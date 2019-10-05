РПЛ

КоммерсантъКоммерсантъ«Оренбург» обыграл «Динамо» в матче РПЛ

Футбольный клуб «Оренбург» обыграл московское «Динамо» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, проходившая на стадионе «Газовик» в Оренбурге закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 61-ой минуте счет открыл Артем Кулишев, на 88-ой отличился Урош Радакович.
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