сиваков
66′
71′
Шарль Каборе
Оскар Хильемарк
81′
Вячеслав Грулев
Рамиль Шейдаев
82′
Роман Евгеньев
Урош Радакович
88′
Рикарду Алвеш
Жига Шкофлек
90′
Футбольный клуб «Оренбург» обыграл московскую команду «Динамо» в матче двенадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Игра прошла на поле стадиона «Газовик» в Оренбурге и закончилась победой хозяев со счетом 2:0.
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